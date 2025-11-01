Как многодетные Тодоренко, Кожевникова и другие звезды совмещают работу с семьей

Модное нынче понятие work-life balance (англ.: "правильное распределение объемов рабочего времени и жизни дома с семьей") особенно актуально для знаменитостей. Мало того что нужно успевать сниматься, гастролировать, записывать интеграции и вести соцсети, так и еще домашним время необходимо уделить. Как это сделать, если во время интервью глянцевому журналу по спине ползает парочка слюнявых отпрысков? «Телепрограмма» изучила методы главных многодетных мам российского шоу-бизнеса.
Регина Тодоренко
Фото: личная страница Регины Тодоренко в социальной сети
Не каждая мать способна признаться во всеуслышание, что ненаглядные и любимые детишки порой способны высосать все соки так, что к вечеру хочется просто упасть на кровать и не просыпаться до выходных. Но Тодоренко смогла.
"Несмотря на то, что я в третий раз "молодая мама" и "на опыте", жизнь сталкивает нашу семью с новыми задачками, - сообщила ведущая. - Чем больше у меня детей, тем я отчетливее понимаю, что нет универсальных правил в воспитании, что в материнстве нет места четким и однозначным инструкциям. Можно прочитать хоть тысячу книг по теме, поговорить с сотнями экспертов, дважды стать мамой и все равно растеряться, когда грудь превращается в камень, впасть в отчаяние, когда пятый час не можешь уложить младенца спать, выть от беспомощности, когда фактически оказываешься одна с тремя детьми".
В конце сентября Регина Тодоренко родила третьего ребенка Владу Топалову - сына. Первыми были Михаил (6 лет) и Мирослава (3 года).
Мария Кожевникова
Маша не стремится быть идеальной мамой. Главное, растить сыновей счастливыми детьми. Фото: личная страница Марии Кожевниковой в социальной сети
Звезда сериала "Универ" 16+ и бывшая спортсменка с 2013 года замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Родила четверых сыновей: Ваню (11 лет), Максима (10 лет), Васю (8 лет) и Сашу (2 года). Домашние хлопоты занимают все время и энергию Марии, поэтому в кино ее ждать в ближайшее время смысла нет.
"У меня колоссально разные дети! - как будто удивляется она. - Даже старшие - погодки. Они же ели одно и то же, пили одно и то же, видели, слышали. И нет ни одной черты характера, которая у них была бы схожа. Ваня профессионально занимается футболом в академии "Динамо", трудяжка. В любом виде спорта, куда бы я его ни отвела, все тренеры говорили: «Оставьте его нам!» Пошел на гольф, занимался две недели - и выиграл какой-то турнир у детей, которые тренировались там достаточно долго. Максим - надежный, сильный, уверенный, во всем поможет. Что ни попросишь, все сделает. Я уверена, что он будет держать семью. Вася - это будущий министр иностранных дел. Он остановит все, что только возможно, если ему это будет нужно.
Что касается младшего, то, видимо, Боженька посчитал, что я прошла троих детей, то есть я уже опытная мама, и дал мне задание повыше. Посложнее. Потому что у меня такое ощущение, что это взрослый человек, взрослая душа, которая пока находится в теле маленького ребенка. Он точно знает, чего он хочет, чего он не хочет. Он руководит всеми нами".
Актриса и спортсменка радуется, что каждый ребенок - индивидуальность, и совсем не ждет от них Нобелевских премий, спортивных рекордов или великих открытий. Просто любит, и все. Быть заполошной матерью-перфекционисткой, срывающей глотку на соревнованиях ребенка, Мария не хочет.
"Я поняла, что не хочу быть идеальной мамой, чтобы у меня были идеальные дети, - признала Кожевникова. - Гениальных детей тоже не хочу. Я хочу, чтобы мои дети были просто счастливыми. Поэтому свою задачу я вижу в материнстве - только любить, заботиться. Всё. Это наша главная родительская задача. Ничего более. Можно сломать как раз то, что к тебе пришло, если ты пытаешься быть идеальной мамой".
Саша Зверева
Сейчас певица счастлива с мужем-американцем. Со старшими детьми у него контакт налажен. Фото: личная страница Саши Зверевой в социальной сети
Мало кто мог представить, что раскованная солистка дерзкой группы "Демо" Саша Зверева, певшая про солнышко в руках, тоже станет трепетной многодетной мамой. Теперь уже блогер и певица - мать четверых детей. Причем от разных мужчин. Первые двое родились в гражданском браке с банковским клерком Ильей Гусевым: Василиса (21 год) и Макар (17 лет). Вторым мужем вокалистки стал музыкант Дмитрий Алмазов, от которого родился сын Лев (10 лет). Третий, все еще «текущий» супруг, - американский юрист Дэн Уолбран, ему Саша родила сына Севу (5 лет).
У певицы есть железное правило: что бы ни происходило, на детей выделен святой ежедневный слот времени, который неприкосновенен. Правда, иногда он длится всего ничего.
"Чаще всего я просто выбираю свободные 20 минут, прихожу, когда никого нет рядом, сажусь и показываю взглядом и видом: я с тобой, я твоя, - сообщала Зверева. - И слушаю. Иногда сама предлагаю пойти ходить пешком или пойти поваляться и подурачиться. Но чаще слушаю".
Истерики и манипуляции со стороны детей артистка уже научилась воспринимать как должное.
"Если ребенок орет или истерит, я делаю отрешенное лицо, сажусь недалеко и всем своим видом показываю, как мне мало сейчас дела до его «психов», полно всяких занятий, но если что - я здесь, вот она, сижу и жду, когда ты будешь готов общаться по-человечески", - писала она в соцсетях.
Несмотря на доверительные отношения со всеми детьми, Зверева переживает, что они могут ее не понять. Например, в вопросе выбора мужчины. Певица говорила, что со старшей дочерью Василисой уже проводила беседы по поводу отношений с противоположным полом.
"У многих женщин есть внутренний страх: показать - особенно дочке, что, мол, мама по мужикам скачет, - говорила певица. - Страх подать пример, который заставит ее несерьезно воспринимать отношения. Мне важно проанализировать, что я делала не так…" Однако тогда еще 20-летняя дочь ответила на это опасение деликатно, по-взрослому и с любовью.
"У меня нет пренебрежения к тебе по этому поводу, - сказала Василиса Зверева. - Смотря на тебя, наоборот, хочу, чтобы у меня был один муж. Я вижу, как ты проживаешь свою жизнь, и какие-то вещи оставляю себе, а какие-то нет. Но я тебя не осуждаю. Это большая травма: ты тратишь жизнь на какого-то человека, а потом это время оказывается спущенным в унитаз".