Как многодетные Тодоренко, Кожевникова и другие звезды совмещают работу с семьей

Звезда сериала "Универ" 16+ и бывшая спортсменка с 2013 года замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Родила четверых сыновей: Ваню (11 лет), Максима (10 лет), Васю (8 лет) и Сашу (2 года). Домашние хлопоты занимают все время и энергию Марии, поэтому в кино ее ждать в ближайшее время смысла нет.

"У меня колоссально разные дети! - как будто удивляется она. - Даже старшие - погодки. Они же ели одно и то же, пили одно и то же, видели, слышали. И нет ни одной черты характера, которая у них была бы схожа. Ваня профессионально занимается футболом в академии "Динамо", трудяжка. В любом виде спорта, куда бы я его ни отвела, все тренеры говорили: «Оставьте его нам!» Пошел на гольф, занимался две недели - и выиграл какой-то турнир у детей, которые тренировались там достаточно долго. Максим - надежный, сильный, уверенный, во всем поможет. Что ни попросишь, все сделает. Я уверена, что он будет держать семью. Вася - это будущий министр иностранных дел. Он остановит все, что только возможно, если ему это будет нужно. Что касается младшего, то, видимо, Боженька посчитал, что я прошла троих детей, то есть я уже опытная мама, и дал мне задание повыше. Посложнее. Потому что у меня такое ощущение, что это взрослый человек, взрослая душа, которая пока находится в теле маленького ребенка. Он точно знает, чего он хочет, чего он не хочет. Он руководит всеми нами".

Актриса и спортсменка радуется, что каждый ребенок - индивидуальность, и совсем не ждет от них Нобелевских премий, спортивных рекордов или великих открытий. Просто любит, и все. Быть заполошной матерью-перфекционисткой, срывающей глотку на соревнованиях ребенка, Мария не хочет.

"Я поняла, что не хочу быть идеальной мамой, чтобы у меня были идеальные дети, - признала Кожевникова. - Гениальных детей тоже не хочу. Я хочу, чтобы мои дети были просто счастливыми. Поэтому свою задачу я вижу в материнстве - только любить, заботиться. Всё. Это наша главная родительская задача. Ничего более. Можно сломать как раз то, что к тебе пришло, если ты пытаешься быть идеальной мамой".

Саша Зверева