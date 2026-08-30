Как младшая дочь Юлии Пересильд Маша постепенно прокладывает дорогу на большую сцену

Правду говорят, что у красивых людей обычно рождаются красивые дети. Особенно по любви. Особенно если в семье двух одаренных личностей: Юлии Пересильд и Алексея Учителя. И все же талант не всегда передается по линии крови, таких гарантий наука не дает. Однако в случае с семейством Пересильд, кажется, все идет по плану - старшая дочь Анна вовсю пробует себя в больших фильмах (о ее поступлении в институт читайте на странице рядом).

На этом фоне все подзабыли про младшую Пересильд - Машу: не менее красивую, обаятельную и тоже стремительно устремленную на большие и малые экраны. Маше только исполнилось 14, но она уже всерьез рассуждает о режиссуре, не исключая вероятности пойти по стопам отца. Чем еще интересна девушка, какой у нее характер и ментальность - разбиралась «Телепрограмма».

Отбивалась от мошенников

Вообще в свои 14 лет Маша уже тертый калач. Отбивалась от мошенников по телефону, которые запугивали бедного ребенка угрозами от якобы силовиков. Дело было, когда девочке было еще 13. Преступники выбрали удачный момент, пока мамы не было рядом, дозвонились до Маши и начали гипнотизировать мантрами про ФСБ.

«Отходим от шока, который мы пережили за предыдущую ночь, - сообщила в соцсетях Юлия Пересильд. - Пока я была на съемочной смене целых 18 часов, мою Машу терроризировали террористы, рассказывая ей, что ни в коем случае нельзя сообщать об этом родителям, иначе это нарушение уголовной статьи кодекса, и они будут обвинены по статье «экстремизм» и все прочее… В общем, друзья мои, это очень страшно. Это притом что Маша - девочка не робкого десятка».

К счастью, Маше удалось разоблачить мошенников и вовремя бросить трубку, все рассказав маме. Угроза миновала, но психологическая травма осталась навсегда.

«Совсем другая»

В будни Мария, как и все подростки, учится в школе (разумеется, мама не говорит, в какой), а в свободное время в закрытом канале в соцсетях Мария уже оттачивает навыки артистки: выкладывает комичные ролики, развлекая аудиторию, это ей, по собственному признанию, нравится больше всего.

- Мне нравится веселить аудиторию, - признается Маша. - Больше всего просмотров набирают ролики, в успехе которых я вообще не была уверена. Как показывает практика, залетают порой самые спонтанные видео.

Можно сказать, что работа видеографа сродни работе режиссера: тоже надо выстраивать кадр, драматургию, вести операторскую работу. Так что шаг за шагом, при помощи соцсетей, Пересильд-младшая приближается к профессии отца (хотя в «Цое» 18+ Алексея Учителя сыграла мальчика Женю, сына лидера «Кино»).

- В актерской профессии, как мне кажется, много всего интересного, но также и очень много тяжелых моментов, - подчеркивает Маша. - Мне на самом деле очень интересна эта профессия, и, возможно, в будущем я и правда попробую себя в режиссуре.

Алексей Учитель тоже упоминал, что у дочери действительно есть режиссерский взгляд на окружающую действительность.

- Что касается Маши, ей тоже поступают предложения по съемкам, хоть и не в таком количестве, как сестре, - вспоминал режиссер. - Она своеобразная, интересная и… совсем другая. К нашему с Юлей удивлению, она ходит на пробы, возвращается и говорит: «Мне не понравился этот режиссер, я не буду у него сниматься». У нее, мне кажется, режиссерское мышление - любит монтировать и снимать.

Девочка с характером

Визуально Маша и Аня, надо признать, не как две капли воды. Старшая сестра все больше вытягивается и становится похожей на статную лань, младшая напоминает Дарью Мельникову времен «Папиных дочек» 16+: тоже дерзкая, смелая и с красивым каре.

- Маша тоже какое-то время хотела быть актрисой, а потом она заметила, что у нее какие-то режиссерские истории проснулись, - говорила Анна Пересильд. - Я ее всегда больше видела за кадром, потому что Маша очень тяжелый человек характером.

Пересильд-младшая уже соглашается на смелые (в плане подбора образов и взгляда в камеру!) фотосессии и даже иногда дает интервью. Юлия считает, что именно младшая дочь - самая принципиальная в семье.

- Маша, ты самая крутая девчонка из всех, кого я знаю! - поздравляла мама дочку с днем рождения. - Ты - ракета! Ты самый надежный друг! Ты самый честный и справедливый человек. Ты чувствуешь людей так, как будто видишь их насквозь.

При этом актриса с иронией добавила, что младшей дочери стоит «победить саму себя», потому что с ее характером справиться сложно.

На счету Марии Пересильд всего две роли - кроме сына Цоя, еще роль царицы Елизаветы в детстве в сериале «Императрицы» 16+, где играла ее мама. Пока девочка сконцентрирована на учебе, но вполне возможно, что в скором времени громко заявит о себе.