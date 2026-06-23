Как Михаил Ножкин всю жизнь любил одну женщину на 17 лет старше, но скрывал от нее внебрачного сына

В 1985 году журнал Playboy включил персонажа Михаила Ножкина, майора Шатохина в фильме «Одиночное плавание» в рейтинг «10 главных спасателей мира». Причем второе место занял Джеймс Бонд, третье – Брюс Уиллис с боевиком «Крепкий орешек», а четвертое – наш артист.
В своей личной жизни Михаил Ножкин тоже был спасателем. Он спасал свое семейное счастье от любых передряг. И до последнего оберегал их с женой Ларисой Голубиной островок любви, всю жизнь скрывая от нее свою главную тайну. Внебрачного сына!
Как познакомились Михаил Ножкин и Лариса Голубина
Она действительно годилась ему в матери. Лариса Голубина была умной и интеллигентной женщиной, работала литературным редактором в Министерстве культуры.
С начинающим актером Михаилом Ножкиным она познакомилась в Театре эстрады. И между ними сразу вспыхнула симпатия, которая вскоре переросла в более глубокое чувство.
Сплетни начали распространяться почти сразу: 20-летний артист и 37-летняя разведенная женщина с ребенком, к тому же весьма влиятельная в театральной среде. Говорят, именно она отвечала за музыкальное оформление церемонии прощания с Иосифом Сталиным.
Сначала Лариса сильно смущалась, но затем не смогла устоять перед настойчивостью молодого человека.
В те годы такие отношения подвергались серьезному осуждению. Но актер был по-настоящему влюблен и, несмотря на мнения окружающих, женился на любимой женщине.
Михаила не останавливали ни разница в возрасте, ни ребенок Ларисы – сын Дима. Напротив, он с готовностью взял на себя заботу о его воспитании.
Однако даже у такого любящего мужчины хранились свои скелеты в шкафу.
Лариса Голубина. Фото: соцсети
Тайный роман
Во время съемок многосерийного фильма «Хождение по мукам» партнершей Ножкина была обаятельная актриса Светлана Пенкина. Их игра была настолько правдоподобной, что многие решили: между ними действительно роман.
Однако на самом деле Михаил влюбился в другую актрису — Валентину Колосову. Она была моложе его на десять лет и снималась в этой же картине в одной из второстепенных ролей.
Тогда они виделись тайно, вне съемочной площадки. После завершения работы над фильмом их связь продолжилась. Валентина решилась уйти от мужа, а Михаил семью не оставил.
Внебрачный сын Михаила Ножкина
В 1981 году у них родился внебрачный сын, которого актриса назвала именем своего любимого. Интересно, что в том же году у приемного сына актера Дмитрия появилась дочь. Так Ножкин в один и тот же год стал и отцом, и дедом.
Михаил, как настоящий разведчик, которого он и сыграл в фильме «Ошибка резидента», скрывал свою страсть. Не хотел причинять боль любимой жене.
Без трех месяцев 45 лет – именно столько продлился союз Михаила Ножкина и его супруги. Артист не уставал повторять, что именно она помогла ему поверить в себя и стала надежным тылом для его творчества.
Михаил Ножкин. Фото: Global Look Press
С особой нежностью Михаил обращался к ней «Ваша светлость» и посвятил ей стихотворение «Берегиня». Жена поддерживала его во всех начинаниях и была рядом всю жизнь.
В 2004 году Ларисы Голубиной не стало. Об измене своего мужа она так и не узнала.
После этой потери Ножкин не создал новой семьи, а через два года ушел и их сын Дмитрий.
В 2019 году широкой публике стало известно, что у Михаила Ножкина есть внебрачный сын Михаил Колосов.
Михаил-младший рассказывал, что мать не посвящала его в детали своих отношений с артистом, но он с детства знал, кто его отец. По словам Колосова, Ножкин всегда был рядом, старался помогать деньгами даже в те времена, когда сам испытывал финансовые трудности.
А после смерти супруги стал приглашать сына к себе домой - в квартиру в районе метро «Аэропорт».
Михаил пошел по стопам отца, но в его фильмографии пока нет выдающихся ролей.
Сам же Михаил Ножкин не только снимался в кино. Он писал песни, стихи, либретто для опер, являлся одним из соучредителей Фонда восстановления Храма Христа Спасителя, принимал участие в общественной жизни страны.
И до последних дней старался быть полезным людям.
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