Как Михаил Ножкин всю жизнь любил одну женщину на 17 лет старше, но скрывал от нее внебрачного сына

В 1985 году журнал Playboy включил персонажа Михаила Ножкина, майора Шатохина в фильме «Одиночное плавание» в рейтинг «10 главных спасателей мира». Причем второе место занял Джеймс Бонд, третье – Брюс Уиллис с боевиком «Крепкий орешек», а четвертое – наш артист.

В своей личной жизни Михаил Ножкин тоже был спасателем. Он спасал свое семейное счастье от любых передряг. И до последнего оберегал их с женой Ларисой Голубиной островок любви, всю жизнь скрывая от нее свою главную тайну. Внебрачного сына!

Как познакомились Михаил Ножкин и Лариса Голубина

Она действительно годилась ему в матери. Лариса Голубина была умной и интеллигентной женщиной, работала литературным редактором в Министерстве культуры.

С начинающим актером Михаилом Ножкиным она познакомилась в Театре эстрады. И между ними сразу вспыхнула симпатия, которая вскоре переросла в более глубокое чувство.

Сплетни начали распространяться почти сразу: 20-летний артист и 37-летняя разведенная женщина с ребенком, к тому же весьма влиятельная в театральной среде. Говорят, именно она отвечала за музыкальное оформление церемонии прощания с Иосифом Сталиным.

Сначала Лариса сильно смущалась, но затем не смогла устоять перед настойчивостью молодого человека.

В те годы такие отношения подвергались серьезному осуждению. Но актер был по-настоящему влюблен и, несмотря на мнения окружающих, женился на любимой женщине.

Михаила не останавливали ни разница в возрасте, ни ребенок Ларисы – сын Дима. Напротив, он с готовностью взял на себя заботу о его воспитании.

Однако даже у такого любящего мужчины хранились свои скелеты в шкафу.