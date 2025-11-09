Как Михаил Ефремов старается наладить жизнь после тюрьмы

С чистой совестью

Этой осенью на сборе труппы своего театра "Мастерская 12" режиссер и худрук Никита Михалков представил Ефремова:

"Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему".

До нового места работы Ефремов добирается пешком - актер живет на Арбате, до театра идет около одного километра. С октября Михаил начал репетиции в спектакле, где у него главная мужская роль, а у Анны Михалковой - женская. Постановка будет по сценарию Никиты Михалкова "Без свидетелей". Одноименный художественный фильм Михалкова вышел в 1983 году по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". Тогда главные роли исполнили Михаил Ульянов и Ирина Купченко. Теперь Ефремов в психологической драме исполнит роль подлеца, предающего и когда-то любимую женщину, и сына. Премьера ожидается в феврале 2026 года.

В новом году актер планирует первые съемки после выхода из тюрьмы. Как нам стало известно, его в одной из главных ролей снимет продюсер, режиссер, сценарист Сергей Кальварский (соавтор сериала "Фишер" 18+). Кальварский пока держит в секрете детали нового проекта, мы узнали, что это будет сериал-антиутопия для онлайн-платформы. Оказывается, Кальварский обсуждал новую работу с Ефремовым в письмах - писал Михаилу, когда тот отбывал срок.

Ефремов сидел за преступление, совершенное летом 2020 года. Актер в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом, приговор суда - 7,5 года колонии общего режима. Михаил Ефремов отсидел больше половины срока, с учетом характеристики из колонии, раскаяния осужденного суд удовлетворил его ходатайство об УДО. Ефремов вышел из колонии по УДО в апреле 2025 года.

Работа помогает

Говорят, что Михаил Ефремов больше не пьет. Ездит на общественном транспорте или на такси. Избавиться от другой пагубной привычки пока не смог - курит, что особенно опасно для страдающего болезнями легких. У Ефремова в тюрьме обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. За минувшие 7 месяцев он прошел амбулаторное лечение, съездил в профильный санаторий в Кисловодск. Поправлял здоровье перед началом театрального сезона по программе «восстановление после бронхолегочных заболеваний».

У Ефремова нет ограничений для поездок по стране, для этого он должен получить разрешение от уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства в Москве. Так как Ефремов вышел по УДО, то до конца срока (30 декабря 2027 года) он обязан раз в месяц отмечаться в органах ФСИН по месту жительства в Москве. Естественно, что вести себя должен - безупречно.

Как рассказали "Телепрограмме" коллеги Михаила, свободное от репетиций в театре время он проводит преимущественно дома. Смотрит новые сериалы и фильмы, освоил мессенджер Телеграм. Общественные места посещает редко, но один раз выбрался на футбольный матч - болеет за "Спартак" с 1976 года. Унаследовал это хобби от своего легендарного отца - народного артиста СССР Олега Ефремова.