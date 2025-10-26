Как Маша Распутина в 61 год замуж выходила

Бизнесмен Виктор Захаров 25 лет семейной жизни с Машей Распутиной был по документам женат на другой - на своей первой жене Елене, с которой не мог договориться о разделе имущества. Развод состоялся только в 2024 году. Как Захаров смог договориться с первой женой, не разглашается, но особняк на Рублевке, где он много лет живет с Машей Распутиной, остался в их семье. Известно, что Елена хотела за него побороться и угрожала:

"Я хочу разделить все пополам. Виктор все эти годы разъезжал по миру, без моего ведома продавал имущество, а сейчас у него остался один этот дом, за который я и буду биться. Дом будет пополам, без крыши над головой никто Виктора и его семью не оставит. Пусть купят домик поменьше".

Маша Распутина в интервью долгие годы говорила, что штамп в паспорте ее особо не интересует. Но какая женщина не хочет замуж за любимого мужчину? Недавно в телешоу "Секрет на миллион" 16+ певица сообщила:

"На самом деле в 1999 году мы с Виктором обвенчались. Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу, почему он не развелся. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Я настаивала на разводе, но Виктор говорил, что пока нет возможности. Там были какие-то перипетии, и она не давала ему развод. Он все хотел ее уговорить, чтобы на дружеской ноге все это проделать. Бывают же такие жены, бывают такие бывшие мужья, которые просто лягут костьми, но сделают подлянку..."

После похода в загс Распутина рассказывает:

"Предыдущая супруга Виктора не давала развода, просто обманула - говорила: младшей дочери будет 16, 18, 20… Там уже скоро 40 лет будет, а все… Виктор не ожидал, что с ним непорядочно поступят. Он отдал все материальные блага (речь о первой семье). С великой Софи Лорен и Карло Понти был аналогичный случай, его первая жена не давала развода и всюду преследовала - 20 лет. У нас больше - 25 лет".

Распутина и Захаров после регистрации брака отметили событие в узком кругу близких друзей и родни. Фото со свадьбы публике не показали. Все снимки, что были опубликованы артисткой в соцсети, сгенерированы нейросетью. Также певице понравились снимки, которые ей преподнес в свадебном фотоальбоме ведущий Борис Корчевников - команда его программы «Судьба человека» 16+ сделала с помощью нейросети целую подборку тематических фото. Почему певица не показывает настоящие снимки с торжества, неизвестно. Может, неудачно получилась или пообещала эксклюзив давнему товарищу Андрею Малахову.

Богатый щедрый муж

Маша Распутина заставила о себе писать и говорить - очень грамотно накануне новогодних корпоративов - и уже едет на гастроли в регионы в декабре. А в ноябре поет в Москве и Петербурге в составе сборных концертов «Дискотека 80-х и 90-х». Громкий инфоповод может помочь певице собирать залы, заинтересовать заказчиков частных мероприятий. Виктор Захаров в 90-е годы был преуспевающим бизнесменом, его компания связана с нефтегазовой промышленностью. И сейчас муж певицы продолжает работать в этом бизнесе, часть дел передал сыну от первого брака. Но размах бизнеса уже не тот, что прежде. Поэтому Маша Распутина тоже готова активно работать. Также Виктор Захаров занимается продюсированием артистов, к примеру, своей жены и Кая Метова.

Первая встреча Захарова и Распутиной случилась в 1995 году. Бизнесмену нравилась певица Маша Распутина, и он заплатил организаторам одного музыкального фестиваля, чтобы там присутствовать и просто познакомиться с кумиром. Директор Распутиной уговорил ее поехать на ужин-знакомство в ресторане: "Поедем, поедим!" Захаров сначала стеснялся, а потом, чтобы произвести впечатление, заказывал вино по 25 тыс. долларов за бутылку... Распутина поела, выпила и уехала с директором. Вторая встреча стала случайной - в 1998 году в ресторане. После долгих разговоров Распутина приняла приглашение на день рождения к Захарову. 1 августа 1998 года она сидела с Вячеславом Добрыниным на празднике, где именинник с женой был во главе стола. Подарила огромную игрушку - льва, которого хранят до сих пор. В первом браке с Еленой Захаровой у Виктора Евстафьевича тогда подрастали сын Роман и дочь Нелли. Вскоре между певицей и бизнесменом начался бурный роман. Она была давно разведена с первым мужем, а Захаров ушел от жены.

Но в семье были проблемы. Распутина оправдывается:

"Виктор говорил, что даже если со мной не соединит жизнь, то к той жене не вернется. Я тогда настояла на венчании - надо что-то делать, если твоя бывшая супруга не дает развода, давай перед небесами будем чистыми, так и венчание произошло. Я была окрыленная - со мной будет мужчина, которого я уважаю, доверяю. А он со мной - я все-таки Маша Распутина. Он меня выбрал. В конце 1998 года он сказал: "Запомни, я тебя люблю". И с 1999 года Захаров и Распутина стали жить вместе. В 2000 году родилась их единственная дочь Мария. Через три года после родов Распутина вернулась на сцену, спела дуэтом с Филиппом Киркоровым "Розу чайную".

Захаров жену Машу баловал: в первый год совместной жизни подарил кольцо с бриллиантами, положив его в другой подарок - белый «Мерседес». И теперь старается - возит в дорогие отели на отдых, на шопинг. Виктор Евстафьевич помогал Распутиной решать проблемы с ее старшей дочерью Лидией Ермаковой (от первого брака), у женщины было диагностировано психиатрическое расстройство. Певица наладила отношения с детьми Захарова от первого брака, которых он всегда обеспечивал. Родители и теперь содержат свою дочь Марию, так как она продолжает «искать свое дело».