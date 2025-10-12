Как Мария Аронова карьеру перезапустила

Конечно, все знают Марию Аронову. Конечно, все помнят актрису по ролям в "Бригаде" 18+, "Солдатам" 16+, "Артистке" 18+ и другим прекрасным проектам. Но еще некоторые время назад увидеть блестящую работу народной артистки РФ можно было в Театре Вахтангова и изредка в кино. Были даже паузы без работы длиной в несколько лет.

Однако Аронова не сдавалась, продолжала работать - и теперь вдруг воспряла так, что переживает вторую актерскую молодость: дает аншлаговые спектакли вместе с сыном (!), снимается в рейтинговых сериалах и уморительных комедиях. Что изменилось, как артистке удалось перезагрузить карьеру и почему это сработало? Разбиралась "Телепрограмма".

По следам Стоянова

Как ни странно, у Марии Валерьевны в кино было не так много главных ролей (их практически нет). И это не помешало ей стать народной артисткой РФ: неотразимая игра в эпизодах и на вторых ролях подарили Ароновой славу "современной Фаины Раневской". Сходство и правда есть: хорошо считываемый сарказм при абсолютной народности, в меру управляемая наглость, зашкаливающая харизма и безупречное умение дать сентиментальности.

Актриса никогда не жертвовала ради карьеры всем, не шла по головам, не спала с режиссерами (как это делала, к примеру, Татьяна Васильева и даже не скрывала), потому исправно тянула лямку, не оставляя работу в родном Театре Вахтангова.