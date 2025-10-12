Как Мария Аронова карьеру перезапустила

Конечно, все знают Марию Аронову. Конечно, все помнят актрису по ролям в "Бригаде" 18+, "Солдатам" 16+, "Артистке" 18+ и другим прекрасным проектам. Но еще некоторые время назад увидеть блестящую работу народной артистки РФ можно было в Театре Вахтангова и изредка в кино. Были даже паузы без работы длиной в несколько лет.
Однако Аронова не сдавалась, продолжала работать - и теперь вдруг воспряла так, что переживает вторую актерскую молодость: дает аншлаговые спектакли вместе с сыном (!), снимается в рейтинговых сериалах и уморительных комедиях. Что изменилось, как артистке удалось перезагрузить карьеру и почему это сработало? Разбиралась "Телепрограмма".
По следам Стоянова
Как ни странно, у Марии Валерьевны в кино было не так много главных ролей (их практически нет). И это не помешало ей стать народной артисткой РФ: неотразимая игра в эпизодах и на вторых ролях подарили Ароновой славу "современной Фаины Раневской". Сходство и правда есть: хорошо считываемый сарказм при абсолютной народности, в меру управляемая наглость, зашкаливающая харизма и безупречное умение дать сентиментальности.
Актриса никогда не жертвовала ради карьеры всем, не шла по головам, не спала с режиссерами (как это делала, к примеру, Татьяна Васильева и даже не скрывала), потому исправно тянула лямку, не оставляя работу в родном Театре Вахтангова.
Угадайте, кого играет актриса в «Мертвых душах». Фото: Яна Овчинникова/vakhtangov.ru
И в начале десятых вышла на мель. Казалось, что Аронова вообще перестала сниматься. После двух ярких ролей в "Охотниках за бриллиантами" 18+ (Галина Брежнева) и "Восьмидесятых" 12+ (Людмила Смирнова) у актрисы за пять лет вышло всего шесть ролей. Да, был запоминающийся "Батальонъ" 12+ (Мария Бочкарева), но с 2015 по 2018 год вообще ничего. Вспышка случилась в роли жесткого детского тренера Шаталиной в спортивной мелодраме "Лед" 12+ (2018), но все равно проекты с Марией выходили чуть ли не раз в год, а то и в два.
И только роль Атаманши в "Бременских музыкантах" 6+, ради которой актриса скинула почти 20 кило, напомнила продюсерам про неповторимый комедийный дар Марии. Потом был "Лед 3" 6+ и, наконец, абсолютный бенефис - главная роль непримиримой училки в сериале "Олдскул" 16+ (PREMIER), вышедшем аккурат к началу учебного года.
Роль учительницы в "Олдскуле" идеальна для Ароновой. Фото: кадр из фильма
Казалось бы, банальную школьную комедию Аронова сумела обратить в непошлую мелодраму с постановкой извечных конфликтных вопросов. Взрослые увидели свои типические ошибки, боли и заблуждения, а относительно молодые зрители (совсем уж молодежь такое не смотрит, чего лукавить) получили возможность понаблюдать за собственным всезнайством и неосознанной жестокостью со стороны. И тем и другим сразу стало о чем подумать. Теперь есть надежда, что Аронова получит заслуженную и полную перезагрузку карьеры - и раз за разом будет представать перед аудиторией в образе носительницы собственной системы ценностей, чуть устаревшей, но от того не растерявшей актуальности (примерно как Юрий Стоянов в последних десяти проектах).
Семья за сценой
Самое большое счастье - с сыном Владиславом, дочерью Серафимой и внучкой Тоней. Фото: личная страница Марии Ароновой в социальной сети
Возможно, Театр Вахтангова - единственное, что спасло актрису от отчаяния и забвения. Вне зависимости от успехов в кино, на сцене ей всегда находились интересные роли в лучших спектаклях ("Трехгрошовая опера", "Дядюшкин сон", "Царская охота", "За двумя зайцами" - все 16+). И Мария платила бесконечной самоотдачей: Госпремия им. Станиславского, "Чайка" и "Хрустальная Турандот" тому подтверждение.
Театр стал и семьей для артистки. В прямом смысле слова. Там она обрела после множества неудачных романов окончательного мужа - начальника транспортного цеха Евгения Фомина, который бережно доставлял Марию до дома после постановок. А потом и остался. Стал заботливым отчимом для сына Владислава от первого брака артистки. И нежным отцом для дочери Серафимы, которую Аронова родила в 2004 году. Все вместе они живут в родном для актрисы Долгопрудном - в "таунхаусе без излишеств".
С сыном Владиславом Гандарбурой актриса теперь разыгрывает фактически сольный семейный спектакль на двоих. Галопад "Мертвые души" 16+, в котором Мария тянет на себе целый воз гоголевских персонажей. Все спектакли проходят при неизбежных аншлагах.
Театральные успехи вдохновили и дали импульс Марии для развития успеха. После удачного "Олдскула" Аронова сразу приступила к работе над третьим сезоном сериала "Праздники" 16+. Примитивную фабулу "знакомство с родителями" Мария в прекрасном дуэте с Виталием Хаевым смогли превратить в хроники уставшей, но счастливой семьи формата комедий Феллини или Кустурицы - со стрельбой, драками и похоронами.
Режиссер Анна Матисон, жена Сергея Безрукова, утвердила на главные роли в новом проекте не только мужа, но и Аронову. В картине «Не по-детски» будет подниматься проблема детских домов, и, вероятно, у Марии Валерьевны в портфолио появится еще один образ избыточно принципиального социального педагога. Безруков отметил, что в кадре с коллегой не появлялся 23 года - со времен "Бригады". Ну, значит, теперь точно камбэк!