Как Маргарита Терехова 16 лет живет со страшным диагнозом

15 лет назад Маргарита Терехова дала последнее интервью. С тех пор легендарная актриса не появляется на публике. 16 лет назад ей поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», тогда ей было 68 лет. Рассказываем, как сейчас живет народная артистка.

Надо жить

Последние годы Маргарита Борисовна не узнает даже родных. А они продолжают с ней общаться, показывают любимые фильмы с ее участием - на мгновения кажется, что к Тереховой возвращается «дальняя память». Сама Маргарита Борисовна любила многие свои роли, особенно в сказке «Синяя птица» (фильму исполняется 50 лет в этом году), в картинах «Зеркало», «Белорусский вокзал», «Собака на сене», «Д`Артаньян и три мушкетера».

А ее дочь, театральная актриса, заслуженная артистка РФ Анна Терехова, особо выделяет «Дневной поезд» и «Кто поедет в Трускавец». Анна считает, что в этих картинах ее мама больше всего похожа на себя настоящую.

«Она и теперь совершенно необыкновенная и очень сильная, - рассказывает Анна. - Духом сильная, я ее чувствую. Я читала маме книгу и вижу, что она внимательно на чем-то останавливается, пытается листать странички, но уже, к сожалению, ничего сказать не может. Главное - не отчаиваться и не унывать. Хотя у меня все это было, и даже сейчас иногда есть. Но надо жить, надо жить - пока человек рядом с тобой, пока ты можешь это выносить, ты должен это делать».

Анна Савовна (ее отец - актер Сава Хашимов, второй муж Тереховой) всегда очень трогательно говорит о маме. Бывают мгновения, которые разрывают ее сердце:

«Иногда по глазам я понимаю, что она меня узнала, берет мою руку, сжимает, и я понимаю - и взгляд мой, и слова, и прикосновения ей до сих пор нужны».

«Более светлого человека трудно представить»

Живет Маргарита Борисовна в своей квартире в центре Москвы, с ней по очереди круглосуточно находятся две сиделки - уход очень хороший. У Маргариты Тереховой большая семья - дочь, сын, внуки. Чаще всего приходит, конечно же, дочка.

Навещают и близкие друзья семьи. Режиссер Михаил Косырев-Нестеров был продюсером последней работы актрисы в кино - 20 лет назад вышел художественный фильм «Чайка», где Маргарита Терехова дебютировала как режиссер и сыграла Аркадину. Косырев-Нестеров рассказывал, что уже в то время Маргарита Борисовна могла забыть, что было полчаса назад - болезнь развивалась медленно и долго, поначалу многие не понимали, что это за тревожные звоночки. Косырев-Нестеров навещает актрису и в последние годы: