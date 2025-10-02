Как Людмила Крылова больше 30 лет прожила с Олегом Табаковым, простила уход актера к Марине Зудиной, но не забыла его предательства

2 октября исполняется 87 лет актрисе Людмиле Крыловой. За ее плечами десятки образов в театре и кино, в фильмах "Достояние республики", "Ах, водевиль, водевиль", "Сказки старого волшебника", "Брызги шампанского" и многих других картинах. В основном это яркие эпизоды.

Однако в жизни Людмилы Крыловой была и главная роль, благодаря которой ее узнала широкая аудитория. Это роль жены Олега Табакова. Она могла бы играть ее до последних дней Олега Павловича, но этого не случилось.

Однажды в жизни Олега Табакова появилась Марина Зудина. В одном из своих интервью Табаков сказал, что любовь — это когда не можешь жить без человека, когда не можешь терпеть разлуку. Противостоять такому напору чувств своего мужа к сопернице Людмила Крылова также не смогла.

Людмила Ивановна практически не дает интервью. Поэтому мы сами вспомним историю ее любви и разлуки с Олегом Табаковым.

Как Людмила Крылова познакомилась с Олегом Табаковым

Все началось с того, что юная Люда стала поклонницей яркого и талантливого Олега. В конце 50-х годов он уже блистал на подмостках театра "Современник".

Восемнадцатилетняя Крылова регулярно посещала его спектакли. И это, несмотря на то, что сама была плотно загружена в Щепкинском училище и одновременно работала в Малом театре.

Девушка надеялась на личную встречу с кумиром, который был всего на три года старше ее. Когда Людмилу начали приглашать в кино, она с наивной надеждой спрашивала у режиссеров: не занят ли в этом фильме Олег Табаков?

Их знакомство действительно произошло на киностудии "Мосфильм" в 1959 году. Тогда Людмила Крылова снималась в фильме "Сверстницы", а Олег Табаков — в драме "Люди на мосту".

Они встретились в гримерке в перерывах между дублями. Людмила Крылова признавалась, что от волнения не могла произнести ни слова. Несмотря на свою робость, девушка понравилась своему коллеге по актерскому цеху.

Их отношения развились стремительно. Первая совместная ночь случилась практически на первом свидании. Это было особенно удивительно, учитывая, что Людмила считалась самой скромной студенткой курса. Да и в том, что касается свободы нравов, то время разительно отличалось от современности.

Тогда Табаков снимал комнату в центре Москвы, куда вскоре переехала его возлюбленная. На вопрос отца о том, где она ночует, девушка отвечала: "Папа, я вышла замуж".

Их отношения не были тайной — о романе знали как друзья, так и однокурсники Людмилы. Многие с осуждением предсказывали скорый конец этой связи. Однако окрыленная любовью Людмила не обращала внимания на сплетни недоброжелателей. Театральное училище она заканчивала будучи беременной и на защите дипломного спектакля прикрывала папкой увеличивающийся живот.

Их сын Антон родился в июле 1960 года. Как рассказывала актриса в интервью "Комсомольской правде", официально они зарегистрировали брак, когда ребенку было около двух месяцев. Это произошло в перерыве между репетициями в театре "Современник", где работали оба супруга.

Вспоминая тот день, актриса описывала, как они внезапно спохватились о необходимости официального оформления отношений. На улице стояла ненастная погода — слякоть и грязь.

Свадьба в перерывах между репетициями

Поймав попутную машину, актеры добрались до ЗАГСа, быстро расписались и отметили это событие бокалом шампанского с друзьями. После росписи они сразу же вернулись на репетицию.

Отец Людмилы выделил молодоженам комнату в доме на улице Правды. Кроме того, молодые супруги нашли для новорожденного Антона няню. Она жила в загроможденном шкафом углу. Несмотря на столь стесненные условия жизни вчетвером, обойтись без помощи няни было невозможно.

При этом семья постоянно испытывала финансовые трудности, несмотря на то что молодые актеры выступали с двадцатью спектаклями ежемесячно. И лишь с рождением дочери Александры в 1966 году им удалось улучшить жилищные условия.

Казалось, что семья Табакова-Крыловой нерушима: дети получали образование, родители были заняты работой — идеальная картина семейного счастья. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь…