Как Людмила Крылова больше 30 лет прожила с Олегом Табаковым, простила уход актера к Марине Зудиной, но не забыла его предательства

2 октября исполняется 87 лет актрисе Людмиле Крыловой. За ее плечами десятки образов в театре и кино, в фильмах "Достояние республики", "Ах, водевиль, водевиль", "Сказки старого волшебника", "Брызги шампанского" и многих других картинах. В основном это яркие эпизоды.
Однако в жизни Людмилы Крыловой была и главная роль, благодаря которой ее узнала широкая аудитория. Это роль жены Олега Табакова. Она могла бы играть ее до последних дней Олега Павловича, но этого не случилось.
Однажды в жизни Олега Табакова появилась Марина Зудина. В одном из своих интервью Табаков сказал, что любовь — это когда не можешь жить без человека, когда не можешь терпеть разлуку. Противостоять такому напору чувств своего мужа к сопернице Людмила Крылова также не смогла.
Людмила Ивановна практически не дает интервью. Поэтому мы сами вспомним историю ее любви и разлуки с Олегом Табаковым.
Как Людмила Крылова познакомилась с Олегом Табаковым
Все началось с того, что юная Люда стала поклонницей яркого и талантливого Олега. В конце 50-х годов он уже блистал на подмостках театра "Современник".
Восемнадцатилетняя Крылова регулярно посещала его спектакли. И это, несмотря на то, что сама была плотно загружена в Щепкинском училище и одновременно работала в Малом театре.
Девушка надеялась на личную встречу с кумиром, который был всего на три года старше ее. Когда Людмилу начали приглашать в кино, она с наивной надеждой спрашивала у режиссеров: не занят ли в этом фильме Олег Табаков?
Их знакомство действительно произошло на киностудии "Мосфильм" в 1959 году. Тогда Людмила Крылова снималась в фильме "Сверстницы", а Олег Табаков — в драме "Люди на мосту".
Они встретились в гримерке в перерывах между дублями. Людмила Крылова признавалась, что от волнения не могла произнести ни слова. Несмотря на свою робость, девушка понравилась своему коллеге по актерскому цеху.
Их отношения развились стремительно. Первая совместная ночь случилась практически на первом свидании. Это было особенно удивительно, учитывая, что Людмила считалась самой скромной студенткой курса. Да и в том, что касается свободы нравов, то время разительно отличалось от современности.
Тогда Табаков снимал комнату в центре Москвы, куда вскоре переехала его возлюбленная. На вопрос отца о том, где она ночует, девушка отвечала: "Папа, я вышла замуж".
Их отношения не были тайной — о романе знали как друзья, так и однокурсники Людмилы. Многие с осуждением предсказывали скорый конец этой связи. Однако окрыленная любовью Людмила не обращала внимания на сплетни недоброжелателей. Театральное училище она заканчивала будучи беременной и на защите дипломного спектакля прикрывала папкой увеличивающийся живот.
Их сын Антон родился в июле 1960 года. Как рассказывала актриса в интервью "Комсомольской правде", официально они зарегистрировали брак, когда ребенку было около двух месяцев. Это произошло в перерыве между репетициями в театре "Современник", где работали оба супруга.
Вспоминая тот день, актриса описывала, как они внезапно спохватились о необходимости официального оформления отношений. На улице стояла ненастная погода — слякоть и грязь.
Свадьба в перерывах между репетициями
Поймав попутную машину, актеры добрались до ЗАГСа, быстро расписались и отметили это событие бокалом шампанского с друзьями. После росписи они сразу же вернулись на репетицию.
Отец Людмилы выделил молодоженам комнату в доме на улице Правды. Кроме того, молодые супруги нашли для новорожденного Антона няню. Она жила в загроможденном шкафом углу. Несмотря на столь стесненные условия жизни вчетвером, обойтись без помощи няни было невозможно.
При этом семья постоянно испытывала финансовые трудности, несмотря на то что молодые актеры выступали с двадцатью спектаклями ежемесячно. И лишь с рождением дочери Александры в 1966 году им удалось улучшить жилищные условия.
Казалось, что семья Табакова-Крыловой нерушима: дети получали образование, родители были заняты работой — идеальная картина семейного счастья. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь…
Людмила Крылова и Олег Табаков. Фото: Валерий Христофоров / Global Look Press
Роковая встреча с Мариной Зудиной
В начале 1980-х годов на прослушивание к Олегу Табакову в ГИТИС пришла 16-летняя Марина Зудина. После неудачных попыток поступить в другие театральные вузы она случайно узнала о наборе в мастерскую Табакова и попала на дополнительный отбор, где ее приняли на курс. Это знакомство стало судьбоносным.
Их роман начался спустя два года, хотя Марина утверждает, что предчувствовала, как будут развиваться события.
"Помню, как отдыхала на море, читала книгу, и в тот момент мне нравился другой молодой человек. Но внезапно меня осенила мысль: а почему бы не начать роман с Олегом Павловичем?" — вспоминала актриса.
Их отношения оставались скрытыми от публики почти десять лет, хотя в театральных кругах об этой связи было известно. В тот период Олег Табаков все еще состоял в браке.
Актриса не ставила ультиматумов и не настаивала на разводе. Возможно, думала, что встретит другого человека. Точку в этой истории поставила сама Людмила Крылова.
"Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство — гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то…" — признавалась в интервью "Комсомольской правде" Крылова.
После откровенного разговора с женой Олег Табаков принял решение о разводе с Людмилой Крыловой, с которой прожил 34 года. Вскоре он женился на своей студентке. На момент заключения брака Табакову было 60 лет, а его избраннице — 30. В 1995 году у пары родился сын Павел.
Однажды в интервью "Комсомолке" актриса вспоминала разговор с матерью: "Я рассказала маме, что Олег ушел от первой жены". "К кому?" — спросила она. "Ко мне", — ответила я, высказав сомнения из-за большой разницы в возрасте. Мама просто сказала: "Да и тебе тоже лет немало".
Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: Global Look Press
Родители Зудиной с глубоким уважением относились к Табакову и полностью принимали их брак. Как отмечала актриса, какие могли быть вопросы, когда они видели, как зрелый и состоявшийся мужчина заботится об их единственной дочери?
Как уход Олега Табакова пережили его старшие дети
Уход Олега Табакова из семьи стал тяжелым потрясением для его уже взрослых детей от первого брака. Интересно, что сам Олег Павлович в детстве пережил аналогичную ситуацию. Когда ему было 13–14 лет, его горячо любимый отец создал новую семью.
Несмотря на неодобрение матери, мальчик продолжал общаться с отцом, но детская травма оставила в его душе глубокий след. Табаков никогда не допускал мысли, что по его вине собственные дети испытают похожую боль…
Антон Табаков не поддерживал отношений с отцом в течение десяти лет, однако со временем сумел простить его и восстановить общение. В отличие от него, Александра навсегда осталась на стороне матери.
В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочь Мария.
"С Табаковым я всегда ощущала себя… единственной, — признавалась в интервью "Комсомолке" Марина Зудина. — Правда, только с возрастом такое отношение начинаешь ценить. В молодости все воспринимаешь как данность".
В 2018 году Олега Павловича не стало. На прощание с ним не пришли ни Людмила Крылова, ни дочь Александра.
В одном из своих интервью Людмила Ивановна признавалась, что все уже давно прощено, но не забыто.
Сегодня актриса выходит на родную сцену театра "Современник". Активно общается с детьми и внуками. В свободное время ей нравится ездить на природу, причем машину Людмила Ивановна водит сама, любит собирать грибы. Актриса признается, что абсолютно счастлива.
Но все же после разрыва отношений с Табаковым она больше не выходила замуж.