Как Лука Затравкин похудел на 170 килограммов: застрял в туалете самолета, выработал систему питания, отказался глотать червяка

В 2019 году сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин в буквальном смысле этого слова попал в безвыходное положение. Помните, как в мультфильме Винни-Пух застрял в норе у Кролика?

Как Лука Затравкин застрял в туалете

Так и Лука тогда не смог выбраться из туалета самолета Boeing 737-800, летящего из Казани в Москву.

В итоге Лука принялся звать на помощь: кряхтеть и царапать дверь.

Паника нарастала, когда самолет начал снижаться, и командир экипажа попросил пристегнуть ремни.

«Я не умру в туалете!» — с отчаянием восклицал пианист.

Пассажиры, хоть и растерялись, бросились выручать незадачливого артиста, подбадривая его. В итоге совместными усилиями экипажа и пассажиров Луку удалось освободить из вакуумной ловушки.

Причиной такой ситуации, как вы понимаете, стал лишний вес Луки Затравкина, тогда весящего свыше 200 килограммов.

Лука Затравкин: «Заходишь в туалет — и понимаешь, что выйти из него будет целое приключение»

Спустя семь лет Лука Затравкин стал гостем шоу Павла Воли и признался, что похудел на 170 килограммов. Вместе с ним в студии присутствовал его отец, 70-летний Никас Сафронов.

Во время программы показали то самое, завирусившееся несколько лет назад видео, где полный Лука застрял в самолетном туалете. Он улыбнулся и прокомментировал ролик словами: «Вот видите, человек слова — сказал, сделал».

Как же Лука Затравкин боролся со своими лишними килограммами, и как ему удалось избавиться от них?