Как Лука Затравкин похудел на 170 килограммов: застрял в туалете самолета, выработал систему питания, отказался глотать червяка

В 2019 году сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин в буквальном смысле этого слова попал в безвыходное положение. Помните, как в мультфильме Винни-Пух застрял в норе у Кролика?
Как Лука Затравкин застрял в туалете
Так и Лука тогда не смог выбраться из туалета самолета Boeing 737-800, летящего из Казани в Москву.
В итоге Лука принялся звать на помощь: кряхтеть и царапать дверь.
Паника нарастала, когда самолет начал снижаться, и командир экипажа попросил пристегнуть ремни.
«Я не умру в туалете!» — с отчаянием восклицал пианист.
Пассажиры, хоть и растерялись, бросились выручать незадачливого артиста, подбадривая его. В итоге совместными усилиями экипажа и пассажиров Луку удалось освободить из вакуумной ловушки.
Причиной такой ситуации, как вы понимаете, стал лишний вес Луки Затравкина, тогда весящего свыше 200 килограммов.
Лука Затравкин: «Заходишь в туалет — и понимаешь, что выйти из него будет целое приключение»
Спустя семь лет Лука Затравкин стал гостем шоу Павла Воли и признался, что похудел на 170 килограммов. Вместе с ним в студии присутствовал его отец, 70-летний Никас Сафронов.
Во время программы показали то самое, завирусившееся несколько лет назад видео, где полный Лука застрял в самолетном туалете. Он улыбнулся и прокомментировал ролик словами: «Вот видите, человек слова — сказал, сделал».
Как же Лука Затравкин боролся со своими лишними килограммами, и как ему удалось избавиться от них?
Лука Затравкин на шоу Павла Воли. Фото: телеканал ТНТ
С ранних лет Лука поражал окружающих своими музыкальными данными. У него был абсолютный слух, а первые концерты проходили в лучших залах Москвы.
«Фортепиано — это моя Вселенная, где исчезает время», — признавался музыкант.
Но, несмотря на успешную карьеру, широкую известность Лука получил из-за своего веса, который с детства был избыточным. Со временем он достиг отметки более 200 килограммов. Сам Затравкин объяснял это тем, что еда была для него утешением и способом заглушить внутреннюю боль.
Лишние килограммы доставляли хлопоты не только со здоровьем, но и в обычной жизни. Лука, улыбаясь, вспоминал:
«Бывало, садишься в самолете и понимаешь, что кресло рассчитано на кого угодно, но только не на меня. Или заходишь в туалет — и понимаешь, что выйти из него будет целое приключение».
Как Луке Затравкину удалось сбросить вес
Артист многократно пытался сбросить вес, но безуспешно. Но еще в апреле прошлого года многие заметили, что Лука Затравкин изменился до неузнаваемости.
Это случилось на прощании с рэпером Пашей Техником. Лука практически полностью взял на себя расходы, связанные с печальной церемонией. Там артист выглядел заметно постройневшим, хотя и осунувшимся. Горе, конечно, никого не красит.
В августе 2025 года 35-летний Лука сообщил, что похудел на 150 килограммов. Его внешность изменилась кардинально: фигура стала втрое меньше, лицо преобразилось. Худел он вместе с Шурой, но без модных уколов для снижения аппетита.
«Нет, никаких уколов! Про уколы никакие я не говорил. Ем головой. Я питаюсь мозгом… Я потом вам всем признаюсь! » — рассказывал Затравкин с фирменным юмором.
Очевидно, с того времени Лука Затравкин сбросил еще 20 килограммов. Вот и получилось в сумме 170 килограммов. Свои секреты похудения он раскрыл в комментариях «Комсомольской правде».
Лука Затравкин на прощании с Пашей Техником. Фото: Алексей Белкин/ Global Look Press
Лука поделился, что у него есть собственная система питания, она хорошо работает и не требует сложных усилий. И эта система позволяет ему жить полноценно, не отказывая себе в удовольствии вкусно поесть и насытиться.
Он сравнил свой подход с французской привычкой вставать из-за стола чуть голодным, отметив, что для русского человека она не работает. Быстрое питание, по его словам, не равно вредному.
Сын художника убежден, что еда — одно из немногих удовольствий в жизни, и лишать его себя не стоит. Он предупредил, что переход на «сухие корма» вроде протеина и добавок может привести к атрофии желудка и серьезным проблемам со здоровьем.
В интервью KP.RU Лука Затравкин рассказал о своих целях: улучшить самочувствие, продлить жизнь и повысить свою эффективность. Он хочет расширить физические возможности — больше ходить, прыгать, преодолевать преграды. По его словам, это комплексный процесс, затрагивающий как внешность, так и внутреннее состояние. Подробности Лука пообещал раскрыть после полного медобследования.
При этом сын Сафронова опроверг слухи об использовании инъекций для похудения и биодобавок. Он также упомянул, что некоторые предполагали, будто он специально проглотил паразита для снижения веса, что, по его словам, действительно практикуется некоторыми людьми.
«Кто-то даже спрашивал: «Уж не червяка ли ты проглотил, чтобы он там жил и ел за тебя?» Вы представляете!? А люди специально это делают», — добавил Лука.
Лука Затравкин не останавливается на достигнутом и продолжает работать над собой.
Музыкант заметно помолодел и, по мнению фанатов, словно переродился. Однако его приоритеты остались прежними: концерты, новые программы и искреннее общение со зрителями.
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