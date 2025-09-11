Как Лада Дэнс встречалась с женатым мужчиной, а бывший муж похитил у нее сына

11 сентября исполняется 59 лет певице Ладе Дэнс. Но возраст для артистки – это всего лишь цифры в паспорте. Она выглядит значительно моложе своих лет.
И до сих пор окружена мужским вниманием. Однако артистка не торопится в ЗАГС. Почему? На это есть свои причины.
Лада Дэнс и Алексей Величковский
Лада Дэнс состояла в четырехлетних отношениях с продюсером Алексеем Величковским. Величковский был болезненно ревнив, подозревал свою избранницу в изменах. А она, в свою очередь считала, что он наживается на ее популярности.
Впрочем, артистка открыто признает, что новый роман у нее начался еще до окончания предыдущих отношений. Однако и Величковский не остался в одиночестве. Вскоре после расставания он нашел новую спутницу жизни и переехал с ней в квартиру, которую ранее делил с Ладой.
Лада Дэнс и Павел Свирский
Первым же официальным мужем Лады Дэнс стал бизнесмен Павел Свирский. Успешный и состоявшийся мужчина завоевал ее сердце внимательным отношением, красивыми ухаживаниями и комплиментами.
Вскоре пара начала жить вместе, хотя родные Павла отнеслись к этим отношениям с опаской. Особенно учитывая, что на тот момент он был женат.
Новость о беременности Лады стала для Павла полной неожиданностью. Однако певица твердо решила оставить ребенка и впоследствии ни разу не пожалела о своем решении.
Сын родился поразительно похожим на своего отца. Вскоре после этого Павел развелся с супругой и официально предложил Ладе выйти за него замуж. Через два года после рождения сына Ильи у пары родилась дочь Лиза.
Со стороны могло казаться, что в семье царит полная гармония, но в действительности все обстояло иначе. Когда дочери Лады Дэнс исполнился год, певица приняла решение о разводе.
Семейные проблемы начались значительно раньше, во время экономического кризиса, когда у Павла Свирского возникли серьезные сложности в бизнесе. Финансовые трудности негативно отразились на его психическом состоянии. И он начал вымещать раздражение на близких.
Так, Павел запретил Ладе Дэнс выходить на сцену, а впоследствии у него появились связи на стороне. В 2002 году у певицы лопнуло терпение, и она подала на развод. Однако на этом трудности не закончились.
Бывший супруг договорился с няней и похитил их общего сына Илью, требуя от Лады отказа от родительских прав. Певице потребовался месяц, чтобы вернуть ребенка. С тех пор она избегает любых упоминаний о бывшем муже.
Однажды Лада Дэнс оказалась в ситуации, когда непреднамеренно разрушила чужой брак. В программе "Звезды сошлись" на НТВ артистка рассказала, что одно время встречалась с женатым мужчиной.
Роман Лады Дэнс с женатым мужчиной
По ее словам, роман развивался стремительно, и она не подозревала о существовании другой женщины. Когда же открылась правда, артистка поставила ультиматум: либо мужчина разводится, либо они расстаются, поскольку отношения с женатым человеком противоречат ее принципам.
"В конечном счете он подал на развод", — отметила Лада, сознательно не называя имени человека, с которым у нее вспыхнул роман.
Также певица предположила, что семья мужчины не была крепкой, раз он согласился на ее условия. По мнению артистки, если бы супруга действительно была дорога этому мужчине, он отказался бы выполнять подобное требование. Как в итоге закончился этот роман, певица не уточняла. Но, видимо, они расстались…
Год назад сердце артистки оставалось свободным.
"Мне и так хорошо. Дайте мне хоть немножко заняться собой! Я всю жизнь кем-то занималась: мужьями, детьми", – делилась Лада Дэнс с журналистами.
О новых же отношениях певица не сообщала.