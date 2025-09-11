Как Лада Дэнс встречалась с женатым мужчиной, а бывший муж похитил у нее сына

11 сентября исполняется 59 лет певице Ладе Дэнс. Но возраст для артистки – это всего лишь цифры в паспорте. Она выглядит значительно моложе своих лет.

И до сих пор окружена мужским вниманием. Однако артистка не торопится в ЗАГС. Почему? На это есть свои причины.

Лада Дэнс и Алексей Величковский

Лада Дэнс состояла в четырехлетних отношениях с продюсером Алексеем Величковским. Величковский был болезненно ревнив, подозревал свою избранницу в изменах. А она, в свою очередь считала, что он наживается на ее популярности.

Впрочем, артистка открыто признает, что новый роман у нее начался еще до окончания предыдущих отношений. Однако и Величковский не остался в одиночестве. Вскоре после расставания он нашел новую спутницу жизни и переехал с ней в квартиру, которую ранее делил с Ладой.

Лада Дэнс и Павел Свирский

Первым же официальным мужем Лады Дэнс стал бизнесмен Павел Свирский. Успешный и состоявшийся мужчина завоевал ее сердце внимательным отношением, красивыми ухаживаниями и комплиментами.

Вскоре пара начала жить вместе, хотя родные Павла отнеслись к этим отношениям с опаской. Особенно учитывая, что на тот момент он был женат.

Новость о беременности Лады стала для Павла полной неожиданностью. Однако певица твердо решила оставить ребенка и впоследствии ни разу не пожалела о своем решении.