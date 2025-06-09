Как Харламов нечаянно сознался в измене Асмус и что теперь ждет Ковальчук

Юморист Гарик Харламов закрутил роман с Катериной Ковальчук, еще будучи в браке с Кристиной Асмус. Об этом случайно проговорилась сама Катерина. А может, и не случайно?
В ее соцсетях появился следующий пост.
"Год как мы муж и жена. И 5 лет, как идем вместе. Когда находишь то самое — никогда не сдаешься. Это про нас", — написала Катерина у себя на странице.
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе летом 2020 года. Это значит, что уже тогда в судьбе юмориста появилась Катерина. И это уже не первый случай, когда юморист разводится, начав отношения с новой пассией.
Светлана Светикова и Юлия Лещенко
Еще в студенчестве Гарик Харламов встречался со звездой мюзиклов Светланой Светиковой. Но тогда он не был известен широкой публике. И родители Светланы не одобряли их союз. В итоге влюбленные расстались.
Следующей страстью Харламова стала Юлия Лещенко. Их знакомство произошло в ночном клубе, где юморист отдыхал. Отношения развивались стремительно. Четыре года они прожили в гражданском браке, а в 2010 году поженились.
Однако семейное счастье оказалось недолгим. В 2013 году у Гарика начался роман с Кристиной Асмус.
Кристина Асмус
Будущие супруги раньше часто виделись на разных мероприятиях. Но близко не общались. Гарик первым написал Кристине в Twitter. Это и стало началом их общения.
На тот момент Харламов еще был женат, поэтому пара скрывала свои отношения. До тех пор, пока Гарик не заявил о них официально.
После оформления развода Кристина Асмус и Гарик Харламов сразу же узаконили свои отношения. Тогда поклонники пары заметили, что Асмус находится в интересном положении. Как выяснилось позже, она уже была на пятом месяце беременности.
Однако возникла сложная ситуация. Юлия Лещенко оспорила решение суда. И ее статус жены комика был восстановлен. Адвокат Юлии заявил, что в этот момент она имела все основания для признания второго брака незаконным и его расторжения.
К счастью для пары, все разрешилось благополучно. И в 2014 году на свет появилась их дочь Анастасия.
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Global Look Press
До 2019 года брак актеров казался идеальным. Они часто публиковали совместные фотографии в социальных сетях. И вместе посещали публичные мероприятия.
Однако в конце 2019 года появились слухи о кризисе в их отношениях. Ситуацию усугубила откровенная интимная сцена с участием Кристины и Ивана Янковского в фильме “Текст”. Актеры подчеркнули, что в ней не использовались дублеры.
Сам Гарик долгое время отказывался от комментариев, а позже заявил, что гордится своей женой. Эти слова вызвали волну критики в его адрес.
На публичных мероприятиях актриса все чаще появлялась без обручального кольца. И это усиливало слухи о разрыве супругов. В конце концов пара подтвердила, что они расстались больше года назад.
Впоследствии Гарик признавался, что какой-то конкретной причины расставания не было. Просто со временем чувства сошли на нет.
"Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов", — пояснял комик.
Но, возможно, "Текст" все же дал первый толчок к разрыву.
Катерина Ковальчук
А потом комик представил свою новую избранницу, Катерину Ковальчук. Они познакомились на съемках сериала "Гусар" в 2018 году. Тогда артистка признавалась, что съемки были сложными. Некоторые сцены снимались при жутком холоде.
Но Гарик заряжал своим оптимизмом всю съемочную группу. Это качество Харламова очень понравилось его будущей жене. А что же сам Бульдог?
Пользователи Сети отметили, что Катерина очень похожа на его бывшую жену. Только, как говорят в актерских кругах, более заботливая.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press
Катерина — приверженец здорового образа жизни. Она помогает Гарику следить за питанием и даже готовит для него.
Ради третьей жены Харламов заметно изменился. Он похудел почти на 20 килограммов и сменил имидж.
И вот теперь первая годовщина свадьбы и пятилетие отношений!
Гарик Харламов не ходок, но домостроевец
В соцсетях люди пишут, что Катерину Ковальчук может ждать та же участь, что и предыдущих жен Гарика. В конце концов, бросят и ее.
Такой сценарий вполне возможен. Но на самом деле Харламов не ходок и не бабник. Об этом “Комсомольской правде” рассказывала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. Он не запрыгнет в постель к первой встречной.
Устроитель гастролей Наталья Субботина также поведала "КП", что юморист — человек сложный и непредсказуемый.
"В чем-то он немного домостроевец. Когда женился на первой супруге, Юле, то так сильно ее ревновал, что она оставила свою карьеру владелицы ресторана и стала домохозяйкой.
Именно Кристина Асмус увела Харламова от Юли. Влюбилась в женатого Гарика и добилась его", — поясняла в интервью тому же "КП" Олеся Сазыкина.
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
Как видно, Катерина — человек покладистый. И терпит все сложности характера своего мужа. А с тяжелым человеком могут ужиться терпеливые и мягкие женщины. Скорее всего, Ковальчук из этого типа людей.
Вероятно, она последняя любовь Харламова. Если не появится еще какая-то женщина, которая захочет добиться комика. И сделает для этого все возможное и невозможное.
К сожалению, наша жизнь слишком непредсказуема! И в одночасье может разрушить самый крепкий союз!