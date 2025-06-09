Как Харламов нечаянно сознался в измене Асмус и что теперь ждет Ковальчук

Юморист Гарик Харламов закрутил роман с Катериной Ковальчук, еще будучи в браке с Кристиной Асмус. Об этом случайно проговорилась сама Катерина. А может, и не случайно?

В ее соцсетях появился следующий пост.

"Год как мы муж и жена. И 5 лет, как идем вместе. Когда находишь то самое — никогда не сдаешься. Это про нас", — написала Катерина у себя на странице.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе летом 2020 года. Это значит, что уже тогда в судьбе юмориста появилась Катерина. И это уже не первый случай, когда юморист разводится, начав отношения с новой пассией.

Светлана Светикова и Юлия Лещенко

Еще в студенчестве Гарик Харламов встречался со звездой мюзиклов Светланой Светиковой. Но тогда он не был известен широкой публике. И родители Светланы не одобряли их союз. В итоге влюбленные расстались.

Следующей страстью Харламова стала Юлия Лещенко. Их знакомство произошло в ночном клубе, где юморист отдыхал. Отношения развивались стремительно. Четыре года они прожили в гражданском браке, а в 2010 году поженились.

Однако семейное счастье оказалось недолгим. В 2013 году у Гарика начался роман с Кристиной Асмус.

Кристина Асмус

Будущие супруги раньше часто виделись на разных мероприятиях. Но близко не общались. Гарик первым написал Кристине в Twitter. Это и стало началом их общения.

На тот момент Харламов еще был женат, поэтому пара скрывала свои отношения. До тех пор, пока Гарик не заявил о них официально.

После оформления развода Кристина Асмус и Гарик Харламов сразу же узаконили свои отношения. Тогда поклонники пары заметили, что Асмус находится в интересном положении. Как выяснилось позже, она уже была на пятом месяце беременности.

Однако возникла сложная ситуация. Юлия Лещенко оспорила решение суда. И ее статус жены комика был восстановлен. Адвокат Юлии заявил, что в этот момент она имела все основания для признания второго брака незаконным и его расторжения.

К счастью для пары, все разрешилось благополучно. И в 2014 году на свет появилась их дочь Анастасия.