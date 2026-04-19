Как изменилась жизнь звезд старого КВН, которые пробуют себя в новом проекте

В начале апреля в эфир Первого вышел второй сезон шоу «Команды» 16+. Его особенность в том, что в нем, во-первых, нет оценок и победителей, а во-вторых, участвуют кавээнщики разных поколений. «Телепрограмма» решила вспомнить, как изменилась судьба ключевых звезд проекта.
Вадим Галыгин (49 лет)
Фото: Первый канал
Тот самый «Рэмбо», чемпион Высшей лиги КВН в составе сборной Белорусского государственного университета Вадим Галыгин - давно легенда юмора. 8 мая он отметит 50-летие! Некоторое время назад казалось, что артист пропал с радаров - и посмотреть на него можно разве что в рекламе красно-белого магазина бытовой техники. Но это не совсем так. И если в Comedy Club увидеть комика уже нельзя, то в смешных интернет-шоу - запросто. Вадим охотно ходит в гости к коллегам (Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и др.), потчует публику анекдотами (почему-то очень полюбил этот жанр) и то и дело всплывает в рилсах в формате ретронарезок (тот самый безумный аналитик Вадим Вольфович с взъерошенной головой).
Возвращение в обойму первых звезд случилось, как ни странно, на Первом канале - комедианта позвали вести шоу «Фантастика» 16+ и «Команды», судить КВН 16+ и «Точь-в-точь» 16+, а еще убаюкивать аудиторию в ночи в подкасте «Анекдоты» в рамках проекта «Подкаст. Лаб» 18+. В конце прошлого года Вадим получил еще одно назначение на Первом - он ведет перезагруженное шоу «Две звезды. Семейный подряд» 16+ с Аглаей Шиловской. Что касается семьи самого Галыгина, то там тоже все хорошо - в прошлом году артист стал дедушкой. Внуком порадовала дочь от первого брака Таисия (24 года). Вторая жена ведущего, певица Ольга Вайнилович, подарила ему пока что двоих детей: Вадима (14 лет), Ивана (6 лет). Пока что - потому что третий сын на подходе, о чем сообщила супруга Вадима в феврале текущего года.
Марина Федункив (54 года)
Фото: Первый канал
Звезда «Реальных пацанов» 16+ Марина Федункив выступает в шоу «Команды» за сборную Москвы, хотя родилась артистка на Урале и играла в КВН за «Добрянку» (Пермский край). Канал ТНТ торпедировал карьеру Марины через тот самый бесконечный пацанский сериал (кстати, сейчас готовится продолжение проекта, закрытого три года назад) и шоу Comedy Woman, которое уже не выходит в эфир. Зато раскрытый комедийный дар позволяет актрисе успешно сниматься в сериалах («СашаТаня» 16+ «Гуляй, шальная» 16+), новогодних ремейках советской киноклассики («СамоИрония судьбы» 16+, «Невероятные приключения Шурика» 16+) и экранизациях сказок («Простоквашино» 6+). При этом Федункив активно развивает соцсети (более 4 млн подписчиков), раздает интервью и выглядит крайне счастливой в третьем браке - с итальянцем Стефано Маджи, которому в 2024 году родила сына Теодора.
Фото: Первый канал
- Я думаю, что можно вскоре прибегнуть и к суррогатному материнству, - призналась недавно актриса. - Я хочу быть мамой двух мальчиков. Рядом с таким мужчиной, как мой муж, можно рожать десятерых. Потому что я знаю, что он надежный!
Дмитрий Кожома (45 лет)
Фото: Первый канал
Преподаватель физкультуры с дипломом массажиста Дмитрий Кожома, конечно, отлично знаком аудитории как фронтмен команды КВН «Станция Спортивная», отжигавшей в нулевых. Кавээновский успех помог трансферу юмориста, как это часто происходит, в Comedy Club - Дмитрий разыгрывал сценки с Иваном Пышненко и примкнувшим позже Демисом Карибидисом. И если экзальтированный грек в клубе закрепился, то Кожома выпал из обоймы - сказал, что работать стало некомфортно. Пробовал себя ведущим в проектах «Большой вопрос» 16+ и «Большая кухня» 16+ (СТС). Некоторое время про Дмитрия было почти не слыхать (совсем уж эпизодические роли в проходных сериалах не считаем), однако в последние пять лет комик активизировался - поучаствовал в закрытом позже шоу «Игра» 16+ (предтеча шоу «Команды», только с призовым фондом в 30 млн руб.) и его продолжении «Концерты» 16+. Посоревновался с коллегами в реалити «Новые звезды в Африке» и сыграл в сериале «Ваня, спасай!» 16+. Сейчас он зарабатывает на корпоративах.
- Дмитрий ведет мероприятия со своим звукорежиссером, который входит в гонорар до 6 часов работы, - сообщает сайт (!) Кожомы. - Имеет в арсенале свои интерактивы, шутки, фишки, отлично импровизирует в процессе ведения.
Жена Екатерина Миронова родила Дмитрию, играющему теперь в шоу «Команды» за сборную Москвы, двоих детей: Марфу и Ивана.
Гар Дмитриев (39 лет)
Фото: Первый канал
Коллега Кожомы по «Сборной Москвы» - харизматичный пухляш с хохолком на голове Игорь Дмитриев, опытный кавээнщик и автор. Он только выглядит безбашенным юмористом - до ухода в сферу юмора Гар успешно окончил Финансовую академию, защитил кандидатскую и даже преподавал в МГИМО, а еще работал в банке. Но шутки с прибаутками увлекли Дмитриева сильнее: еще в студенческие годы он играл в КВН в составе команды «Кризис жанра», а вернулся в игру уже во взрослом возрасте - в 2018 году присоединился к коллективу «Юра» университета «Синергия». Сначала помогал писать шутки, а затем и вышел на сцену, выбрав амплуа раздающего всем указания наглеца: на фоне отошедших от дел Дмитрия Колчина и Азамата Мусагалиева, занимавших эту нишу, вышло неплохо. Кроме того, замеченный другим Гаром (Мартиросяном), Гар получал приглашение в Comedy Club, но на ТНТ появился сначала в шоу «Не спать» 16+ - в дуэте Гар и Вова (Владимир Хотелашвили), - а затем стал автором скетч-шоу «Однажды в России» 16+.
Теперь Гар увлекается медийным футболом (поднимал популярность команды «Тандем»), ведет мероприятия (в диапазоне от слетов партии ЛДПР до московских городских фестивалей), участвует в юмористических интернет-шоу («Центральный канал» в ВК) и ищет любовь (с Мариной Слободян он в разводе).