Как Ирина Пингвинова встречалась с Валерием Блюменкранцом, год была замужем и стала матерью-одиночкой

5 декабря исполняется 28 лет звезде проекта "Дом-2" Ирине Пингвиновой. Сейчас она живет одна и воспитывает пятилетнюю дочь.

"Мы вдвоем с самого начала, и я считаю, что мы справляемся красиво! Я расту вместе с ней как мама, как человек. И это лучшее приключение в моей жизни", — отметила Ирина в соцсетях.

Возможно, Ирина сознательно выбирает одиночество. Ведь она пережила уже несколько болезненных отношений.

С кем встречалась Ирина Пингвинова до появления в реалити "Дом-2"

До проекта "Дом-2" Ирина встречалась с неким Александром. Какое-то время пара жила вместе. Поначалу отношения супругов казались идеальными, но после переезда в съемную квартиру стали разрушительными. Партнер изолировал свою половинку от круга общения и вынудил оставить работу. Не в силах мириться с такой жизнью, Ирина разорвала эту связь.

Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков

А уже на "Доме-2" Ирина Пингвинова закрутила непродолжительный роман с Валерием Блюменкранцом. Потом она начала встречаться с Дмитрием Чайковым. Ирина забеременела от него. Сначала все складывалось хорошо.

Гармония в паре была нарушена в начале августа 2020 года серьезной ссорой. Дмитрий собирался на мальчишник к другу, а Ирина просила его вернуться домой ночевать. Это вызвало конфликт, который сначала удалось уладить в эфире, но дома размолвка разгорелась вновь.

По словам Пингвиновой, Чайков позволил себе грубые выражения в ее адрес, показал угрожающий жест и предложил ей съехать к матери. Все происходило в помещении без камер, однако микрофоны записали их диалог. Впоследствии выяснилось, что Дмитрий все равно ушел и не вернулся на ночь. Ирина не смогла простить такого поведения и на следующий день заявила о разрыве.

В конце ноября того же года она родила девочку весом почти 4 кг и ростом 54 см. Несмотря на предыдущую ссору, Дмитрий встретил это известие в машине у роддома, чтобы одним из первых узнать о рождении дочери.