Как Ирина Пингвинова встречалась с Валерием Блюменкранцом, год была замужем и стала матерью-одиночкой

5 декабря исполняется 28 лет звезде проекта "Дом-2" Ирине Пингвиновой. Сейчас она живет одна и воспитывает пятилетнюю дочь.
"Мы вдвоем с самого начала, и я считаю, что мы справляемся красиво! Я расту вместе с ней как мама, как человек. И это лучшее приключение в моей жизни", — отметила Ирина в соцсетях.
Возможно, Ирина сознательно выбирает одиночество. Ведь она пережила уже несколько болезненных отношений.
С кем встречалась Ирина Пингвинова до появления в реалити "Дом-2"
До проекта "Дом-2" Ирина встречалась с неким Александром. Какое-то время пара жила вместе. Поначалу отношения супругов казались идеальными, но после переезда в съемную квартиру стали разрушительными. Партнер изолировал свою половинку от круга общения и вынудил оставить работу. Не в силах мириться с такой жизнью, Ирина разорвала эту связь.
Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков
А уже на "Доме-2" Ирина Пингвинова закрутила непродолжительный роман с Валерием Блюменкранцом. Потом она начала встречаться с Дмитрием Чайковым. Ирина забеременела от него. Сначала все складывалось хорошо.
Гармония в паре была нарушена в начале августа 2020 года серьезной ссорой. Дмитрий собирался на мальчишник к другу, а Ирина просила его вернуться домой ночевать. Это вызвало конфликт, который сначала удалось уладить в эфире, но дома размолвка разгорелась вновь.
По словам Пингвиновой, Чайков позволил себе грубые выражения в ее адрес, показал угрожающий жест и предложил ей съехать к матери. Все происходило в помещении без камер, однако микрофоны записали их диалог. Впоследствии выяснилось, что Дмитрий все равно ушел и не вернулся на ночь. Ирина не смогла простить такого поведения и на следующий день заявила о разрыве.
В конце ноября того же года она родила девочку весом почти 4 кг и ростом 54 см. Несмотря на предыдущую ссору, Дмитрий встретил это известие в машине у роддома, чтобы одним из первых узнать о рождении дочери.
Ирина Пинчук и Дмитрий Чайков. Фото: канал ТНТ
Но в конце концов Пингвинова и Чайков все-равно расстались. Ирина полностью посвятила себя материнству, о чем рассказывала в соцсетях.
Летом 2021 года она попыталась переехать в Сочи, но не смогла адаптироваться и через месяц вернулась в Москву. В этом ей помог Дмитрий, отец Миланы, с которым к тому моменту удалось наладить конструктивное общение. Мужчина стремился активно участвовать в жизни ребенка.
В Москве Ирина и Дмитрий снова попробовали жить вместе, о чем она сообщила в декабре 2021 года. Они даже съездили в Беларусь, чтобы познакомить дочь с его родителями.
Однако в январе 2022 года Ирина объявила об окончательном расставании с Чайковым Она подчеркнула, что это было осознанное решение, и поблагодарила себя и бывшего партнера за попытку дать отношениям второй шанс, которая, к сожалению, не принесла счастья.
Замужество и развод Ирины Пингвиновой
Вскоре в ее блоге стали появляться намеки на новые серьезные отношения. Таинственный поклонник, чье имя Ирина сначала скрывала, вернул ей веру в любовь. Логическим итогом этих отношений стало предложение руки и сердца. И в мае 2023 года Ирина с радостью сообщила подписчикам о помолвке, опубликовав фотографию с обручальным кольцом.
После "Дома-2" Ирина Пингвинова успешно монетизировала свою популярность через блогинг, включая ведение Telegram-канала. Это позволило ей купить жилье, много путешествовать и обеспечить себя и дочь.
Ирина Пингвинова с дочерью. Фото: соцсети
В августе 2023 года она вышла замуж за мужчину по имени Глеб. Кстати, на свадьбу Ирина пришла в кедах. Глеб принял и дочку от любимой женщины. Но что-то пошло не так, и уже через год, в августе 2024-го, Пингвинова сообщила о разрыве с супругом.
Сейчас, судя по соцсетям, Ирина живет одна. Либо же скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз.
