Как именно Ирина Пегова получила наследство Людмилы Арининой

47-летняя народная артистка РФ Ирина Пегова получила неожиданное для посторонних наследство. Все свои знали, что актриса - много лет опора и поддержка для заслуженной артистки РФ Людмилы Арининой. Людмила Михайловна умерла два месяца назад в возрасте 99 лет и завещала свою недвижимость Пеговой. Разбираемся, почему так произошло.

Две подружки

Людмилу Аринину публика помнит по небольшим, но ярким ролям в фильмах и сериалах - «Белорусский вокзал» 12+, «Гостья из будущего» 6+, «Склифосовский» 18+ и многим другим. С Пеговой они были знакомы давным-давно, так как обе служили в театре «Мастерская Петра Фоменко».

Интересно, что артистки ушли оттуда в 2006 году. Но крепко подружились они в 2009 году, когда снимались в главных ролях в сериале «Закон обратного волшебства» 16+. Проект вышел на экраны в 2010 году, а их дружба и общение продолжились. Ирина и Людмила Михайловна периодически встречались, регулярно созванивались, участвовали в жизни друг друга.

В 2011 году Пегова развелась с мужем актером Дмитрием Орловым, и Людмила Михайловна ее морально поддерживала. Тогда сама Аринина была замужем уже в третий раз - она снова стала женой в 63 года. После смерти второго мужа Людмила Михайловна все свободное от съемок время ухаживала за больной мамой, они жили тогда вдвоем. В этот период соседка устроила ей знакомство с будущим третьим мужем.

Подполковник в отставке Николай Семенов имел опыт в уходе за тяжелыми больными - сам много лет, до самой смерти ухаживал за онкобольной женой. Они поженились, и муж стал помогать Арининой в уходе за ее мамой, а после смерти женщины супруги жили вдвоем в квартире актрисы. Прожили дружно 29 лет.

Семенов умер 5 лет назад. Аринина осталась одна - никто не навещал, не заботился. И когда в очередной раз позвонила Ирина, то Людмила Михайловна пожаловалась, что, мол, теперь стало совсем одиноко. Пегова тут же навестила подругу и стала о ней заботиться. Все последние годы Пегова была рядом с Арининой - приносила горячую еду, которую готовила дома, ходила в аптеку и магазин, постоянно звонила, регулярно присылала свою домработницу убирать квартиру.

Хорошо, что жили артистки рядом - обе неподалеку от метро «Маяковская». Они были на связи ежедневно. Квартиру в центре для себя и дочери Пегова купила много лет назад, есть у нее и домик в Тверской области.

Последние пару лет Людмила Михайловна нечасто выходила гулять, но обслуживала себя сама, оставалась в здравом уме, отдавала распоряжения, в том числе насчет того, чтобы прощание с ней прошло в закрытом формате. Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Аринина два месяца назад в возрасте 99 лет. Детей у Арининой не было. Родных братьев и сестер не было. То есть наследников первой очереди не осталось.

Из родни имеются племянники, отношения с ними по жизни были нормальными, но формальными - нечасто перезванивались. Аринина всю активную жизнь много работала, а свободное время проводила с мужем. Любила уезжать на свою дачу на Истре, но это не современный особняк, а старый деревянный домик, хотя по соседству с озером. Она рассказывала: «Обожаю этот старый нелепый дом, там рядом есть озеро, люблю рыбачить, собирать грибы, ягоды». Пенсия у Людмилы Михайловны была хорошая - с надбавкой за звание выходило около 70 тыс. руб. На нее она и жила, накоплений не делала.

Дача и квартира - все имущество звезды экрана.

Неоспоримое завещание

Несколько лет назад Людмила Аринина составила завещание и сходила к нотариусу, чтобы по всем правилам его оформить. Подписала все необходимые документы. Говорят, что даже было медосвидетельствование - как подтверждение дееспособности на момент подписания завещания. После смерти звезды экрана ее племянники узнали, что есть завещание, и собрались его вначале опротестовать, пока не поняли, что все было составлено и заверено по всем правилам. Племянников много - могут объявиться и другие «дальние родственники». Но шансы у них заполучить недвижимость «тетушки-звезды» небольшие.

Адвокат Валерий Панасюк рассказал нам о перспективах родственников, которых не упомянули в этом завещании: «Раз наследство открыто, то его можно оспаривать. Завещание могут оспорить лица, чьи интересы нарушены завещанием. В данном случае это родственники. В том случае, если человек был дееспособным, отдавал отчет своим действиям, - то никаким образом они не смогут оспорить завещание.

Завещание может быть оспорено в том случае, если будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, что Людмила Аринина, когда составляла завещание, болела и не отдавала отчета своим действиям. Но это вопрос исключительно судебный. Плюс дополнительно можно оспорить в том случае, если завещание не подписано - но так как речь шла о сделке у нотариуса, то вероятность того, что Людмила Аринина не подписала завещание, низка. Максимум, на что могут претендовать, - на обязательную долю в завещании. Кому положена обязательная доля - несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, в том числе усыновленным, нетрудоспособным родителям, супругам или иждивенцам.

Если под названные выше условия не попадают потенциальные наследники, то завещание оспорить не смогут. Если актриса отдавала отчет своим действиям и не появятся какие-то медицинские документы, говорящие о том, что она могла не осознавать, что делает, то вероятность крайне низкая, что кто-то что-то оспорит».

Напомним, что детей, иждивенцев и наследников первой очереди у Арининой нет, а это значит, что, скорее всего, ее волю исполнят. Но родня со своими претензиями может начать «гастролировать» по ток-шоу. Коллеги артисток, знакомые с ситуацией, говорят, что забота Пеговой о коллеге была проявлением человечности, а не ради корысти и квартиры в центре.