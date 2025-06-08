Как и почему главным красавчикам Голливуда изменяли их жены и возлюбленные

Если Евгений Цыганов оставил жену с семью детьми - этим уже никого не удивишь. Но если от Паулины Андреевой сбежал Федор Бондарчук - это сюжет! Да, бывает и так: даже главным красавчикам Голливуда изменяют. И в подборке «Телепрограммы» несколько самых вопиющих случаев.

Гай Ричи

Главный пацанский режиссер Великобритании («Большой куш» 16+, «Карты, деньги, два ствола» 16+) без труда обаял Мадонну - певицу, которую всегда тянуло к брутальным мужикам. Под миллениум и свадьбу сыграли. В 2001 году певица родила сына Рокко. В 2002 году Ричи выпустил фильм «Унесенные» с любимой в главной роли. Они были одной из самых ярких пар Голливуда, но в 2008 году объявили о разводе.

Как? Почему?! Позже стало известно, что супруга изменила режиссеру с известным бейсболистом Алексом Родригесом.