Как и почему главным красавчикам Голливуда изменяли их жены и возлюбленные

Если Евгений Цыганов оставил жену с семью детьми - этим уже никого не удивишь. Но если от Паулины Андреевой сбежал Федор Бондарчук - это сюжет! Да, бывает и так: даже главным красавчикам Голливуда изменяют. И в подборке «Телепрограммы» несколько самых вопиющих случаев.
Гай Ричи
Главный пацанский режиссер Великобритании («Большой куш» 16+, «Карты, деньги, два ствола» 16+) без труда обаял Мадонну - певицу, которую всегда тянуло к брутальным мужикам. Под миллениум и свадьбу сыграли. В 2001 году певица родила сына Рокко. В 2002 году Ричи выпустил фильм «Унесенные» с любимой в главной роли. Они были одной из самых ярких пар Голливуда, но в 2008 году объявили о разводе.
Как? Почему?! Позже стало известно, что супруга изменила режиссеру с известным бейсболистом Алексом Родригесом.
Фото: Nency Kazerman/Globl Look Press
СМИ разнюхали это раньше всех, но и певица, и спортсмен все отрицали. Пока жена Родригеса (да, он тоже был не свободен) не нашла любовное письмо от самой Мадонны. Интрижка к совместному счастью не привела - просто и Родригес, и Мэдж почти одновременно расторгли браки с некогда возлюбленными. И больше никогда не были вместе.
Венсан Перес
Фото: Pix Planete/Globl Look Press
По звезде «Ворона» 16+, «Индокитая» 16+ и «Фанфана-тюльпана» 12+ сохла добрая половина женского населения планеты. Не устояла и Карин Силла - французская модель сенегальского происхождения. На одном из премьерных показов у них завязалась беседа, которая переросла в роман. Вскоре Перес сделал красивое предложение и преподнес кольцо, которое Силла приняла. Но затем вернула. Потому что призналась - изменила. И не с кем попало, а с Жераром Депардье - тогда еще близким другом Переса.
Фото: imadgo/United Archives/Globl
В 1992 году у Жерара и Карин родилась дочь Роксана. Но этот брак разрушили измены Депардье (стоило полагать).Тогда на авансцену снова вышел Перес, чувства которого не остыли - он сделал второй заход на Карин. И на этот раз победил. Вместе они живут до сих пор. Мало того, что Венсан воспитывает ту самую дочь Депардье Роксану, так еще и общих детей пестуют: близнецов Пабло и Тесс, а также дочку Иман.
Джастин Тимберлейк
Фото: imadgo imadges/Globl Look Press
Давно забытая история романа Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка - двух ярчайших комет американского шоу-бизнеса - заиграла новыми красками, как только певица вышла из-под отцовской опеки и пошла вразнос. Бритни начала раз за разом передавать привет бывшему, в том числе и в мемуарах. Так мир узнал, что солист N'Sync вынудил Спирс сделать аборт, чтобы ребенок не помешал карьере обоих артистов.
- Джастин определенно не был рад беременности, - уверяет Спирс. - Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, потому что мы слишком молоды. Я уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать.
Но и Спирс, как несложно догадаться, была не без греха. Пока криво-косо продолжался роман с Тимберлейком, певица закрутила интрижку на стороне: и изменила артисту с танцором Уэйдом Робсоном.
Фото: Everett Collection
Хоть Бритни и клятвенно отрицала это, отношения с красавчиком Джастином были разрушены. Они разошлись.
Роберт Паттинсон
Фото: Tinseltown/Shutterstock
Сага "Сумерки" 16+ подсадила на вампирскую тему несколько поколений. Девушки сохли по главным героям, включая Паттинсона. Но его сердце было отдано партнерше по сериалу Кристен Стюарт. Они встречались четыре года, все шло к крепкому браку. Как вдруг скромницу Кристен застукали с режиссером Рупертом Сандерсом, снимавшим ее в картине «Белоснежка и охотник» 12+. СМИ опубликовали пикантные фото.
Фото: Paul Fenton/Globl
Паттинсон пытался спасти отношения и склеивал то, что было разбито неоднократно (про последующие измены актрисы тоже ходили слухи). В итоге они расстались в 2012 году - Роберт до сих пор ходит в холостяках. А Стюарт в 2025 году узаконила отношения с возлюбленной Дилан Мейер, 37-летней сценаристкой (движение ЛГБТ запрещено в России).
Брэд Питт
Фото: Byron Purvis/Globl Look Press
И Брэду изменяли! Кто бы вы думали? Конечно, темная королева Малифисента - Анджелина Джоли, которая потом вывалила на всеобщее обозрение кучу грязного белья из их спальни на бракоразводном процессе.
А тогда, в середине десятых, весь мир наблюдал за каждым появлением эффектной пары на публике и красных дорожках. Ну кто мог быть красивее? Разве что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина.
За идеальным фасадом скрывалась коррозия. Филантроп, пацифист, зожница, эколог, зоозащитница, цельная независимая личность и эталонная жена Анджелина повелась на денежку. И, как писала американская пресса, не устояла перед загадочным миллиардером с Ближнего Востока. О чем и сообщила Питту. Знакомство случилось на заседании ООН, спецпосланником которой Джоли долгое время была. Именно это событие и послужило разрывом отношений и последующей серией липкого сутяжничества.