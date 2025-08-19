Как Евгений Цыганов ушел от Ирины Леоновой и семерых детей ради Юлии Снигирь и подрался с журналистами

Актриса Юлия Снигирь впервые поделилась подробностями начала своих отношений с Евгением Цыгановым. Ради новой возлюбленной актер оставил жену и семерых детей.
"А почему бы и нет"
В эфире YouTube-подкаста "Разберемся" актриса рассказала, что их знакомство произошло в общей компании друзей. Изначально отношения артистов строились на дружбе, которую Юлия описала как "пацанскую".
"Я не была женщиной в этой ситуации. У нас была общая компания, веселье. И так длилось долго", — вспоминает Юлия.
По ее словам, однажды общий знакомый предложил артистам задуматься об отношениях, поскольку они стали проводить вместе слишком много времени.
"Ну мы и подумали: 'А почему бы и нет?' — пошутила звезда.
Как развивался роман Евгения Цыганова и Юлии Снигирь
Как пишет пресса, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились в 2014 году во время съемок сериала "С чего начинается Родина". В этот период Цыганов состоял в отношениях с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. В 2015 году Евгений ушел от Леоновой.
А уже в марте 2016 года на свет появился сын Цыганова и Снигирь — Федор. Но влюбленные продолжали скрывать свой роман.
Пока общественность обсуждала уход Евгения из семьи, актер снял квартиру для своей новой возлюбленной и переехал к ней. В этот период их отношения стали достоянием общественности: журналисты застали пару у подъезда. И дело, конечно, кончилось дракой.
В тот день Юлия и Евгений возвращались домой с младенцем. Увидев, что их снимают из припаркованной у подъезда машины, Цыганов пришел в ярость. Он распахнул дверь автомобиля и вступил в схватку с молодым человеком и девушкой, находившимися внутри.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: Global Look Press
Юлия Снигирь, держа на руках плачущего ребенка, стояла рядом и умоляла отца своего ребенка пойти домой. Однако актер не внял ее просьбам. Ситуация усугублялась тем, что другие папарацци снимали эту потасовку на камеру.
Фотографы, в свою очередь, заявили, что являются не сотрудниками желтой прессы, а обычными поклонниками, желавшими сфотографироваться с любимыми актерами на память. Тем не менее в результате драки с Цыгановым они получили травмы головы и испорченную одежду.
А этот инцидент подтвердил, что именно Юлия Снигирь стала причиной ухода Цыганова из семьи.
В 2019 году появилась информация о тайной свадьбе Юлии и Евгения. До этого, с начала 2000-х годов примерно до 2008 года, актриса была замужем за своим сокурсником по педагогическому институту Алексеем Снигирем. После развода Юлия, чья настоящая фамилия — Сирискина, оставила фамилию супруга.
"Не совсем во мне причина"
В 2020-м в интервью Ксении Собчак Снигирь отметила, что не считает себя виновной в разрыве Цыганова и Леоновой.
"Все-таки там не совсем во мне причина, и это все-таки их дело. Там какая-то своя конструкция и свой расклад. Это не то, что я сидела, и вдруг он: "Я вот пришел!" — поясняла артистка.
— Это не так было. Но я не имею права об этом рассказывать. Скажем так: когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи".
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: Global Look Press
Как тогда писали СМИ со ссылкой на знакомого Цыганова, на самом деле актеру стало трудно совмещать работу и семейную жизнь, а отношения с Ириной стали настолько напряженными, что общение сводилось только к СМС.
А Юлия же отмечала, что у нее прекрасные отношения с детьми Цыганова от предыдущих браков, особенно со старшей дочерью Полиной, с которой она общается как с подругой.
Евгений и его новая избранница поселились по соседству с его бывшей семьей, чтобы он мог чаще видеться с детьми. Юлия также упоминала, что ее партнер исправно обеспечивает их.
Сам же Цыганов уверял тогда общественность, что на самом деле никого не бросал. Ирина и дети остаются для него близкими людьми, с которыми у него общие заботы и дела.
"Главная ложь в том, что мы расстались. Я не буду вдаваться в подробности: сколько мы были вместе, куда ходили и что делали. Да, у меня семеро детей, но я этого не отрицаю! Напротив, мы поддерживаем прекрасные отношения, общаемся… Такова жизнь", — говорил актер.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Меж тем Юлию и Евгения объединяют не только семейные будни, иногда они работают над одними проектами. Например, актеры вместе снялись в фильме "Мастер и Маргарита". Евгений также снял Юлию и свою старшую дочь Полину в короткометражке "Я не помню". В настоящее время пара открыто появляется на публике вместе.
Юлия Снигирь призналась, что во время съемок "Мастера и Маргариты" у них с Евгением Цыгановым возникали оживленные споры. Отвечая на вопрос о том, как им удается разделять личное и рабочее, Цыганов заметил, что он редко спорит. И даже если и случаются разногласия, то они не касаются Юлии. Так как актер считает свою спутницу не равной ему по силе. И поэтому его мнение либо принимают, либо нет.
В одном из своих интервью Юлия отметила, что ей нравится все контролировать, в отличие от Евгения, который, по ее словам, "никогда ничего не планирует".
Это ее сильно раздражает, так как кажется безответственностью. Но в то же время позволяет актеру не расстраиваться, если что-то идет не по плану.
