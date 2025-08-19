Как Евгений Цыганов ушел от Ирины Леоновой и семерых детей ради Юлии Снигирь и подрался с журналистами

Актриса Юлия Снигирь впервые поделилась подробностями начала своих отношений с Евгением Цыгановым. Ради новой возлюбленной актер оставил жену и семерых детей.

"А почему бы и нет"

В эфире YouTube-подкаста "Разберемся" актриса рассказала, что их знакомство произошло в общей компании друзей. Изначально отношения артистов строились на дружбе, которую Юлия описала как "пацанскую".

"Я не была женщиной в этой ситуации. У нас была общая компания, веселье. И так длилось долго", — вспоминает Юлия.

По ее словам, однажды общий знакомый предложил артистам задуматься об отношениях, поскольку они стали проводить вместе слишком много времени.

"Ну мы и подумали: 'А почему бы и нет?' — пошутила звезда.

Как развивался роман Евгения Цыганова и Юлии Снигирь

Как пишет пресса, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились в 2014 году во время съемок сериала "С чего начинается Родина". В этот период Цыганов состоял в отношениях с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. В 2015 году Евгений ушел от Леоновой.

А уже в марте 2016 года на свет появился сын Цыганова и Снигирь — Федор. Но влюбленные продолжали скрывать свой роман.

Пока общественность обсуждала уход Евгения из семьи, актер снял квартиру для своей новой возлюбленной и переехал к ней. В этот период их отношения стали достоянием общественности: журналисты застали пару у подъезда. И дело, конечно, кончилось дракой.

В тот день Юлия и Евгений возвращались домой с младенцем. Увидев, что их снимают из припаркованной у подъезда машины, Цыганов пришел в ярость. Он распахнул дверь автомобиля и вступил в схватку с молодым человеком и девушкой, находившимися внутри.