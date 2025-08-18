Как эскортница Мария Ковальчук меняла показания: от сплетен про арабских шейхов до рассказа о побеге от мажоров

В деле модели Марии Ковальчук, обнаруженной в марте на обочине дороги в Дубае, наметился новый поворот. Так, Мария заявила, что частично солгала в недавнем интервью Ксении Собчак.
Сейчас девушка проходит реабилитацию в больнице Норвегии, где работает ее мать, и продолжает делиться подробностями той драматической истории в соцсетях.
"Я лгала в интервью, — написала Мария в соцсетях. — Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это.
Ребята тоже утверждают, что в день происшествия у них взяли анализы на алкоголь и наркотики, но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже речи не шло".
Вообще, эта история, в которой постоянно появлялись новые детали, очень запутанная. И сумятицу в нее вносила сама Мария Ковальчук, которая то и дело меняла показания. Давайте вспомним, как все начиналось.
Как Марию Ковальчук нашли в Дубае
Весной этого года СМИ обсуждали трагический инцидент, произошедший с Марией Ковальчук. В марте ее нашли с серьезными травмами на одной из улиц Дубая. Пока врачи боролись за ее жизнь, в Интернете появлялись различные версии произошедшего.
Например, что Ковальчук стала жертвой частной вечеринки арабских шейхов, где они делали с девушкой все что заблагорассудится.
Сама Мария смогла дать показания о произошедшем лишь спустя некоторое время. И заодно дала интервью Ксении Собчак, без участия которой не обходится ни одна скандальная ситуация. Причем передвигалась она уже на инвалидном кресле, поскольку проходит реабилитацию после полученных травм.
Ковальчук призналась, что все еще лечится и заново учится ходить, а инвалидная коляска — теперь ее основное средство передвижения.
И что она рассказала Ксении Собчак
Что же случилось с девушкой, по ее версии, озвученной в беседе с Ксенией Собчак?
Она рассказала, что прилетела в Дубай, чтобы отдохнуть, сделать красивые фотографии, посетить модные места и отпраздновать день рождения одной из подруг. Также, по словам Марии, у нее была запланирована фотосессия с модным фотографом. Но после того как ее подруги уехали в Россию, она осталась одна.
Она собиралась полететь в Таиланд, купила билет, но проспала свой рейс. И чтобы не терять время, вспомнила о парне по имени Артем, с которым познакомилась накануне в караоке. Оказалось, что он жил в той же гостинице, что и Мария. Артем пообещал, что поможет девушке улететь в Таиланд на частном самолете его отца. Ковальчук, как ни странно, поверила в это.
Мария Ковальчук. Фото: телеканал НТВ
Во время следующей встречи Артем пришел с друзьями и предложил новой знакомой подняться с ними в номер. Марии Ковальчук согласилась на это. Поначалу не происходило ничего плохого. В присутствии новой компании девушка позвонила матери и сказала, что ребята хорошие, чтобы она ни о чем не беспокоилась. А потом Ковальчук перестала выходить на связь.
На следующий день мать Марии запаниковала, обратилась в консульство, подготовила необходимые документы и разыскала подругу дочери, Алену. Рассматривалась версия, что дочь могла потерять телефон, однако это казалось маловероятным.
Что произошло в отеле
Меж тем в интервью Собчак модель вспоминала, что в номере отеля поначалу все казалось нормальным. О какой-либо из "арабских вечеринок", о которой говорили в социальных сетях, не было и речи. Но потом парни отправились за алкоголем, выпили и стали агрессивными.
"Ты наша, мы будем делать все, что захотим", — говорили они своей знакомой.
Ковальчук пыталась отнестись к этому как к шутке, но ситуация накалялась. Парни начали бить бутылки, осколки усыпали пол. Модели стали угрожать, отобрали личные вещи и паспорт.
Мария Ковальчук также вспомнила, что одна из участниц этой компании — некая Александра М. — надела ее вещи и, несмотря на просьбы, покинула номер. Модель отметила, что ее не слушали, а лишь настаивали на том, чтобы она осталась в номере.
Агрессия лишь усилилась, когда Мария захотела уйти. После двусмысленных намеков, на которые она не отвечала, парни начали злиться еще больше.
Мария испугалась и, когда Ксения Собчак спросила, почему Александра забрала ее вещи, ответила, что просто растерялась в такой ситуации и не знала, что делать.
Мария Ковальчук. Фото: соцсети
В итоге, когда в номере остались только Ковальчук, две девушки и двое молодых людей, она попыталась выбежать на балкон, чтобы позвать на помощь. Но ее вернули обратно.
"Но я вырвалась из номера, они побежали за мной, захлопнули дверь. На улице я их уже не видела, забежала в недостроенное здание и спряталась", — рассказала Ковальчук.
По словам модели, дальнейшие события стерлись из ее памяти. Девушка предполагает, что ее сильно ударили по голове. Последнее, что она помнит, — как лежит на дороге и просит о помощи проезжающую машину.
"На мне был халат. Возможно, меня сбросили или избили. Сексуального насилия не было. Скорее всего, меня оглушили и сбросили с этажа, чтобы я не рассказала о том, как они говорили, что я им принадлежу, что они могут делать, что хотят", — признавалась Мария Ксении Собчак.
Меж тем в соцсетях люди не поняли, в чем именно Ковальчук солгала Собак. Они предполагают, что подробности драмы с участием модели будут выдавливаться по капле. Только вот кому и для чего это нужно?
