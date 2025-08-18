Как эскортница Мария Ковальчук меняла показания: от сплетен про арабских шейхов до рассказа о побеге от мажоров

В деле модели Марии Ковальчук, обнаруженной в марте на обочине дороги в Дубае, наметился новый поворот. Так, Мария заявила, что частично солгала в недавнем интервью Ксении Собчак.

Сейчас девушка проходит реабилитацию в больнице Норвегии, где работает ее мать, и продолжает делиться подробностями той драматической истории в соцсетях.

"Я лгала в интервью, — написала Мария в соцсетях. — Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это. Ребята тоже утверждают, что в день происшествия у них взяли анализы на алкоголь и наркотики, но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже речи не шло".

Вообще, эта история, в которой постоянно появлялись новые детали, очень запутанная. И сумятицу в нее вносила сама Мария Ковальчук, которая то и дело меняла показания. Давайте вспомним, как все начиналось.

Как Марию Ковальчук нашли в Дубае

Весной этого года СМИ обсуждали трагический инцидент, произошедший с Марией Ковальчук. В марте ее нашли с серьезными травмами на одной из улиц Дубая. Пока врачи боролись за ее жизнь, в Интернете появлялись различные версии произошедшего.

Например, что Ковальчук стала жертвой частной вечеринки арабских шейхов, где они делали с девушкой все что заблагорассудится.

Сама Мария смогла дать показания о произошедшем лишь спустя некоторое время. И заодно дала интервью Ксении Собчак, без участия которой не обходится ни одна скандальная ситуация. Причем передвигалась она уже на инвалидном кресле, поскольку проходит реабилитацию после полученных травм.

Ковальчук призналась, что все еще лечится и заново учится ходить, а инвалидная коляска — теперь ее основное средство передвижения.

И что она рассказала Ксении Собчак

Что же случилось с девушкой, по ее версии, озвученной в беседе с Ксенией Собчак?

Она рассказала, что прилетела в Дубай, чтобы отдохнуть, сделать красивые фотографии, посетить модные места и отпраздновать день рождения одной из подруг. Также, по словам Марии, у нее была запланирована фотосессия с модным фотографом. Но после того как ее подруги уехали в Россию, она осталась одна.

Она собиралась полететь в Таиланд, купила билет, но проспала свой рейс. И чтобы не терять время, вспомнила о парне по имени Артем, с которым познакомилась накануне в караоке. Оказалось, что он жил в той же гостинице, что и Мария. Артем пообещал, что поможет девушке улететь в Таиланд на частном самолете его отца. Ковальчук, как ни странно, поверила в это.