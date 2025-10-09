Как Эдмонд Кеосаян влиял на жизнь сына и кто помешал Тиграну поступить во ВГИК с первой попытки

9 октября исполнятся 89 лет со дня рождения выдающегося режиссера Эдмонда Кеосаяна. Это он подарил зрителям такие киношедевры как "Неуловимые мстители" и "Стряпуха" с Владимиром Высоцким и Светланой Светличной. А еще мастер экрана – отец Тиграна Кеосаяна.

Почему Тигран Кеосаян не поступил во ВГИК с первой попытки

Творческая атмосфера, созданная знаменитым режиссером Эдмондом Кеосаяном, с ранних лет определяла мировосприятие его сына Тиграна. Будущий режиссер вспоминал, что отец с младенчества знакомил его с миром кинематографа. И на съемочной площадке он проводил больше времени, чем во дворе с друзьями.

В своем последнем интервью Борису Корчевникову Кеосаян-младший рассказал, что творческий старт оказался сложным. Провал при поступлении во ВГИК Тигран объяснял личным противостоянием между Марленом Хуциевым и его отцом. Тогда мастер экрана обвинял Эдмонда Кеосаяна в том, что тот продвигает своего сына. Для отца, человека принципов, это стало глубоким потрясением.

Проявив упорство, проработав какое-то время на "Мосфильме", Тигран Кеосаян все же добился поступления. Но на этом история не закончилась…

Спустя годы на фестивале "Сталкер" произошло символичное примирение: Марлен Хуциев вручил награду фильму Тиграна Кеосаяна.

Что больше всего ранило Эдмонда Кеосаяна

В интервью Борису Корчевникову Тигран также рассказал, что тяжелым ударом для отца стал развал СССР. Его ранило не столько исчезновение страны, сколько отрицание общей истории, где он и его предки играли значимую роль.

Тигран подчеркивал безграничную любовь отца к Родине и семейному наследию, которую перенял он сам.

"Он очень любил свою страну и Родину. Все, что во мне есть, — это от родителей", — пояснял Тигран Кеосаян.

Мудрость Эдмонда Кеосаяна, по словам его сына, помогала ему сохранять смирение в любых жизненных обстоятельствах.

В 2024 году, удостоившись звания заслуженного деятеля искусств, Тигран вспомнил слова отца, который относился к наградам с философским спокойствием. Эдмонд Кеосаян сравнивал себя с Чарли Чаплином, чье творческое наследие не нуждалось в официальных регалиях.