Как Эдмонд Кеосаян влиял на жизнь сына и кто помешал Тиграну поступить во ВГИК с первой попытки

9 октября исполнятся 89 лет со дня рождения выдающегося режиссера Эдмонда Кеосаяна. Это он подарил зрителям такие киношедевры как "Неуловимые мстители" и "Стряпуха" с Владимиром Высоцким и Светланой Светличной. А еще мастер экрана – отец Тиграна Кеосаяна.
Почему Тигран Кеосаян не поступил во ВГИК с первой попытки
Творческая атмосфера, созданная знаменитым режиссером Эдмондом Кеосаяном, с ранних лет определяла мировосприятие его сына Тиграна. Будущий режиссер вспоминал, что отец с младенчества знакомил его с миром кинематографа. И на съемочной площадке он проводил больше времени, чем во дворе с друзьями.
В своем последнем интервью Борису Корчевникову Кеосаян-младший рассказал, что творческий старт оказался сложным. Провал при поступлении во ВГИК Тигран объяснял личным противостоянием между Марленом Хуциевым и его отцом. Тогда мастер экрана обвинял Эдмонда Кеосаяна в том, что тот продвигает своего сына. Для отца, человека принципов, это стало глубоким потрясением.
Проявив упорство, проработав какое-то время на "Мосфильме", Тигран Кеосаян все же добился поступления. Но на этом история не закончилась…
Спустя годы на фестивале "Сталкер" произошло символичное примирение: Марлен Хуциев вручил награду фильму Тиграна Кеосаяна.
Что больше всего ранило Эдмонда Кеосаяна
В интервью Борису Корчевникову Тигран также рассказал, что тяжелым ударом для отца стал развал СССР. Его ранило не столько исчезновение страны, сколько отрицание общей истории, где он и его предки играли значимую роль.
Тигран подчеркивал безграничную любовь отца к Родине и семейному наследию, которую перенял он сам.
"Он очень любил свою страну и Родину. Все, что во мне есть, — это от родителей", — пояснял Тигран Кеосаян.
Мудрость Эдмонда Кеосаяна, по словам его сына, помогала ему сохранять смирение в любых жизненных обстоятельствах.
В 2024 году, удостоившись звания заслуженного деятеля искусств, Тигран вспомнил слова отца, который относился к наградам с философским спокойствием. Эдмонд Кеосаян сравнивал себя с Чарли Чаплином, чье творческое наследие не нуждалось в официальных регалиях.
Эдмонд Кеосаян. Фото: кадр из фильма "Новые приключения неуловимых"
Что известно о маме Тиграна Кеосаяна
Мама Тиграна Кеосаяна, Лаура Геворкян, свою дебютную роль сыграла в картине супруга "Новые приключения неуловимых". Большинство ее последующих работ также были связаны с фильмами Кеосаяна.
Наиболее значимой в фильмографии артистки стала роль Нунэ Кондриковой в пронзительной мелодраме "Когда наступает сентябрь" (1975), где ее партнером выступил легендарный Армен Джигарханян.
После кончины Эдмонда Кеосаяна в 1994 году Лаура Геворкян оставила кинематограф, посвятив себя семье — детям и внукам. Ее невестка Маргарита Симоньян старалась заботиться о пожилой свекрови и публично выражала ей восхищение.
"Величественная, аристократичная Лаура Ашотовна! Вы — украшение нашей семьи, источник радости и мудрости. Жить рядом с вами — бесценный дар", — писала Маргарита в своих соцсетях.
Лаура Геворкян. Фото: кадр из фильма "Новые приключения неуловимых"
В октябре 2022 года семья столкнулась с новой трагедией — ушел из жизни старший сын Давид, брат Тиграна Кеосаяна. В интервью Борису Корчевникову Тигран упомянул, что причиной его ухода стали проблемы с сердцем. И добавил неутешительные сведения о собственном здоровье: "Мне за пятьдесят, три инфаркта, семь стентов и кардиостимулятор".
В декабре прошлого года Тигран Кеосаян был введен в состоянии комы после перенесенного инфаркта. А 26 сентября его не стало...
К сожалению, по состоянию здоровья Лаура Ашотовна не смогла присутствовать и на похоронах сына Тиграна.
Последнее время вся семья Тиграна Кеосаяна жила под одной крышей, в большом доме в Подмосковье. Ведь так значительно легче переживать все жизненные невзгоды. Возможно, этот уклад семейство сохранит на долгие годы.