Как Джиган и Оксана Самойлова разделят недвижимость и с кем останутся дети

Измены не было

12 декабря 37-летняя Самойлова и 40-летний Устименко отмечают 13-ю годовщину свадьбы. Блогер и предпринимательница сообщила, что праздновать эту дату не собирается. Рэпер приложит в этот день максимум усилий, чтобы добиться прощения жены - намерен послать букет цветов. На развод два месяца назад подала Самойлова. Ее муж разводиться не хочет, мечтает сохранить брак. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид.

Когда в октябре Оксана подала иск о расторжении брака, возникла самая очевидная версия причины такого поступка - измена мужа, которого незадолго до этого якобы видели на тусовке в клубе рядом с девушками. Однако Самойлова эту версию категорично опровергла. А другую не озвучила, ограничившись пространными рассуждениями: мол, она устала «тянуть все сама, быть сильной».

Эта версия выглядит странно, если учесть, что в семье всегда работало много прислуги (помощники по хозяйству, охранники, водители, няни), а Оксана занималась не только детьми, но и блогом, и бизнесом (сначала бренд одежды, потом салон красоты) и часто путешествовала с семьей. Тем не менее Самойлова на публику радуется, что Денис стал больше времени уделять детям, на днях летал с сыном вдвоем на отдых в Израиль.

"Я счастлива, что наконец-то это происходит. Мне кажется, наконец-то настало время, которое я хочу посвятить себе. Познакомиться с собой, понять, кто я, что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи. Не хочу никаких ухаживаний, никаких отношений", - говорит Оксана.

Журнал «Телепрограмма» встретил Самойлову на днях на светской премии и поспешил пристать с вопросом, может ли она отменить развод, но та отрицательно покачала головой:

"Нет. Это сложный вопрос..."

На тему совместной встречи Нового года многодетная мама высказалась так: «У нас теперь новый статус семьи, поэтому, наверное, на нашей ферме...» Пока решили собрать детей, семью родителей Оксаны и Джигана на одной большой "нейтральной" территории.

В ноябре Самойлова получала премию "Икона стиля" (как только Оксана подала на развод, так сразу стала гостьей всех светских мероприятий), а потом общалась с журналистами, которые ей теперь прохода не дают:

"Сейчас мы видим лучшую версию Джигана. Он очень старается… Конечно, на мероприятия я хожу вся такая веселая. Но, естественно, все обдумываю ежедневно, практически каждый вечер я реву в подушку..."

В это время Джиган активно посещает музыкальные премии, фестивали, телесъемки, где отказывается обсуждать личную жизнь. На тему отношений Денис говорит только одну фразу: "Я всегда буду любить Оксану!" В свои выступления стал добавлять ролик с видео, где на вопрос Павла Воли: "Любишь ли ты жену больше себя?" - он отвечает: "Да".

В ноябре состоялось заседание суда, на которое Самойлова приехала лично в сопровождении адвоката. И тут же собрала вокруг себя толпу блогеров и журналистов. Женщина сообщила: