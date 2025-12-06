Как Джиган и Оксана Самойлова разделят недвижимость и с кем останутся дети

Измены не было
12 декабря 37-летняя Самойлова и 40-летний Устименко отмечают 13-ю годовщину свадьбы. Блогер и предпринимательница сообщила, что праздновать эту дату не собирается. Рэпер приложит в этот день максимум усилий, чтобы добиться прощения жены - намерен послать букет цветов. На развод два месяца назад подала Самойлова. Ее муж разводиться не хочет, мечтает сохранить брак. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид.
Когда в октябре Оксана подала иск о расторжении брака, возникла самая очевидная версия причины такого поступка - измена мужа, которого незадолго до этого якобы видели на тусовке в клубе рядом с девушками. Однако Самойлова эту версию категорично опровергла. А другую не озвучила, ограничившись пространными рассуждениями: мол, она устала «тянуть все сама, быть сильной».
Эта версия выглядит странно, если учесть, что в семье всегда работало много прислуги (помощники по хозяйству, охранники, водители, няни), а Оксана занималась не только детьми, но и блогом, и бизнесом (сначала бренд одежды, потом салон красоты) и часто путешествовала с семьей. Тем не менее Самойлова на публику радуется, что Денис стал больше времени уделять детям, на днях летал с сыном вдвоем на отдых в Израиль.
"Я счастлива, что наконец-то это происходит. Мне кажется, наконец-то настало время, которое я хочу посвятить себе. Познакомиться с собой, понять, кто я, что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи. Не хочу никаких ухаживаний, никаких отношений", - говорит Оксана.
Журнал «Телепрограмма» встретил Самойлову на днях на светской премии и поспешил пристать с вопросом, может ли она отменить развод, но та отрицательно покачала головой:
"Нет. Это сложный вопрос..."
На тему совместной встречи Нового года многодетная мама высказалась так: «У нас теперь новый статус семьи, поэтому, наверное, на нашей ферме...» Пока решили собрать детей, семью родителей Оксаны и Джигана на одной большой "нейтральной" территории.
В ноябре Самойлова получала премию "Икона стиля" (как только Оксана подала на развод, так сразу стала гостьей всех светских мероприятий), а потом общалась с журналистами, которые ей теперь прохода не дают:
"Сейчас мы видим лучшую версию Джигана. Он очень старается… Конечно, на мероприятия я хожу вся такая веселая. Но, естественно, все обдумываю ежедневно, практически каждый вечер я реву в подушку..."
В это время Джиган активно посещает музыкальные премии, фестивали, телесъемки, где отказывается обсуждать личную жизнь. На тему отношений Денис говорит только одну фразу: "Я всегда буду любить Оксану!" В свои выступления стал добавлять ролик с видео, где на вопрос Павла Воли: "Любишь ли ты жену больше себя?" - он отвечает: "Да".
В ноябре состоялось заседание суда, на которое Самойлова приехала лично в сопровождении адвоката. И тут же собрала вокруг себя толпу блогеров и журналистов. Женщина сообщила:
"Не то чтобы мне нравится жить одной, я не ощущаю себя суперкомфортно. Но я понимаю, что жизнь перестроилась и так будет лучше, не могу сказать, что меня совсем отпустило. Это длительный процесс - один день тебе хорошо, а другой плохо очень".
На каждое заседание суда Самойлова приезжает с оператором реалити-шоу. Фото: Александр Авилов /Агенство "Москва"
Самойлова не носит обручальное кольцо, суд дал им два месяца на примирение по ходатайству адвоката Джигана. Оксана говорит, что к примирению не готова.
Мирись-мирись!
В начале лета Оксана рассказывала в интервью, что они с мужем активно работают над пополнением в семье - хотят пятого ребенка. Осенью начали снимать реалити-шоу про их семью - премьера запланирована на одной из онлайн-платформ в декабре. Проект амбициозный, поэтому есть мнение, что заявление на развод было подано, чтобы подогреть интерес к семье и программа собрала как можно больше зрителей.
Самойлова давно мечтала повторить успех американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Бытовыми проблемами аудиторию не привлечь, поэтому развод - отличный повод спровоцировать внимание к реалити. Даже на те заседания суда, где просто принимали документы к рассмотрению, Самойлова приезжала в сопровождении оператора, в то время как звезды обычно доверяют эти процедуры адвокатам.
Светская Москва гудит на этот счет и отказывается верить в серьезность намерений пары развестись. У Джигана пора корпоративов, новых релизов, концертов. У Самойловой запуск масштабного реалити-шоу. Кроме того, реклама в запрещенных соцсетях теперь невозможна, поэтому блогер активно работает над раскруткой телеграм-канала. В общей сложности во всех соцсетях у Самойловой более 19 млн подписчиков. Сейчас у Оксаны много рекламных предложений.
Одни говорят, что развода в итоге не будет. А если и будет, то формальный ради финансовых интересов и пиара заодно. Поклонники и подписчики блогера Самойловой уверены, что она с ними честна. Напомним, что на развод Оксана Самойлова подавала 5 лет назад и тогда причины были серьезные - вредные привычки Дениса, его измена. Самойлова тогда откровенничала:
"Я подаю на развод, все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете?"
Однако тогда Оксана простила Дениса, он завязал с вредными привычками. Больше не срывался - ведет здоровый образ жизни. Если сейчас развод настоящий, то его причина неизвестна. Быть может, ради детей Самойлова решила ее не озвучивать… Блогер и журналист Ксения Собчак рассуждает:
"Всегда есть вероятность, что вся история с разводом Оксаны Самойловой и Джигана может быть прогревом..."
Продюсер Илья Саглиани в разговоре с журналом «Телепрограмма» подтверждает опытность наших героев в делах пиара: «Эта семья популярна, потому что время от времени они сами создают инфоповоды, которые обсуждает аудитория. Они сами создают стратегию продвижения своих продуктов. У них в семье профессиональное чувство хайпа. Джиган - мастер своего дела, профессиональный продюсер, его фразы становятся мемами не случайно. Может быть, и есть в семье какие-то сложности сейчас, но уверен, что в любой ситуации они помирятся. У их семьи очень высокий рейтинг, большая аудитория...»
Сама блогер на этот счет рассуждает здраво:
"Я ровно отношусь к подозрениям, что наш развод - это пиар. Люди имеют право так думать. Я, быть может, думала бы так же..."
Тем временем быт семьи на данный момент, со слов Самойловой, устроен так: она живет в московской квартире, Джиган - в загородном доме. «Дети живут половину недели со мной, половину недели - с отцом. Сейчас к ним гораздо больше внимания, чем до этого, поэтому они не страдают...» - объясняет Оксана.
С Джиганом она общается нормально - по телефону, по поводу детей. На днях Самойлова с двумя дочками и семьей брата побывала в Суздале. Блогер успевает уделить время себе - Оксана записалась на курсы обучения пилотированию вертолета, верховой езде, танцам, занимается с психологом.
Хотя Самойлова строга:
"Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет за пару месяцев, нужно пару лет. Я 17 лет (с момента знакомства. - Авт.) ждала, мое терпение лопнуло".
Совместно нажитое имущество
Самойлова сообщила, что у них с мужем есть брачный договор. Что будут делить?
Фото: личный архив Оксаны Самойловой.
- Дом в элитном поселке в Подмосковье площадью 750 кв. м. За него выплачивается ипотека. Стоимость - от 150 млн руб.
- Квартира в элитном ЖК в Москве. Стоимость - от 50 млн руб.
- Две квартиры в Дубае. Стоимость - от 50 млн руб.
Ферму в Подмосковье блогер хотела приспособить для семейного отдыха на природе. Фото: личный архив Оксаны Самойловой
- Ферма в Подмосковье. Выкуплено 11 га земли, где располагался старый советский санаторий. Самойлова планирует построить «ферму приключений» для семейного отдыха. Участок стоил 45 млн руб.
Официально
Адвокат Геннадий Кузьмин ответил на наши вопросы
Фото: личный архив Геннадия Кузьмина
- Разведут пару без согласия одного из супругов (Джигана)?
- Согласно положениям Семейного кодекса Российской Федерации брак - это добровольный союз между мужчиной и женщиной. И если один из них настаивает на том, чтобы прекратить этот союз, то брак в любом случае будет расторгнут. Важно добровольное согласие и дальше находиться в браке и супруга, и супруги. Так как согласия нет в этом вопросе, суд и дал два месяца на примирение, причем максимальный срок - три месяца.
- Если Оксана Самойлова передумает разводиться, то ей можно просто забрать иск?
- Если супруга передумает разводиться, то можно просто отозвать иск из суда. И бракоразводный процесс будет прекращен.