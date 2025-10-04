Как дочь Михаила Турецкого отдала мошенникам 2,4 млн рублей

Не берите трубку с незнакомых номеров. Поставьте самозапрет на получение кредитов. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пароли. Сотрудники правоохранительных органов не ведут беседы и опросы по телефону и в мессенджерах. Об этом постоянно твердят по ТВ и в Сети. Но до сих пор мошенники успешно обманывают и звезд, и их поклонников.
"Они меня загипнотизировали!"
63-летний народный артист Михаил Турецкий рассказал, сколько в сентябре этого года отдала телефонным мошенникам его 19-летняя дочь Эммануэль:
"Полтора миллиона рублей - это ее личные сбережения, то, что она за последнее время заработала. И $11 тыс. из семейного сейфа! Мошенники работали, используя нейролингвистическое программирование и гипноз. Когда я дочь увидел, мне было прежде всего жаль, что она эмоционально пострадал".
Общий ущерб составил 2,4 млн руб. Знаменитый дирижер, музыкант, основатель «Хора Турецкого» не стал ругать дочь. Напротив, поддержал. Преступники так обработали Эммануэль, что она побоялась рассказать о случившемся родителям, с которыми всегда на связи.
"Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая бесхитростная", - записал видеообращение Турецкий.
Эммануэль долго не решалась рассказать о ЧП папе. Фото: личная страница Эммануэль Турецкой в социальной сети
Девушка объяснила, по какой схеме ее обманули. Ей позвонили и сообщили, что везут доставку.
"Я веду блогерскую деятельность, за счет чего ко мне приходит много доставок, и я часто уже даже не проверяю, действительно ли у меня доставка в этот день..." - говорит Эммануэль.
После чего ее попросили продиктовать код из СМС, чтобы получить подарок. Она продиктовала цифры.
Вскоре девушке переслали "доверенность с ее электронной подписью". По видеосвязи в Zoom с ней связался "следователь", который сообщил, что от ее имени на портале "Госуслуги" якобы оформлена доверенность на некоего экстремиста. Под давлением телефонных мошенников Эммануэль поверила, что она и ее родители из-за этого могут стать фигурантами уголовного дела. Эммануэль считает, что ее загипнотизировали:
"Мне запрещали выходить из дома. Я была с ними на связи 24 часа в сутки. Меня заставили на камеру делать обыск моего дома, пытаться узнать, где могут лежать деньги..."
Злоумышленники внушили Эммануэль, что единственный способ защитить семью - это собрать все наличные и передать их курьеру для проверки. Что Турецкая и сделала. Когда о случившемся узнали родители, то заблокировали все карты, сменили пароли. И поехали писать заявление в полицию, где узнали, что таких пострадавших до сих пор немало. Эммануэль рассказала, что теперь не берет трубку с незнакомых номеров.
По такой же схеме с доставкой подарка курьером, СМС с кодом и взломом "Госуслуг" в конце сентября обманули и запугали 21-летнюю актрису Кубанского театра. Артистку заставили взять кредит. Девушка перевела мошенникам сбережения и кредит на общую сумму 1 млн 215 тыс. руб.
Лже-Андреева обещала социальные выплаты
Фото: Перый канал
К ведущей программы "Время" Екатерине Андреевой обратились ее подписчики через соцсети: правда ли, что россиянам положено по 300 тыс. руб. компенсации, как она сообщает в сюжете новостной программы. Оказалось, людей обманывали с помощью дипфейка с телеведущей. Дипфейк - это технология синтеза видео и аудио с помощью нейросетей, в результате лицо одного человека меняют на лицо другого, фальсифицируют голос.
"Мошенники воспользовались тем, что мне доверяют", - говорит Андреева.
На сгенерированном видео ее двойник сообщает, что российские регионы якобы получат почти по 40 млрд руб. на социальные выплаты. Людям обещают компенсацию по 300 тыс. руб., а чтобы получить эти деньги, человек должен перейти на сайт и оставить там свои банковские реквизиты.
"Якобы я призывала людей к тому, чтобы они, зайдя на сайт, сделали какие-то манипуляции, после чего с них бы снимали деньги", - возмущена телеведущая. Естественно, что все подобные ролики - дело рук мошенников.
Продала свою карту лихоимцам - попала на 15 млн
Фото: Даниил Опарин
В сентябре суд в Москве признал законным право Ларисы Долиной на квартиру, которую она под давлением аферистов продала, а вырученные деньги перевела на "безопасный счет". За квартиру Лариса Александровна выручила 119 млн руб. Эти деньги плюс еще около 60 млн руб. сбережений звезда вручила курьеру преступников наличкой.
На днях вынесен приговор еще одной соучастнице по этому делу - с жительницы Казани Варвары Южаниной взыскано 14,9 млн руб. в пользу певицы. Банковскую карту Южаниной злоумышленники использовали для вывода части средств со счетов Долиной. Южанина сначала уверяла, что потеряла карту и телефон. Но карту она не блокировала, в полицию или в банк не обращалась. Позже Южанина призналась в передачи своей карты неизвестным за 10 тыс. руб. Теперь будет расплачиваться за содействие мошенникам.
"Заплатите, а то заведем уголовное дело"
Лера Кудрявцева недавно заказала через интернет-магазин косметики доставку. Вскоре ей позвонил курьер: мол, привезу заказ, но назовите код из СМС. Кудрявцева заподозрила неладное и послала мошенников подальше. При этом получила еще одно сообщение от мошенников: "Уведомление безопасности! С нового устройства был осуществлен вход в вашу учетную запись "Госуслуг". Позже оказалось, что настоящий заказ Кудрявцевой был аннулирован и никакой курьер звонить ей не мог.
Фото: личная страница Кристины Александровой в социальной сети
А вот актриса Кристина Александрова оказалась слишком доверчивой и сама перезвонила по номеру, который получила в таком сообщении. Продиктовала адрес, код, получила письмо на почту о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. После этого лжеследователь сообщил Александровой, что от ее имени оформлена доверенность на гражданина Украины и теперь на нее могут завести уголовное дело о госизмене. Чтобы аннулировать доверенность, перепуганная актриса деньги со всех карт перевела на "безопасный счет". Когда об этом узнал муж, он отправил жену писать заявление в полицию. Кристина перевела преступникам 975 тыс. руб.