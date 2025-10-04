Как дочь Михаила Турецкого отдала мошенникам 2,4 млн рублей

Девушка объяснила, по какой схеме ее обманули. Ей позвонили и сообщили, что везут доставку.

"Я веду блогерскую деятельность, за счет чего ко мне приходит много доставок, и я часто уже даже не проверяю, действительно ли у меня доставка в этот день..." - говорит Эммануэль.

После чего ее попросили продиктовать код из СМС, чтобы получить подарок. Она продиктовала цифры.

Вскоре девушке переслали "доверенность с ее электронной подписью". По видеосвязи в Zoom с ней связался "следователь", который сообщил, что от ее имени на портале "Госуслуги" якобы оформлена доверенность на некоего экстремиста. Под давлением телефонных мошенников Эммануэль поверила, что она и ее родители из-за этого могут стать фигурантами уголовного дела. Эммануэль считает, что ее загипнотизировали:

"Мне запрещали выходить из дома. Я была с ними на связи 24 часа в сутки. Меня заставили на камеру делать обыск моего дома, пытаться узнать, где могут лежать деньги..."

Злоумышленники внушили Эммануэль, что единственный способ защитить семью - это собрать все наличные и передать их курьеру для проверки. Что Турецкая и сделала. Когда о случившемся узнали родители, то заблокировали все карты, сменили пароли. И поехали писать заявление в полицию, где узнали, что таких пострадавших до сих пор немало. Эммануэль рассказала, что теперь не берет трубку с незнакомых номеров.

По такой же схеме с доставкой подарка курьером, СМС с кодом и взломом "Госуслуг" в конце сентября обманули и запугали 21-летнюю актрису Кубанского театра. Артистку заставили взять кредит. Девушка перевела мошенникам сбережения и кредит на общую сумму 1 млн 215 тыс. руб.

Лже-Андреева обещала социальные выплаты