Как дела у Аглаи Тарасовой, которая едва не угодила за решетку за перевозку вейпа с наркотиком

Как проходит исправление Аглаи и как ситуация изменила артистку, изучала "Телепрограмма". Спойлер: у Аглаи впереди - большая премьера уже 19 февраля.
По следам "Холопа"
26 ноября 2025 года Домодедовский городской суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Суд признал ее виновной и назначил три года условно с учетом смягчающих обстоятельств. На суде в пользу дочери ходатайствовала известная русская актриса Ксения Раппопорт, прилетевшая из Испании, популярнейший актер Евгений Цыганов, его жена Юлия Снигирь и другие суперзвезды - Сергей Безруков и Евгений Миронов, к примеру. Все этим характеристики, слова и поручительства, безусловно, сыграли на пользу Аглае. Суд выписал ей гуманную условку, хотя за перевозку 0,38 г гашишного масла («друг подарил на пробу», по словам Тарасовой - что оказалось «нелепой трагической случайностью»), случается, наказывают куда жестче.
- Я бы хотела попросить вас обойтись без домашнего ареста, - обратилась к суду из-за решетки актриса. - Я добровольно сдала все паспорта, я живу в России, плачу за ипотеку, я езжу к бабушке с дедушкой два раза в неделю, это важно для их эмоционального состояния. С 12 сентября я подписана на три картины, я не хочу подводить людей. Я совершила большую ошибку, мне очень страшно. Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью.
Казалось, что бывшая девушка голливудского актера Даррена Аронофски повторяет судьбу своей героини Кати из перевоспитательной комедии «Холоп-2» 12+ (в ходе суда с постеров третьей части фильма Тарасова исчезла): там оборзевшую и бесстрашную, капризную мажорку влиятельная мама отмазывает от тюрьмы. А ей пофиг.
Аглая будто повторила судьбу своей героини из «Холопа-2» (с Милошем Биковичем). Фото: кадр из фильма
Но так только казалось. В суде Тарасова выглядела сильно виноватой, опустила очи долу, пошла на сделку со следствием, раскаялась и обещала встать на путь исправления.
Зима в сердце, на душе вьюга
Три проекта, о которых заявляла в суде артистка, - это триллер "Кто-то должен умереть" 18+, где с Тарасовой сыграли Павел Деревянко и Юлия Снигирь (премьера картины - 19 февраля), сериальная оперетта "Беспринципные-5" 18+ и комедийная лента "Адвокаты" 16+ Анны Пармас. Все проекты находятся в производстве.
А вместо теплых краев актриса теперь отдыхает в Казани. В начале февраля в соцсетях Аглая выложила фото из спортзала: в голубых мини-шортах и черной футболке артистка качала пресс, демонстрируя плоский живот и очень стройные ноги. Даже по короткому видео можно было понять, что Тарасова старается держать себя в форме и заметно схуднула. Теперь она признается, что ходит в зал ежедневно. А еще в спа.
Оказаться в роли подсудимой актрисе пришлось не по сценарию. Фото: Сергей Ведяшкин/Агенство "Москва"
"Провели осмотр и сделали гигиену на массажном кресле, - подписала Аглая снимок, где лежит на медицинском столе. - А потом побаловали кожу безинъекционной мезотерапией".
Потихонечку возвращается Аглая и в медийное поле. Аккуратно и без громких заявлений посетила премьеру фильма "Левша" 16+ с мамой Ксенией Раппопорт и 14-летней сестрой Софией Колокольниковой (дочерью Юрия Колокольникова). А затем побывала на премьере второго сезона сериала "Дети перемен" 18+, где давала ультракороткие, осторожные комментарии прессе.
На одной из премьер Аглая заявила, что после суда продолжает получать предложения о работе. Так, стало известно еще об одном совместном проекте Тарасовой и Деревянко - вслед за "Беспринципными" артисты начали сниматься в комедийном сериале "Вася-Праздник" 18+. Поэтому есть все надежды на скорое восстановление репутации и актерской карьеры Аглаи - а за ними снимут и меры уголовно-правового характера. Ведь молодой актрисе, сдавшей израильский паспорт следствию, так нравится отдыхать и путешествовать. Артистка то и дело выкладывала фото с Мальдив, из Европы и Израиля, а теперь вынуждена оставаться в России. "Особенно свободной и живой" Аглая, как признает, чувствует себя на берегу океана, внутри у нее в настоящий момент - "снежная погода". Поэтому когда журналисты поинтересовались, чего сейчас больше всего хочется Тарасовой, актриса честно ответила: "Поехать в Таиланд".