Как дела у Аглаи Тарасовой, которая едва не угодила за решетку за перевозку вейпа с наркотиком

Как проходит исправление Аглаи и как ситуация изменила артистку, изучала "Телепрограмма". Спойлер: у Аглаи впереди - большая премьера уже 19 февраля.

По следам "Холопа"

26 ноября 2025 года Домодедовский городской суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Суд признал ее виновной и назначил три года условно с учетом смягчающих обстоятельств. На суде в пользу дочери ходатайствовала известная русская актриса Ксения Раппопорт, прилетевшая из Испании, популярнейший актер Евгений Цыганов, его жена Юлия Снигирь и другие суперзвезды - Сергей Безруков и Евгений Миронов, к примеру. Все этим характеристики, слова и поручительства, безусловно, сыграли на пользу Аглае. Суд выписал ей гуманную условку, хотя за перевозку 0,38 г гашишного масла («друг подарил на пробу», по словам Тарасовой - что оказалось «нелепой трагической случайностью»), случается, наказывают куда жестче.

- Я бы хотела попросить вас обойтись без домашнего ареста, - обратилась к суду из-за решетки актриса. - Я добровольно сдала все паспорта, я живу в России, плачу за ипотеку, я езжу к бабушке с дедушкой два раза в неделю, это важно для их эмоционального состояния. С 12 сентября я подписана на три картины, я не хочу подводить людей. Я совершила большую ошибку, мне очень страшно. Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью.

Казалось, что бывшая девушка голливудского актера Даррена Аронофски повторяет судьбу своей героини Кати из перевоспитательной комедии «Холоп-2» 12+ (в ходе суда с постеров третьей части фильма Тарасова исчезла): там оборзевшую и бесстрашную, капризную мажорку влиятельная мама отмазывает от тюрьмы. А ей пофиг.