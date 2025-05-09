Как Даня Милохин живет в Дубае и сколько зарабатывал в России

На майские праздники многие наши граждане уехали в Дубай. Как рассказал мне один друг, также отправившийся в Арабские Эмираты, отдых там не из дешевых.
Сейчас в Дубае живет блогер Даня Милохин, который когда-то зарабатывал на Родине по 10 миллионов в месяц, а ныне снимает в городе небоскребов жилье.
Сколько Даня Милохин зарабатывал в России
А ведь когда-то он пел дуэтом с Басковым, снимался в кино, участвовал в популярных шоу: «Фактор страха» и «Полный блэкаут» и считался одним из самых богатых селебритис России.
В 2021 году журнал Forbes оценил состояние тиктокера в 110 миллионов рублей. За рекламу в соцсетях он получал от трех миллионов рублей. Также следует учитывать другие источники дохода Милохина, такие как прослушивание его музыки на стриминговых платформах и участие в телепроектах.
По словам блогера, он не умел обращаться с деньгами. Например, мог платить своему водителю до 20 тысяч рублей в день. Его друзья регулярно получали значительные суммы денег или дорогие подарки безвозмездно. Милохин даже оказывал финансовую помощь своим приемным родителям.
«Я зарабатывал в России около 10 миллионов рублей в месяц, но это было непостоянно. Бывало 8, 3 или 6 миллионов. Часто тратил все до последней копейки.
Я щедро дарил подарки своим друзьям, не задумываясь о своих расходах», — делился финансовым состоянием тиктокер с ведущей канала «Мадонна Мур».
Почему Милохин ушел из «Ледникового периода»
Пик популярности Дани пришелся на время, когда Милохин принял участие в проекте «Ледниковый период» в 2021 году, где вместе с Евгенией Медведевой дошел до третьего места и получил приз зрительских симпатий.
Через год Даня снова принял участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Однако спустя несколько выпусков неожиданно объявил о своем уходе из проекта, так как потерял к нему интерес.
Даня Милохин и Евгения Медведева на съемках шоу «Ледниковый период». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Как признавался Милохин в интервью проекту «Осторожно: Собчак», он не говорил никому о своих намерениях, поскольку опасался, что его попросят остаться. Парень просто ушел в один день, никому ничего не сказав.
Как блогера везде начали отменять
Этот поступок Дани Милохина привел к череде серьезных последствий: рекламодатели начали разрывать контракты, которые уже были на стадии обсуждения, а звездные коллеги отвернулись от него.
Когда карьера стала рушиться как карточный домик, Милохин уехал за границу. На некоторое время Даня остался в Эмиратах, затем отправился в Европу и позже в США. Не получив там достаточной финансовой поддержки и условий, он вернулся в Дубай. Большую помощь с жильем Дане оказывал его друг, рэпер Моргенштерн* (включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента), который приютил его у себя.
Осенью 2023 года Милохин неожиданно вернулся в Россию. Опубликовал фотографии из летнего кафе, на которых виден Кремль и храм Василия Блаженного на Красной площади. На это обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
Она опубликовала у себя в Telegram обращение к Минобороне России с просьбой призвать тиктокера в армию. Мизулина отметила, что Милохин не имеет никаких поводов для отсрочки. Позже стало известно, что Даня всё же получил повестку по месту прописки в Анапе, — об этом журналистам сообщил его приемный отец. Спустя три часа тиктокер вылетел из Внуково и направился в ОАЭ.
В конце мая 2024 года неожиданно выяснилось, что у блогера возникла задолженность перед налоговой службой в размере 35 тысяч рублей.
Даня Милохин. Фото: соцсети
По словам приемного отца Милохина Дмитрия Тюленева, сын открыл ИП в РФ для рекламы брендов в TikTok, и теперь на это предпринимательство периодически капают налоги. Но, видимо, не всем понравилось стремление блогера не рвать связей с Родиной.
В ночь на 15 сентября неизвестные попытались поджечь дом Дмитрия, кинув в него коктейль Молотова. Позднее мужчина обнаружил записку во дворе дома, авторы которой выразили желание отправить его семью в ад, а приемного сына — на фронт.
По словам Дмитрия Тюленева, Милохин связался с ним, спрашивал, чем может помочь, куда писать и обращаться, чтобы найти поджигателей, но отец посоветовал сыну оставить все как есть.
Как Даня Милохин стал зарабатывать на боксе
После череды злоключений блогер задумался о новых возможностях заработка. В это время ему пришла в голову идея попробовать себя в профессиональном спорте. Для достижения этой цели он нанял тренера и подписал контракт с известным промоушеном Alpha Fight Series.
Милохин столкнулся с серьезными физическими нагрузками, которые испытывают спортсмены. Его первый бой прошел на турнире в Дубае, где он нокаутировал 31-летнего индийского блогера Аджмала Хана в первом раунде.
Поединок длился три раунда по три минуты, и оба блогера выступали в весовой категории до 70 кг. На ринг Даня вышел с флагом России под гимн страны.
Даня Милохин. Фото: Global Look Press
По информации СМИ, участие в бою должно было обеспечить Милохину около 10 тысяч долларов (приблизительно 925 тысяч рублей). Он также сообщил, что не планирует останавливаться на одном поединке, у него есть амбициозные цели в ММА, включая желание сразиться с одним из братьев Нурмагомедовых.
Однако пока у блогера прошел поединок в Молдове. Ближайший бой Милохина состоится 6 июня в Алматы.
Даня Милохин с таинственной девушкой. Фото: соцсети Дани Милохина
Блогер все также продолжает развивать свои социальные сети и получать доход от рекламы. Там он делится кадрами с тренировок и моментами отдыха, на которых то и дело мелькает симпатичная брюнетка. Хотя пока не очень понятно, кто она…
В одном из своих интервью Милохин признавался, что устал от жаркого климата Дубая и плохого качества воздуха и не исключает возвращения в Москву. Все-таки в гостях хорошо, а дома лучше!
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