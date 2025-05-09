Как Даня Милохин живет в Дубае и сколько зарабатывал в России

На майские праздники многие наши граждане уехали в Дубай. Как рассказал мне один друг, также отправившийся в Арабские Эмираты, отдых там не из дешевых.

Сейчас в Дубае живет блогер Даня Милохин, который когда-то зарабатывал на Родине по 10 миллионов в месяц, а ныне снимает в городе небоскребов жилье.

Сколько Даня Милохин зарабатывал в России

А ведь когда-то он пел дуэтом с Басковым, снимался в кино, участвовал в популярных шоу: «Фактор страха» и «Полный блэкаут» и считался одним из самых богатых селебритис России.

В 2021 году журнал Forbes оценил состояние тиктокера в 110 миллионов рублей. За рекламу в соцсетях он получал от трех миллионов рублей. Также следует учитывать другие источники дохода Милохина, такие как прослушивание его музыки на стриминговых платформах и участие в телепроектах.

По словам блогера, он не умел обращаться с деньгами. Например, мог платить своему водителю до 20 тысяч рублей в день. Его друзья регулярно получали значительные суммы денег или дорогие подарки безвозмездно. Милохин даже оказывал финансовую помощь своим приемным родителям.

«Я зарабатывал в России около 10 миллионов рублей в месяц, но это было непостоянно. Бывало 8, 3 или 6 миллионов. Часто тратил все до последней копейки. Я щедро дарил подарки своим друзьям, не задумываясь о своих расходах», — делился финансовым состоянием тиктокер с ведущей канала «Мадонна Мур».

Почему Милохин ушел из «Ледникового периода»

Пик популярности Дани пришелся на время, когда Милохин принял участие в проекте «Ледниковый период» в 2021 году, где вместе с Евгенией Медведевой дошел до третьего места и получил приз зрительских симпатий.

Через год Даня снова принял участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Однако спустя несколько выпусков неожиданно объявил о своем уходе из проекта, так как потерял к нему интерес.