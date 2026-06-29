Как Чулпан Хаматова переехала в США, стала парой с Бурковским, и почему не сложилась ее карьера в Латвии

Российская актриса Чулпан Хаматова сошлась с Андреем Бурковским, сообщила «Комсомольская правда». По заголовку можно было подумать, что артисты влюбились друг в друга. Но нет… Они просто играют в одном спектакле.
Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский теперь творческая пара
Чулпан Хаматова, которая после отъезда из России пыталась выстроить карьеру в Латвии, теперь переехала в Соединенные Штаты. Куда и изначально отправился Бурковский.
Как пишет «Комсомолка», недавно в театральном комплексе Calderwood Pavilion в Бостоне прошла премьера спектакля «Делириум», где актриса исполнила одну из главных ролей. Ее партнером по сцене стал актер Андрей Бурковский. Постановку осуществил Игорь Голяк, взяв за основу пьесу Эжена Ионеско «Бред вдвоем».
Сюжет разворачивается вокруг мужчины и женщины, оказавшихся запертыми в комнате на фоне хаоса и разрушений снаружи. При этом их отношения далеки от идеала — между героями постоянно вспыхивают ссоры.
Билеты на эту постановку стоят от 85 до 105 долларов (от 6000 до 8000 рублей)», — отмечается в статье.
Журналисты подчеркнули, что все участники спектакля — российские деятели культуры. Среди них композитор Анна Друбич, звукорежиссер Денис Забияка, художники по костюмам и гриму Александра Агеева и Анна Фурман. Показы спектакля проходят ежевечерне с 18 июня по 2 июля.
Почему у Чулпан Хаматовой не получилось прижиться в Латвии
Почему же Чулпан решила переехать в США? Может, просто у нее не сложилась карьера в Латвии? Давайте вспомним, как Хаматова покоряла подмостки этой страны, но что-то пошло не так.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
В 2022 году Чулпан Хаматова вошла в состав Нового Рижского театра и успела принять участие в трех постановках: «Post Scriptum», «Gogolis. Nature Morte» и «Страна глухих» — адаптации известного фильма Валерия Тодоровского.
Однако уже в июне 2024 года актрису уволили. Этому предшествовали замечания художественного руководителя Алвиса Херманиса, который остался недоволен ее игрой. Хаматова не смогла найти общий язык с коллегами и завоевать симпатии латвийской публики, поэтому спектакли с ее участием были исключены из репертуара.
В 2022 году в СМИ появилась информация о доходах Хаматовой в Латвии. Как выяснили журналисты, ее базовая зарплата в Новом Рижском театре составляла 800 евро в месяц — за выход на работу и репетиции. К этому добавлялись надбавки за сыгранные спектакли, выслугу лет, сложность ролей и успех у зрителей.
В итоге ее доход до вычета налогов достигал примерно 1200 евро в месяц. Для сравнения: в России ее гонорары были значительно выше.
В московском «Современнике» артистка получала 210–230 тысяч рублей ежемесячно, за одно выступление в Театре наций ей платили 250 тысяч рублей, а съемки в кино приносили до 500 тысяч рублей за день работы.
По данным прессы, через год после переезда в Латвию Хаматова обменяла загородный дом на квартиру в центре Риги. Актриса участвовала в спектаклях местных театров и много выступала за границей.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press :
Одна из ее недавних работ — постановка Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших», где ее партнером стал Максим Суханов (покинувший Театр Вахтангова и переехавший в Берлин в 2022 году).
В этом спектакле артисты во многом играют самих себя — знаменитостей, которым пришлось начинать все с нуля в чужой стране.
В 2025 году в карьере Хаматовой появились две важные работы. В апреле она впервые вышла на сцену рижского театра Dailes в статусе штатной актрисы, исполнив главную роль в инсценировке романа Ольги Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов», удостоенного Нобелевской премии. Этот контракт помог ей продлить вид на жительство.
А в начале сентября в Польше состоялась премьера спектакля «Единственные самые высокие деревья на Земле» по пьесе Ивана Вырыпаева* (признанного в России иноагентом), где партнершей Хаматовой выступила Мария Машкова.
Однако спектакль приняли очень холодно. Если не сказать больше, многие уходили из зала, не дождавшись конца постановки. Зрителей смущало обилие нецензурных слов и уж слишком большой отход от традиционного классического театра.
Посмотрим, как сложится судьба Чулпан Хаматовой в Америке. Но с учетом очень высоких требований, предъявляемым актерам в США, не стоит питать больших надежд.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).
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