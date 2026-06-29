Как Чулпан Хаматова переехала в США, стала парой с Бурковским, и почему не сложилась ее карьера в Латвии

Российская актриса Чулпан Хаматова сошлась с Андреем Бурковским, сообщила «Комсомольская правда». По заголовку можно было подумать, что артисты влюбились друг в друга. Но нет… Они просто играют в одном спектакле.

Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский теперь творческая пара

Чулпан Хаматова, которая после отъезда из России пыталась выстроить карьеру в Латвии, теперь переехала в Соединенные Штаты. Куда и изначально отправился Бурковский.

Как пишет «Комсомолка», недавно в театральном комплексе Calderwood Pavilion в Бостоне прошла премьера спектакля «Делириум», где актриса исполнила одну из главных ролей. Ее партнером по сцене стал актер Андрей Бурковский. Постановку осуществил Игорь Голяк, взяв за основу пьесу Эжена Ионеско «Бред вдвоем».

Сюжет разворачивается вокруг мужчины и женщины, оказавшихся запертыми в комнате на фоне хаоса и разрушений снаружи. При этом их отношения далеки от идеала — между героями постоянно вспыхивают ссоры.

Билеты на эту постановку стоят от 85 до 105 долларов (от 6000 до 8000 рублей)», — отмечается в статье.

Журналисты подчеркнули, что все участники спектакля — российские деятели культуры. Среди них композитор Анна Друбич, звукорежиссер Денис Забияка, художники по костюмам и гриму Александра Агеева и Анна Фурман. Показы спектакля проходят ежевечерне с 18 июня по 2 июля.

Почему у Чулпан Хаматовой не получилось прижиться в Латвии

Почему же Чулпан решила переехать в США? Может, просто у нее не сложилась карьера в Латвии? Давайте вспомним, как Хаматова покоряла подмостки этой страны, но что-то пошло не так.