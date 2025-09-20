Как богатые звездные женихи балуют невест презентами на миллионы рублей

Только за минувшую неделю 19-летняя Аврора Киба похвасталась в соцсетях сразу двумя дорогими подарками от жениха. 63-летний Григорий Лепс сначала организовал доставку в загородный дом невесты целого микроавтобуса с букетами, а там всего 15 тысяч и одна роза. Уже подсчитали, что такая красивая роскошь будет стоить чуть больше 3 млн руб.

Через пару дней Аврора хвасталась еще одним подарком от Лепса - бриллиантовым браслетом Hermes, который сейчас можно купить за 4,9 млн руб. Девушка сопровождает подарки говорящими подписями, перефразируя хиты Григория Викторовича: "У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж".

Сумка с именем - от 5 млн руб.