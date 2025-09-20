Как богатые звездные женихи балуют невест презентами на миллионы рублей

Цветы и украшения от Лепса за неделю - 8 млн руб.
Фото: личная страница Авроры Киба в социальной сети
Только за минувшую неделю 19-летняя Аврора Киба похвасталась в соцсетях сразу двумя дорогими подарками от жениха. 63-летний Григорий Лепс сначала организовал доставку в загородный дом невесты целого микроавтобуса с букетами, а там всего 15 тысяч и одна роза. Уже подсчитали, что такая красивая роскошь будет стоить чуть больше 3 млн руб.
Через пару дней Аврора хвасталась еще одним подарком от Лепса - бриллиантовым браслетом Hermes, который сейчас можно купить за 4,9 млн руб. Девушка сопровождает подарки говорящими подписями, перефразируя хиты Григория Викторовича: "У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж".
Сумка с именем - от 5 млн руб.
Фото: личная страница певицы Ханны в социальной сети
Большинство наших соотечественников за такие деньги покупают недвижимость, а богатые звезды - сумки. Минувшим летом на 10-летие брака 34-летней певице Ханне (Анне Ивановой) муж, 42-летний бизнесмен Пашу (Павел Курьянов), подарил сумку Hermеs Birkin из кожи аллигатора с золотой фурнитурой.
Фото: личная страница певицы Ханны в социальной сети
Стоит такая от 5 млн руб. Сумку этого же бренда, но другой модели стоимостью от 3 млн руб. презентовали своим любимым женщинам недавно и другие мужчины. Блогер Николай Сердюков - жене, телеведущей Ксении Бородиной. Певец Наваи Бакиров - невесте, блогеру Анастасии Мироновой.
Дом любимой женщине - от 69 млн руб.
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Сразу две пары ждут, когда в их новых домах завершатся ремонтные работы. Уже скоро они справят новоселье в элитных закрытых подмосковных поселках. 36-летняя Агата Дранга получила в подарок от мужа, 41-летнего композитора Петра Дранги, домик к рождению их первого общего ребенка. Семья готовится переехать в коттеджный поселок «Княжье Озеро», где много похожих домов.
К примеру, особняк площадью 350 кв. м на 13 сотках сейчас можно купить за 69 млн руб. «Княжье Озеро» - поселок в Истринском районе, что в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе. На территории есть частные детский сад и школа, ресторан, сквер, бассейн, озеро.
Фото: knyazhye-ozero.com
Здесь дома у многих звездных семей - Дмитрия Нагиева, Алексея Чумакова, Михаила Трухина, Игоря Лифанова. Чтобы купить дом площадью 182 кв. м в «Княжьем Озере», актриса Мария Миронова несколько лет назад продала одну из своих квартир в Москве.
Фото: knyazhye-ozero.com
Бывшая жена Дмитрия Диброва, 36-летняя Полина, живет с новым (пока еще женатым) кавалером, 50-летним бизнесменом Романом Товстиком, в доме, который миллиардер арендует. Скоро парочка переедет в новый коттедж, который Роман купил Полине еще весной - уже тогда любовники решили быть вместе. Дом площадью 376 кв. м на участке 13 соток в новом поселке в деревне Лапино стоил 141 млн руб. До особняка, где остался жить Дмитрий Дибров, 5 минут на машине - так будет удобно троим сыновьям пары перемещаться между домами мамы и папы. Кроме того, Роман и Полина не исключают, что у них родятся совместные дети.