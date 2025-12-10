Как артисты расставались с продюсерами: За Крида, по слухам, заплатили 250 миллионов рублей, а за Мию Бойку — 30 миллионов

Клава Кока завершила десятилетнее сотрудничество с лейблом Black Star. Об этом в беседе с Лаурой Джугелией сообщил продюсер Павел Курьянов (Пашу).
Договор с певицей истек 6 декабря 2025 года. По условиям расставания артистка сохраняет за собой исключительные права на свой сценический псевдоним и весь ранее записанный репертуар, а также будет получать положенные отчисления за его использование.
Как отметил продюсер, теперь Клава Кока будет строить карьеру самостоятельно. При этом стороны оставили возможность для будущего сотрудничества в сфере дистрибуции музыки, если возникнет взаимная заинтересованность. Пашу подчеркнул, что решение далось непросто обеим сторонам, но они сохранили дружеские и профессиональные отношения.
"Когда мы ее подписали, она была маленькой, неуверенной в себе девочкой в шляпке, которая пела с гитаркой. И за десять лет она превратилась в прекрасную большую и успешную артистку.
Все эти годы я ее воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка", — отметил Пашу.
Сотрудничество с Клавой завершилось на такой позитивной ноте. А как компания расставалась с другими своими подопечными?
Как расставались с Black Star Егор Крид, Kristina Si и L'One
В марте 2019 года истек срок контракта Егора Крида с лейблом Black Star. Судьба артиста оставалась неопределенной полтора месяца, после чего фанаты узнали, что певец сохранит свой псевдоним и права на исполнение собственных песен.
Сам Егор Крид дал пояснения по этой ситуации. Он сообщил, что после окончания контракта ему поступило предложение о сотрудничестве на улучшенных условиях.
Однако, взвесив все за и против, музыкант предпочел стать независимым артистом. Тогда певец пояснял, что не сожалеет о своем решении и доволен новообретенной творческой самостоятельностью.
Как впоследствии рассказывал Егор Крид, ему удалось договориться с лейблом о сохранении своего авторского знака. Тогда в кулуарах циркулировали слухи, что артисту помогло одно влиятельное и богатое семейство.
А если конкретнее, StarHit писал, что права на имя и песни Егора за 250 миллионов рублей выкупил миллиардер Борис Ротенберг по просьбе своей супруги Карины. Однако Егор не переставал уверять поклонников, что он все сам, все сам… Правда, эти слухи опровергал и Тимати.
В общем, Егор Крид сохранил хорошие отношения с Тимати и Пашу, стоявших у истоков лейбла. Впоследствии из Black Star ушел и сам Тимати.
"Я очень благодарен ребятам за поддержку, за все, что было. Я же из Пензы, маленького города, это был другой уровень. Мегаполис начал меня жрать, но пацаны из лейбла стали моей стеной", — признавался тогда Егор.
Егор Крид. Фото: Global Look Press
Но если Крид обошелся малой кровью, то с Kristina Si и рэпером L'One все вышло совсем по-другому.
Благодаря Кристине Саркисян год в 2018 году достоянием общественности стала жесткая практика лейбла Black Star: их контракты позволяют забирать у артиста права на песни и на его же псевдоним.
После завершения договора Саркисян не смогла больше использовать имя Kristina Si, которое она создала до прихода на лейбл. Для оспаривания этих условий певица подала на компанию в суд в апреле 2019 года.
В итоге Кристина все-таки вернула себе псевдоним. Правда, с YouTube канала Black Star пропали все ролики, выпущенные для артистки лейблом.
А вот рэпер L'One (Леван Горозия), как писали СМИ, ушел, потому что не хотел отдавать компании солидную часть прибыли. Сначала музыкант уверял, что расставание произошло на дружеской ноте, пока Black Star не захотел отнять у него псевдоним.
Но, к счастью, благодаря грамотной работе юристов Леван Горозия вернул себе права и на сценическое имя, и на треки, созданные в период работы с Black Star.
А как завершали отношения со своими продюсерами другие звезды?
Миа Бойка и Александр Тарасов
Певица и блогер Mia Boyka (Мария Бойко) пишет песни с детства, однако известность пришла к ней после того, как в 2019 году она подписала контракт с лейблом музыканта и продюсера T-Killah (Александр Тарасов). В 2024 году артистка расторгла это соглашение досрочно.
Тарасов, разглядевший в ней потенциал, выпустил ставшие популярными среди молодежи хиты "Ананас Адидас", "Пикачу", "Плакать в Порше", "Дикая ламба" и другие. Сейчас артистка кардинально поменяла имидж и репертуар, застегнулась на все пуговицы и выступает на федеральных каналах.
Уход Мии Бойки от продюсера сопровождался конфликтом из-за желания артистки разорвать контракт за два года до истечения его срока.
Александр Тарасов. Фото: Global Look Press
По словам Александра Тарасова, в последние месяцы сотрудничества поведение певицы изменилось: участились капризы, опоздания, срывы концертов и рекламных съемок. Он отмечал, что команда старалась терпеть такие проявления, понимая, что с ростом популярности артиста растет и его эго.
Со своей стороны Миа Бойка объяснила разрыв тем, что после успешных первых лет сотрудничества продюсер фактически самоустранился от работы. По ее словам, вся деятельность легла на ее собственную команду.
И певица пришла к выводу, что продолжает отчислять процент человеку, который больше не выполняет свои прямые обязанности.
Александр Тарасов предложил артистке два варианта: либо доработать по контракту два года и бесплатно получить псевдоним, либо выкупить свободу за 150 миллионов рублей. Якобы столько стоили его вложения.
Однако артистка нашла нового продюсера — Юрия Киселева. Ему удалось договориться с Тарасовым о сумме в 30 миллионов рублей, которая выплачивается из текущих заработков певицы. Тарасов сохранил права на старый материал, но разрешил Мии исполнять песни, выпущенные до 2024 года.
Юлия Савичева и Максим Фадеев
Юлия Савичева сотрудничала с Максимом Фадеевым с 2013 по 2018 год. Именно при Фадееве начался расцвет карьеры Савичевой. Но потом отношения между ними испортились.
Певица связывает это с наветами со стороны команды продюсера, которые обвиняли ее в неподчинении и нарушениях контракта. Савичева утверждала, что Фадеев, часто описываемый как жесткий руководитель, на деле — добрый и доверчивый человек. Именно это, по ее версии, сыграло свою роль в разрыве их творческой связи.
После расторжения контракта Юлии Савичевой запретили исполнять большую часть своего прежнего репертуара, права на который остались у продюсерского центра. В ее распоряжении оказался лишь экспериментальный альбом "Личное", не рассчитанный на массовую аудиторию.
Юлия Савичева. Фото: Размик Закарьян / Global Look Press
Однако певица нашла выход: вместе с мужем-композитором Александром Аршиновым она начала записывать новый материал, получив финансовую поддержку от его крестного.
Юрист помог выяснить, что из старого наследия Савичева все же может петь две композиции: саундтрек к хиту "Не родись красивой" и песню "Юлия". С ними и новыми треками артистка выступала на корпоративах и гастролях.
Примирение с продюсером Максом Фадеевым произошло весной 2020 года. Савичева отметила, что, несмотря на прошлые конфликты, он в итоге вернул всем артистам права на их песни.
"Мы сохранили хорошие отношения. Максим всегда был и останется для меня учителем, к которому я отношусь исключительно с огромным уважением", — отметила однажды Юлия.
Елена Темникова и Максим Фадеев
А вот расставание с Еленой Темниковой из группы "Серебро" было не таким безболезненным. Елене пришлось уйти из коллектива из-за проблем со здоровьем: у нее диагностировали тромбоз глубоких вен, из-за чего певица больше не могла выступать на высоких каблуках.
К тому же артистке не нравился слишком откровенный стиль, который являлся немаловажной частью имиджа группы "Серебро".
Максим Фадеев. Фото: Global Look Press
После расторжения контракта с Максимом Фадеевым Темниковой пришлось выплатить неустойку с шестью нулями. К тому же ходили слухи, что продюсерский центр Фадеева пытался давить на радиостанции, чтобы они не брали сольные песни Елены в эфир.
Сейчас Елена Темникова ушла в самостоятельное плаванье, одевается, во что ей нравится, и поет, что сама хочет, однако прежний успех, который был при группе "Серебро", ей, конечно, только снится.
SHAMAN и Виктор Дробыш
Одно время в СМИ писали, что SHAMAN ушел от своего продюсера Виктора Дробыша. Но это не совсем так.
Виктор Дробыш пояснил, что не занимался продюсированием SHAMAN'а. Их сотрудничество ограничивалось концертной деятельностью: продвижением и организацией выступлений. Всю творческую работу, включая полное продюсирование, артист осуществлял сам.
"Песню 'Встанем' написал он, и идея ее выпустить также принадлежала ему. Это было его продюсерское решение», — подчеркивал Дробыш в беседе с 'Абзацем', говоря о музыканте.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
По словам продюсера, решение SHAMAN'а начать самостоятельную карьеру было закономерным и ожидаемым.
"Все, что мы могли вместе сделать, мы сделали. Дальше он пошел по своему пути, а я по своему, Ни о каком конфликте речи не шло. Я же очень спокойно об этом говорю. Не расстраиваюсь.
У меня нет никаких отрицательных эмоций. Песни "Встанем" и "Я русский" — это его путь. К этому нужно относиться с уважением', — отметил продюсер.
Несмотря на заключенный в ноябре 2021 года контракт с Виктором Дробышем на промоушн и гастрольную деятельность, уже через девять месяцев, осенью 2022 года, музыкант предпочел вернуться к полностью самостоятельной работе.
SHAMAN постоянно акцентирует, что лично курирует все аспекты своего творчества — от создания песен и сценических образов до финансовой стороны проекта. Как он сам говорит, единственным продюсером SHAMAN'a является Яарослав Дронов (настоящее имя артиста).
И, как мы видим, Ярослав прекрасно может обходиться своими силами. Он и сам взялся за продюсирование своего однокурсника и друга Никиты Осина. Как говорится, большому кораблю — большое плаванье.
А о чьем творческом расставании вы больше всего жалеете? Делитесь в комментариях!