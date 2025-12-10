Как артисты расставались с продюсерами: За Крида, по слухам, заплатили 250 миллионов рублей, а за Мию Бойку — 30 миллионов

Клава Кока завершила десятилетнее сотрудничество с лейблом Black Star. Об этом в беседе с Лаурой Джугелией сообщил продюсер Павел Курьянов (Пашу).

Договор с певицей истек 6 декабря 2025 года. По условиям расставания артистка сохраняет за собой исключительные права на свой сценический псевдоним и весь ранее записанный репертуар, а также будет получать положенные отчисления за его использование.

Как отметил продюсер, теперь Клава Кока будет строить карьеру самостоятельно. При этом стороны оставили возможность для будущего сотрудничества в сфере дистрибуции музыки, если возникнет взаимная заинтересованность. Пашу подчеркнул, что решение далось непросто обеим сторонам, но они сохранили дружеские и профессиональные отношения.

"Когда мы ее подписали, она была маленькой, неуверенной в себе девочкой в шляпке, которая пела с гитаркой. И за десять лет она превратилась в прекрасную большую и успешную артистку. Все эти годы я ее воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка", — отметил Пашу.

Сотрудничество с Клавой завершилось на такой позитивной ноте. А как компания расставалась с другими своими подопечными?

Как расставались с Black Star Егор Крид, Kristina Si и L'One

В марте 2019 года истек срок контракта Егора Крида с лейблом Black Star. Судьба артиста оставалась неопределенной полтора месяца, после чего фанаты узнали, что певец сохранит свой псевдоним и права на исполнение собственных песен.

Сам Егор Крид дал пояснения по этой ситуации. Он сообщил, что после окончания контракта ему поступило предложение о сотрудничестве на улучшенных условиях.

Однако, взвесив все за и против, музыкант предпочел стать независимым артистом. Тогда певец пояснял, что не сожалеет о своем решении и доволен новообретенной творческой самостоятельностью.

Как впоследствии рассказывал Егор Крид, ему удалось договориться с лейблом о сохранении своего авторского знака. Тогда в кулуарах циркулировали слухи, что артисту помогло одно влиятельное и богатое семейство.

А если конкретнее, StarHit писал, что права на имя и песни Егора за 250 миллионов рублей выкупил миллиардер Борис Ротенберг по просьбе своей супруги Карины. Однако Егор не переставал уверять поклонников, что он все сам, все сам… Правда, эти слухи опровергал и Тимати.

В общем, Егор Крид сохранил хорошие отношения с Тимати и Пашу, стоявших у истоков лейбла. Впоследствии из Black Star ушел и сам Тимати.