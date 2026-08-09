Как Андреасян, Крыжовников, Тодоровский и Кончаловский создавали звезд из любимых жен

Режиссер Глеб Панфилов снимал жену Инну Чурикову. Владимир Меньшов - Веру Алентову. Сергей Соловьев - Татьяну Друбич. Григорий Александров - Любовь Орлову. Владимир Басов - Валентину Титову.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк

Продюсер и режиссер стабильно снимает свою жену во всех значимых проектах. Будучи третий раз беременной, Лиза Моряк не могла пропустить новый масштабный проект мужа - сыграла Элен Курагину в фильме «Война и мир» 12+. Моряк - профессиональная актриса, она имеет диплом Высшего театрального училища имени Щепкина.

Андреасян так объяснил присутствие жены в своих флагманских проектах: «Не понимаю, почему я должен оправдываться за то, что в десятый раз снимаю Павла Прилучного или в восьмой раз Лизу Моряк. Это нормально. У каждого режиссера есть свой пул любимых артистов. Когда ты ступил на съемочную площадку, ты профессиональный артист, ты перестаешь быть женой».

А еще самый плодовитый режиссер современного кинематографа любит проводить параллели с мировым кинематографом: мол, Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино десятилетиями снимают один и тот же актерский состав и это никого не смущает.

Жора Крыжовников и Юлия Александрова

Режиссер, чье настоящее имя Андрей Першин (Жора Крыжовников - творческий псевдоним), снимал свою первую жену в главных ролях до тех пор, пока с ней не развелся. В браке с Александровой он прожил 12 лет, до 2021 года, и сделал ее звездой. Познакомились они, когда режиссер ставил спектакль по Островскому и на главную роль ему рекомендовали Александрову.

«Он сразу начал меня хвалить - я играла именно так, как он хотел. Мне кажется, что сначала мы влюбились друг в друга как артистка и режиссер. Дальше все развивалось стремительно», - хвалилась Юля.

Она сообщала, что в первый кинохит мужа - комедию «Горько!» 18+ проходила видеопробы у всех продюсеров и они ее выбрали. А вот роль в сериале «Звоните ДиКаприо!» 18+ Крыжовников писал под жену.

После развода бывшие супруги остались друзьями ради общей дочери. В наследство от совместной жизни Юля получила славу - она в топе высокооплачиваемых актрис, правда, таких звездных ролей, как у мужа, она больше не получала.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

В Театре Моссовета в новом театральном сезоне можно посмотреть спектакли режиссера Андрея Кончаловского с артисткой Юлией Высоцкой в главных женских ролях - «Укрощение строптивой» 12+, «Чайка» 18+, «Супружеская жизнь. Перестройка» 16+, «Вишневый сад» 16+, «Три сестры» 16+, «Дядя Ваня» 16+, «Макбет» 18+.

Пара в браке с 1998 года, и с тех пор все заметные роли в кино у артистки Высоцкой от «Глянца» 18+ до «Хроник русской революции» 18+ - в проектах мужа. Высоцкая говорит, что прислушалась к совету друга-скульптора, который ей однажды сказал: «Лучше быть артисткой одного великого режиссера, чем сниматься где попало».

Сам Кончаловский так комментирует эту ситуацию: «Даже сейчас часто говорят: мол, какая там Высоцкая актриса, Кончаловский ее снимает и берет в спектакли, потому что она его жена. Но это же неправда. Несправедливо. Ну посмотрите же ее работы на сцене и на экране!

И мои прежние работы посмотрите - неужели по ним непонятно, что я никогда не брал бы на роли жену просто из-за того, что она жена. В этом смысле я был абсолютно безжалостен ко многим своим женщинам, которые были актрисами и, возможно, даже подходили на ту или иную роль. А вот меня они в этом смысле не устраивали».

Валерий Тодоровский и Евгения Брик

Режиссер и продюсер Валерий Тодоровский снимал жену актрису Евгению Брик во многих своих проектах - от «Стиляг» 18+ и «Оттепели» 18+ до «Садового кольца» 16+. Тодоровский не уставал повторять, что считает жену талантливой актрисой, но пробы она у него проходит всегда «на общих основаниях».

Валерий Петрович отмечал: «Это не кокетство! Мне кажется, это важно и для нее тоже - знать, что она не проходила эту роль в качестве жены режиссера, она должна была доказать, и чтобы вся съемочная группа видела эти пробы, видела, как она это делает, почему именно она достойна этой роли. Хотя для меня, конечно, она самая талантливая, самая красивая, и я безумно ее люблю, но есть моменты, когда вступает в силу профессия».

Евгения Брик много снималась и у других режиссеров. Артистка умерла в 40 лет, и теперь муж жалеет, что так мало снимал любимую и они расставались из-за работы. Их общая дочь Зоя пробовала сниматься в кино, но решила не связывать свою жизнь с этой профессией.