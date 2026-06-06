Кадышева, Буланова и SHAMAN: сколько платят звездам за свадьбы и корпоративы

Другие отдыхают пару недель, а остальное время активно трудятся - для отпускников или на свадьбах. «Телепрограмма» узнала, кто этим летом в списке главных тружеников нашей эстрады.

От 5 млн руб. - выступление звезды на свадьбе

Звезды охотно берут заказы на частные мероприятия. Выступление продолжается 45 - 60 минут. Набор песен заранее согласуется с заказчиком. Лето и начало осени - сезон свадеб, обеспеченные люди зачастую приглашают звезд на свои торжества. В теплое время года артисты развлекают публику на теплоходах, открытых площадках загородных усадеб, отелей и ресторанов, иногда на курортах. Есть летом и корпоративные мероприятия крупных компаний, и профессиональные праздники - значит, без работы артисты эстрады не останутся.

С продюсером Ильей Саглиани мы составили топ-5 звезд, которых чаще других хотят слышать на веселых праздниках. Это любимцы публики - Сергей Жуков, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова, Николай Басков (и поет, и ведет). Также любят Сосо Павлиашвили, Люсю Чеботину, Владимира Преснякова, Басту, группу «Иванушки International», Диму Билана, Любовь Успенскую, Лолиту, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Зиверт.

Гонорары топовых звезд на частных мероприятиях в этом сезоне держатся в диапазоне от 5 до 10 млн руб. Плюс налоги. Средний чек за 45-минутное выступление популярного исполнителя - от 3 до 10 млн руб. Звезды могут снижать гонорар для постоянных заказчиков, когда период с минимальной нагрузкой. И повышать - если надо прерывать летний отдых.

Есть огромный список исполнителей, кто вписывается в бюджет до 3 млн руб. и любим публикой, - Слава, Прохор Шаляпин, Татьяна Буланова, Катя Лель, Джиган, Дмитрий Маликов, Маргарита Суханкина («Мираж») и многие другие.От 2 млн руб. - гонорар за «кассовый» концерт

До 50 млн руб. - за стадионное шоу

Гастрольные туры по стране летом идут не только на курортах Крыма и Краснодарского края, но и по всем регионам (раньше это называли «летний чес»). Мы проанализировали список звезд и определили передовиков - их в этом году немного. Летом поют в больших и малых концертных залах страны Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Трофимов, группа «Комната культуры» и Евгений Трофимов, Мот, SHAMAN. У Сергея Жукова («Руки Вверх!») и Сергея Шнурова (группировка «Ленинград») - стадионные туры по самым большим площадкам страны.

Собрать «Лужники» (самая большая концертная площадка страны, вмещает до 80 тыс. зрителей) этим летом планируют не только Жуков, но и Леонид Агутин, Егор Крид, Ваня Дмитриенко, Баста и Гуф - сначала вместе, потом по отдельности, группа «Звери», Григорий Лепс. Гонорар за концерт на этой площадке может достигать 50 млн руб. Лидер концертного лета, по мнению нашего эксперта, - все-таки «Руки Вверх!», стадионный тур «30 нам уже!» соберет более 500 тыс. зрителей.

Концерты не на стадионах приносят заметно меньший доход. Стандартный гонорар в концертном зале до 5 тысяч человек составляет в среднем от 2 млн руб. Таких выступлений у остальных артистов ожидается около 3 - 5 в летний период.

А что же самые обсуждаемые артистки сезона Надежда Кадышева с «Золотым кольцом» и Татьяна Буланова? У Кадышевой летом только два кассовых сольных концерта на больших площадках, у Булановой - 4, но это не отменяет их выступлений в ресторанах и на закрытых мероприятиях.

От 200 тыс. руб. - за антрепризный спектакль

Летом репертуарные театры в отпуске. А вот с антрепризой артисты колесят по стране очень активно. Гонорары у актеров заметно ниже, чем у звезд эстрады. Сейчас у артистов модно давать моноспектакли. На сцене один человек, а не целая команда, поэтому и гонорар делить не надо - так проще в организационном плане. Но собрать зал в одиночку может только популярный артист, которого любит публика. Обычно в антрепризу, чтобы продать билеты, добавляют сразу несколько узнаваемых благодаря сериалам и кино актеров.

Есть уже любимые моноспектакли у публики, к примеру, в репертуаре актрис Елизаветы Арзамасовой и Екатерины Климовой - это личные востребованные истории у зрителей, с интерактивом. Арзамасова обсуждает с залом смыслы и мечты жизни, Климова - секреты своей красоты, энергии, жизнерадостности. Также эти артисты активно колесят по регионам с коллегами по спектаклям.

Кто еще этим летом в антрепризном чесе из узнаваемых актеров? Мы изучили афиши в регионах и выделили любимцев публики, которые поедут летом подрабатывать с антрепризой: Елена Валюшкина, Татьяна Васильева, Елена Проклова, Ольга Прокофьева, Светлана Пермякова, Георгий Мартиросян, Маруся Климова, Мирослава Карпович, Михаил Башкатов, Денис Косяков, Юлия Такшина, Тимур Еремеев и многие другие. Средний гонорар известного актера за один спектакль может достигать 200 тыс. руб. Получается, что за двухчасовой концерт певец может заработать в 10 раз больше, чем актер за двухчасовой спектакль.