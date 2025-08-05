Измены Дмитрия Тарасова гимнастке, Бузовой и Костенко: "Там, где алкоголь и бабы, везде предательство"

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в эпицентре скандала после поездки в Сочи без жены. Сама Анастасия Костенко в это время уехала на прощание с любимым дедом, уже покинувшим этот мир.
Инцидент в Сочи
Как пишут СМИ, в Сочи Тарасов познакомился с моделями Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. После этой встречи девушки опубликовали общие фотографии с футболистом, а также фрагменты их переписки, где Тарасов просил у Натальи номер телефона. Однако та заявила, что предпочитает хоккеистов.
Скриншоты этой переписки быстро распространились в Сети, вызвав волну хейта в адрес Дмитрия. Пользователи Интернета упрекали его в неверности жене — тем более в такой трагичный для нее момент, как уход дедушки. Вскоре после общественного резонанса Тарасов выступил с объяснениями.
Так, спортсмен рассказал своим подписчикам и не только, что в Сочи у него были запланированы три встречи с партнером. И после одной этих встреч модели и подошли к нему фотографироваться.
В этих бойких барышнях Тарасов узнал известных ростовских блогеров, с которыми они с партнером сотрудничают для размещения рекламы. И это, конечно, приносит существенный доход.
В общем, как объяснил Тарасов, телефон был ему нужен для дальнейшего сотрудничества. Исключительно делового! Мало ли, вдруг пригодится… А вы что подумали? Однако, по словам Дмитрия, вместо установки деловых связей девушки выбрали хайп.
Также футболист подчеркнул, что в ту ночь провел один в гостиничном номере и его жена была в курсе всех его действий.
"Около 12 часов мы созвонились с ней по видео, пожелали спокойной ночи. Я лег спать, а днем прилетел в Москву. Я никому больше не позволю унижать, оскорблять мою жену и детей", — отметил спортсмен.
И пригрозил принять меры, если кто-то еще попытается поймать хайп на его семье. Но людей, комментирующих эту ситуацию как в соцсетях, так и в разговоре с журналистами, уже было не остановить…
Сомнения продюсера Сергея Дворцова
Так, продюсер Сергей Дворцов отметил, что Дмитрий Тарасов известен в шоу-бизнесе как ловелас. По его словам, флирт в Сочи вряд для футболиста в новинку.
Мол, он хороший человек, но, как и многие известные мужчины, любит приударить за хорошенькими женщинами. И он не удивится, если Тарасов действительно посещал любовницу. В разное время это были разные женщины. Но, как говорится, никто свечку не держал.
И действительно, прежние браки Тарасова рушились, когда он встречал новых женщин на своем пути.
Брак с Ольгой Бузовой
Первой супругой Дмитрия была Оксана Пономаренко, мастер спорта по художественной гимнастике. В этом браке родилась их дочь Ангелина. Дмитрий и Оксана считались очень красивой парой, пока в жизни Дмитрия Тарасова не появилась Ольга Бузова.
В 2012 году Дмитрий Тарасов начал отношения с Ольгой, вскоре после чего оставил жену с ребенком и женился на популярной телеведущей. Этот брак был очень выгоден Тарасову, поскольку благодаря ему он обрел популярность. Но пристального внимания прессы и не только к их паре стало слишком много…
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Позднее выяснилось, что Тарасов устал от публичности и стремился к созданию семьи и рождению детей с Ольгой. Бузова же сконцентрировалась на своей карьере и в то время не особо хотела обзаводиться потомством. В 2016 году Дмитрий и Ольга официально расстались.
Говорят, Тарасов начал изменять Бузовой с Анастасией Костенко, финалисткой конкурса "Мисс Россия – 2014", еще находясь в официальном браке.
Вскоре после развода спортсмен на ней и женился. С моделью Тарасову удалось построить ту многодетную семью, о которой он так мечтал.
Летом 2018 года у пары родилась дочь Милана, а в феврале 2020-го — дочь Ева. Позже, 29 октября 2021 года, на свет появился сын Алексей, а осенью 2023 года стало известно о новой беременности Анастасии. Вскоре появился и Ярослав.
Кто такая Кристина Белокопытова
Но слухи об измене Тарасовым Костенко начали циркулировать еще в начале их брака. Так, в 2018 году пользователи Сети разглядели на видео, снятом в одном из клубов, финалистку шоу "Пацанки" Кристину Белокопытову. Тарасов подарил ей букет цветов. Этот жест подписчики расценили как предательство жены.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
В то время в Сети распространилась информация о том, что пока его молодая беременная супруга находится дома с подругой, Тарасов проводит время в клубе "Роял Арбат". С "коротконогой жирной блондинкой" (так окрестили красивую женщину "добрые люди" в Интернете), которой он дарит розы. Чтобы удостовериться в этом, бдительные подписчики нашли профиль этой девушки и посмотрели ее сторис. Все совпало, как и они хотели!
Тогда одна из подписчиц оставила такой комментарий: "И ведь Костенко это все увидит. И я даже представляю его оправдания типа "нет, ты что, там баб не было". Когда там на видео везде бабы. Там, где ночь, алкоголь и бабы, там всегда секс и предательство. И это у них месяца после венчания не прошло даже".
Так что вполне вероятно измена могла произойти и на этот раз. Но вместо ночи с Тарасовым модели из Сочи предпочли мгновенный хайп.
Однако это лишь наша версия. Кто мы такие, чтобы судить Дмитрия? Ведь все мы не без греха…
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