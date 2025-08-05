Измены Дмитрия Тарасова гимнастке, Бузовой и Костенко: "Там, где алкоголь и бабы, везде предательство"

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в эпицентре скандала после поездки в Сочи без жены. Сама Анастасия Костенко в это время уехала на прощание с любимым дедом, уже покинувшим этот мир.

Инцидент в Сочи

Как пишут СМИ, в Сочи Тарасов познакомился с моделями Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. После этой встречи девушки опубликовали общие фотографии с футболистом, а также фрагменты их переписки, где Тарасов просил у Натальи номер телефона. Однако та заявила, что предпочитает хоккеистов.

Скриншоты этой переписки быстро распространились в Сети, вызвав волну хейта в адрес Дмитрия. Пользователи Интернета упрекали его в неверности жене — тем более в такой трагичный для нее момент, как уход дедушки. Вскоре после общественного резонанса Тарасов выступил с объяснениями.

Так, спортсмен рассказал своим подписчикам и не только, что в Сочи у него были запланированы три встречи с партнером. И после одной этих встреч модели и подошли к нему фотографироваться.

В этих бойких барышнях Тарасов узнал известных ростовских блогеров, с которыми они с партнером сотрудничают для размещения рекламы. И это, конечно, приносит существенный доход.

В общем, как объяснил Тарасов, телефон был ему нужен для дальнейшего сотрудничества. Исключительно делового! Мало ли, вдруг пригодится… А вы что подумали? Однако, по словам Дмитрия, вместо установки деловых связей девушки выбрали хайп.

Также футболист подчеркнул, что в ту ночь провел один в гостиничном номере и его жена была в курсе всех его действий.

"Около 12 часов мы созвонились с ней по видео, пожелали спокойной ночи. Я лег спать, а днем прилетел в Москву. Я никому больше не позволю унижать, оскорблять мою жену и детей", — отметил спортсмен.

И пригрозил принять меры, если кто-то еще попытается поймать хайп на его семье. Но людей, комментирующих эту ситуацию как в соцсетях, так и в разговоре с журналистами, уже было не остановить…

Сомнения продюсера Сергея Дворцова

Так, продюсер Сергей Дворцов отметил, что Дмитрий Тарасов известен в шоу-бизнесе как ловелас. По его словам, флирт в Сочи вряд для футболиста в новинку.

Мол, он хороший человек, но, как и многие известные мужчины, любит приударить за хорошенькими женщинами. И он не удивится, если Тарасов действительно посещал любовницу. В разное время это были разные женщины. Но, как говорится, никто свечку не держал.

И действительно, прежние браки Тарасова рушились, когда он встречал новых женщин на своем пути.

Брак с Ольгой Бузовой

Первой супругой Дмитрия была Оксана Пономаренко, мастер спорта по художественной гимнастике. В этом браке родилась их дочь Ангелина. Дмитрий и Оксана считались очень красивой парой, пока в жизни Дмитрия Тарасова не появилась Ольга Бузова.

В 2012 году Дмитрий Тарасов начал отношения с Ольгой, вскоре после чего оставил жену с ребенком и женился на популярной телеведущей. Этот брак был очень выгоден Тарасову, поскольку благодаря ему он обрел популярность. Но пристального внимания прессы и не только к их паре стало слишком много…