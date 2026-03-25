"Из-за таких, как она, скандалы и интриги": кого из участников "Тайного миллионера" хейтят зрители

На канале СТС продолжается показ шоу "Тайный миллионер". Недавний выпуск запомнился грандиозным обманом Сергея Бурунова. Ведущий объявил, что все участники сыграют в русскую рулетку. А если отталкиваться от локации, то в индийскую.

Что произошло в недавнем выпуске шоу "Тайный миллионер'

Это означало, что игроки должны были стоять с завязанными глазами посреди поля. А участники могли оставить возле любого из них черную метку. Игру должен был покинуть тот, кому достался такой вот отличительный знак.

Но если обладатель такой метки угадает, от кого она прилетела, то из шоу уходит поставивший ее. В итоге игру должны были покинуть Любовь Сидоркина, новенькая Юлия Гаврилина и Владимир Маркони.

Но Сергей Бурунов объявил, что никто никуда не уходит. Он просто решил пойти на обман, поскольку участники уже давно научились обманывать друг друга. Вот и Бурунов решил проучить их.

В итоге из шоу все-таки ушла певица и блогер Любовь Сидоркина (Любятинка). Она была тем самым тайным миллионером, которого вычислили другие игроки.

Меж тем участники проекта продолжают бороться за власть в коллективе. Владимир Тишко как всегда экспрессивен, Анастасия Крайнова смотрит на окружающих с некой снисходительностью, а Магомед Исмаилов как будто выбрал роль стороннего наблюдателя.

А что об участниках шоу "Тайный миллионер" говорят наши зрители?

"Владимир Тишко – настоящий махараджа"

Анастасия: "Крайнова умную из себя строит, а на деле так радостно видеть, как она ошибается. Из-за таких, как она, постоянно скандалы и истерики".

Маша: "Владимир Тишко – настоящий махараджа".