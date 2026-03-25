"Из-за таких, как она, скандалы и интриги": кого из участников "Тайного миллионера" хейтят зрители

На канале СТС продолжается показ шоу "Тайный миллионер". Недавний выпуск запомнился грандиозным обманом Сергея Бурунова. Ведущий объявил, что все участники сыграют в русскую рулетку. А если отталкиваться от локации, то в индийскую.
Что произошло в недавнем выпуске шоу "Тайный миллионер'
Это означало, что игроки должны были стоять с завязанными глазами посреди поля. А участники могли оставить возле любого из них черную метку. Игру должен был покинуть тот, кому достался такой вот отличительный знак.
Но если обладатель такой метки угадает, от кого она прилетела, то из шоу уходит поставивший ее. В итоге игру должны были покинуть Любовь Сидоркина, новенькая Юлия Гаврилина и Владимир Маркони.
Но Сергей Бурунов объявил, что никто никуда не уходит. Он просто решил пойти на обман, поскольку участники уже давно научились обманывать друг друга. Вот и Бурунов решил проучить их.
В итоге из шоу все-таки ушла певица и блогер Любовь Сидоркина (Любятинка). Она была тем самым тайным миллионером, которого вычислили другие игроки.
Меж тем участники проекта продолжают бороться за власть в коллективе. Владимир Тишко как всегда экспрессивен, Анастасия Крайнова смотрит на окружающих с некой снисходительностью, а Магомед Исмаилов как будто выбрал роль стороннего наблюдателя.
А что об участниках шоу "Тайный миллионер" говорят наши зрители?
Анастасия: "Крайнова умную из себя строит, а на деле так радостно видеть, как она ошибается. Из-за таких, как она, постоянно скандалы и истерики".
Маша: "Владимир Тишко – настоящий махараджа".
Анастасия Крайнова и Владимир Маркони. Фото:телеканал СТС
Niko Manhattan: "Красивые наряды, конечно, но некоторых буквально раздели".
Евгений Антонов: "Как же стыдно. Так много запиликиваний. Неужели люди не знают культурной речи".
Просто блогер: "Гаврилину в начале серии назвали чистой и наивной девочкой. Да вы что там белены объелись…Она еще покажет себя".
Аноним 01: "Крайнова, наверное, родилась с умением плести интриги".
Мудрый зритель: "Крайнова крайне раздражает. Очень надменная, высокомерная. Это еще по первому выпуску было понятно, когда ее начала раздражать Светлана Листова. И она сравнила Листову с ланью. Она считает себя сильной и типа бьет слабых".
Киноман: "Момент, когда Сергей Бурунов устроил индийскую рулетку, а потом сказал, что обманул участников, и никто выбывать не будет, напомнил эпизод из сериала "Бригада", когда Белого, Космоса, Фила и Пчелу заставили чуть ли не копать себе могилы, а потом оставили в живых".
Ольга: "Мне очень нравится Владимир Тишко. Хоть он и много кричит, жестикулирует, возмущается. Очень харизматичный, даже сексуальный товарищ. Есть в нем какое-то необъяснимое отрицательное обаяние".
