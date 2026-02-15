Из-за чего на самом деле расстались Егор Бероев и Ксения Алферова

Наверное, так же обидно было и советскому зрителю, когда стало известно, что одна из самых красивых актерских пар страны - Александр Абдулов и Ирина Алферова - развалилась. Так хотелось, чтобы они пробыли рядом друг с другом всю жизнь. А теперь по пути мамы, увы, пошла не менее красивая и талантливая Ксения Алферова. В конце января стало известно, что актриса уже несколько лет не живет с мужем Егором Бероевым. Как же так? Они были вместе целую эпоху - почти 25 лет. Восстанавливаем хронику пикирующего брака.
Под благословение Абдулова
В начале февраля на премьере спортивной драмы «Золотой дубль» 16+, посвященной легенде советского футбола Никите Симоняну, некогда муж и жена Егор Бероев и Ксения Алферова присутствовали, но без обручальных колец, и держались отдельно друг от друга. Именно в тот день артист подтвердил, что они развелись.
- Дорогие друзья, читатели, журналисты и так далее, - заявил Егор. - В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать. Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью.
Так Бероев повторно проговорил то, что прописал в соцсетях чуть раньше:
- С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней. И желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье.
Оба заявления шокировали публику. Все отказывались верить. Как так? Образцово-показательный брак, православная семья (венчание!), благотворительный фонд "Я есть!", совместная дочь Евдокия (19 лет) и сирота Влад с врожденной патологией, которого взяли под опеку на так называемое сопровождаемое проживание, а затем перевезли в загородный дом.
Дочь бывших супругов - Евдокия Бероева. Фото: личная страница Ксении Алферовой в социальной сети
Ксения с приемным сыном Владиславом. Фото: личная страница Ксении Алферовой в социальной сети
Казалось, что крепче семьи не бывает (или бывает, но у Андрея Мерзликина - впрочем, и там все пошло не по плану). А как красиво все начиналось!
- Внучка тогда со мной на Покровке жила, - вспоминала бабушка актрисы Ксения Архиповна. - Звонок в дверь: курьер приносит букет тюльпанов. И так каждый день в течение месяца. От кого? Загадка. Мы в полном недоумении. Оказалось, это Егор цветы передавал. А на день рождения подарил надувную лодку, полную тюльпанов. Она всю комнату заняла. В общем, отвоевал Егор свою Ксению в честном рыцарском бою и повел под венец в ноябре 2001 года. Все хлопоты по организации свадьбы взял на себя Александр Абдулов, который всегда относился к Ксюше как к своей дочери (Ирина Алферова родила дочь до брака с "Медведем". - Авт.). Это была не свадьба, а сказка!
Была ли измена?
Теперь это уже не имеет никакого значения, но все же первый вопрос, который напрашивается: почему? Банальные формулировки «не сошлись характерами» и «чувства остыли» обычно служат ширмой для постыдной правды, которую никто из порядочных людей никогда не расскажет. И все же Ксения не смогла смолчать и держать в себе то, что больше трех лет хранила в секрете.
- Я могу только за себя говорить, за свои чувства, - сухо прокомментировала развод Алферова. - Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу.
Недальновидные СМИ тут же расшифровали эти слова как очевидный намек на измену Егора. И быстренько построили цепочку - от «странных отношений» артиста к разводу. Вспомнили и шоу "Ледниковый период" 12+, знатный проект-разлучник, где Бероев катался в паре с олимпийскими чемпионками Екатериной Гордеевой, Татьяной Навкой и Еленой Ильиных - все, между прочим, крайне эффектные девушки!
Егор Бероев с партнершей по "Ледниковому периоду" Еленой Ильиных. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Впрочем, регулярно бывавший на съемках корреспондент "Телепрограммы" ни разу не замечал, чтобы актер позволял себе хотя бы намек на нечто большее, чем рабочее партнерство на льду. Да и партнерши остались в недоумении от распущенных сплетен.
- Конечно, между нами с Егором была симпатия, - закрывала тему Гордеева. - Без нее невозможно выходить в паре на лед. Поверьте, если партнер по какой-то причине противен вам физически, вам, допустим, неприятно взять его даже за руку, никакого катания не получится. На 2 - 3 минуты выступления партнерам действительно нужно стать, скажем так, мужем и женой. Но писать при этом о романе, по-моему, просто непорядочно.
Кстати, ведь и Алферова тоже участвовала в «Леднике», катаясь и проводя целые дни на тренировках с импозантными мужчинами, но липкие сплетни обошли актрису стороной. Словом, теперь трактовать слова Ксении можно как угодно. Она могла иметь в виду и духовную связь, и чувства мужа, что притупились со временем и под грузом тяжелой ответственности за непростых детей, и частые разлуки. Егор в последнее время нередко бывает в Донбассе и даже впервые сел в режиссерское кресло, чтобы снять фильм про трагедию русского народа, живущего под обстрелами украинской армии. Никаких подтверждений факту измены не было. Хотя теперь признания Алферовой в соцсетях заиграли совсем иными красками.
- Не стоит ждать, а тем более требовать от других, чтобы они сделали вас счастливыми, - советовала подписчикам Ксения. - Это наша самостоятельная работа! Правда, есть один наш неизменный друг, который всегда готов помочь, это Бог. Я так говорю, если совсем невмоготу: "Господи, не могу, не хочу жить, дай мне желание жить, пожалуйста!". Потом следующий уровень сложности: "Дай мне, Господи, пожалуйста, радость жизни почувствовать!". И он такой, заботливо и с озорной улыбкой: «Пожалуйста!» И на сердце чуть теплее, а этим уже и поделиться можно и нужно!
P. S. В декабре 2025 года корреспонденту «Телепрограммы» довелось случайно заметить Егора Бероева в одном из дорогих ресторанов в центре Москвы на Петровке. Стремительно теряющий волосы актер радостно коротал время с красивой блондинкой и буквально светился от счастья. Тогда и в голову не могло прийти, что такая встреча может означать совсем не то, что подсказывает журналистский нюх. Фиксировать момент в стиле папарацци «Телепрограмма» не стала - у Егора всегда была репутация эталонного семьянина. Но вот в начале 2026 года выяснилось, что все не так однозначно. И рандеву со светловолосой красавицей могло быть вовсе не деловым ужином...