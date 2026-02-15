Из-за чего на самом деле расстались Егор Бероев и Ксения Алферова

Наверное, так же обидно было и советскому зрителю, когда стало известно, что одна из самых красивых актерских пар страны - Александр Абдулов и Ирина Алферова - развалилась. Так хотелось, чтобы они пробыли рядом друг с другом всю жизнь. А теперь по пути мамы, увы, пошла не менее красивая и талантливая Ксения Алферова. В конце января стало известно, что актриса уже несколько лет не живет с мужем Егором Бероевым. Как же так? Они были вместе целую эпоху - почти 25 лет. Восстанавливаем хронику пикирующего брака.

Под благословение Абдулова

В начале февраля на премьере спортивной драмы «Золотой дубль» 16+, посвященной легенде советского футбола Никите Симоняну, некогда муж и жена Егор Бероев и Ксения Алферова присутствовали, но без обручальных колец, и держались отдельно друг от друга. Именно в тот день артист подтвердил, что они развелись.

- Дорогие друзья, читатели, журналисты и так далее, - заявил Егор. - В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать. Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью.

Так Бероев повторно проговорил то, что прописал в соцсетях чуть раньше:

- С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней. И желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье.

Оба заявления шокировали публику. Все отказывались верить. Как так? Образцово-показательный брак, православная семья (венчание!), благотворительный фонд "Я есть!", совместная дочь Евдокия (19 лет) и сирота Влад с врожденной патологией, которого взяли под опеку на так называемое сопровождаемое проживание, а затем перевезли в загородный дом.