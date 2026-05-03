Из-за чего на самом деле Паулина Андреева бросила Федора Бондарчука

Одна из самых красивых, несмотря на разницу в возрасте в 21 год, пар российского кинематографа все же распалась. Поговаривали об их примирении, но 18 апреля 2026 года исковое заявление о разводе все же поступило в один из московских судов Москвы. «Телепрограмма» вспоминает, как начинался этот роман.

«Я думала, это весна»

Конечно, все заметили Паулину Андрееву в сериале «Оттепель» 16+: Валерий Тодоровский не только блистательно умеет снимать ретро, но и способен показать женщин в особой магнетической красоте - так, как их не увидит другой режиссер.

Лента про любвеобильного оператора Хрусталева вышла в 2013 году. А уже в 2015-м заговорили про вызревающие отношения Паулины и Федора Бондарчука. В том же году вышел резонансный «Метод» 18+, уже лежала в фильмотеке забытая, но откровенная мелодрама «Саранча» 18+, где Андреева представала в объятиях Саши Петрова фактически голой. А еще к тому времени актриса блистала в возрожденном культовом спектакле «№ 13D» 16+ на сцене МХТ им. Чехова - в роли секретарши Джейн Уорзингтон восходящая звезда дефилировала по сцене в нижнем белье.

- Она шикарная, и все! - рассыпался в комплиментах Бондарчук. - Я впервые увидел ее в «№ 13D». Меня сшибло просто - в консервативном театре абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау! Это было сильное впечатление.

Было ясно - совсем скоро такой ослепительный алмаз заберет очень и очень премиальный клиент.

- Она и на меня произвела смертельное впечатление! - признавалась уже после развода Светлана Бондарчук. - Я подумала: «Наконец-то красивая актриса появилась». И даже Феде об этом сказала. Ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру, настолько она красива. Я вперед Феди всем говорила, какая красивая актриса. А теперь, получается, какая красивая жена.

Весной 2016 года Федор Бондарчук, проживший с первой женой, моделью и теле-

ведущей Светланой Рудской, практически 30 лет (за время брака она родила режиссеру сына Сергея и дочь Варвару), объявил, что разводится. Позже Светлана подтвердит слухи о том, что фактически не жила с Федором довольно давно.

Паулина светилась от счастья, когда начала появляться с Федором на красных дорожках светских мероприятий. Впереди была шикарная свадьба.

«Хохочем мы с ней постоянно»

Спустя как минимум три года после начала романа Федору было разрешено повести актрису под венец. Без особой шумихи, но аристократично и с роскошествами. В родном для невесты Петербурге именитый 51-летний режиссер арендовал для возлюбленной, которой было на тот момент 30 лет, несколько исторических помещений: регистрация брака прошла в Юсуповском дворце на Мойке, где убили Григория Распутина, а банкет - в изысканных интерьерах банкетного зала Дома Беггровых на Невском.

Весь этот дворянский лоск, очевидно, отвечал внутреннему состоянию невесты, особенность которого не раз подчеркивал жених.

- Про таких девушек в романах писали - причем не нашего века, - говорил Бондарчук. - Достоинство, порядочность, честность - для них не пустые слова. Надо у Поли спросить, на каких книжках она выросла. А еще хохочем мы с ней постоянно.

Под смех прошла и свадьба, проводил которую целый Константин Хабенский.

Свои дальнейшие отношения пара старалась хранить в тайне. Андреева, видимо, была не готова к звездному статусу и медийной нагрузке.

- После нашей свадьбы стали появляться интервью незнакомых мне одноклассниц, соседей по петербуржской квартире, дальнего родственника сестры подруги моей мамы, - жаловалась новая жена Федора. - Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например. Экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее. Бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов - никто не остался в стороне. Понимаете, какое безумие началось?

Увы, это обязательный атрибут славы - сплетни входят в стоимость билета в высшее общество. И Паулина старалась держаться. Мало хвасталась, много работала (выпустила с мужем блестящий сериал «Псих» 18+: писала сценарий, а он снимал), а в 2021 году родила на свет сына, которого назвали Иваном.

Чары рассеялись, а будни стали невыносимы

Странно, но именно рождение ребенка не укрепило брак, а дало, как уже понятно теперь, трещину. Последний раз они появились вместе на премьере приключенческого фильма «Повелитель ветра» 16+ в сентябре 2023 года. Затем с безымянного пальца Федора исчезло обручальное кольцо. А в марте 2025 года вышло их совместное коммюнике.

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью, - сообщили Бондарчук и Андреева. - Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена».

Пока в нынешнем апреле не появилось официальное сообщение об иске, СМИ придумывали все больше поводов воскресить их отношения. Примерно такое же число кривотолков было и по поводу причин развода: то Федор Паулине «наскучил», и она нашла себе другого, то якобы он пошел налево (выдвигалась даже кандидатура актрисы Софьи Синицыной, бывшей подруги Павла Табакова), то она не получила от него ожидаемого продвижения в профессии и разочаровалась и т. д.

Так или иначе, недавно заявление Паулины было зарегистрировано судом. Может ли Федор не дать развод? Да, такое законное право у режиссера есть. В этом случае суд будет решать исход по ст. 22 Семейного кодекса РФ (расторжение брака при отсутствии согласия). Могут ли они одуматься? Запросто. Суд может дать супругам трехмесячный срок на примирение. Ни Федор, ни Паулина предстоящее им судебное разбирательство никак не комментировали.