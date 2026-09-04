Из-за чего на самом деле Алла Пугачева поссорилась с Ильей Резником, и какую роль в этом сыграл Стас Садальский

В СМИ обсуждают случай, когда Алла Пугачева отправила Илье Резнику гневное сообщение, в котором обозвала его трусом и предателем.

«Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе», - написала певица поэту.

Подробности этого конфликта впервые раскрыла супруга служителя муз.

В эфире шоу Тутты Ларсен «Нетленка» на «Абзаце» Ирина Романова рассказала, что ее мужа ввели в заблуждение, когда он записал поздравление с юбилеем для Пугачевой, покинувшей Россию. По словам Романовой, Резник не знал, что этот флешмоб организовали иноагенты, уехавшие из страны.

Однако еще в прошлом году в СМИ фигурировало имя Стаса Садальского, связанного с этой некрасивой историей.

Дружба Аллы Пугачевой и Ильи Резника

Аллу Пугачеву и Илью Резника связывали годы многолетней дружбы.

В 1972 году поэт Резник познакомился с начинающей певицей Пугачевой и подарил ей песню «Посидим, поокаем».

Всего он написал для Примадонны более семидесяти композиций, в числе которых такие хиты, как «Ты возьми меня с собой», «Три счастливых дня» и «Маэстро». Резник не раз открыто выражал теплое отношение к певице, однако выступил с критикой ее решения уехать из России после февраля 2022-го года.

Из-за чего Пугачева и Резник разорвали отношения

Окончательный же разрыв отношений случился из‑за нелепого стечения обстоятельств. Резник намеревался отправить Пугачевой личное SMS со стихотворным поздравлением, в котором признавался, что их пути разошлись.

Как писали РИА Новости год назад, в кафе поэт случайно столкнулся со Стасом Садальским, и тот уговорил его записать поздравление на видео — якобы просто для Аллы Борисовны.

«Мы с тобою не вместе. Две судьбы не сложить. Нас не будет, но песни останутся жить», — продекламировал поэт Стасу Садальскому строчки, написанные специально для артистки.

Однако позже выяснилось, что Садальский и его сотоварищи организовали некий флешмоб, и наутро ролик уже появился в соцсетях.

«Как мне сказали, какое-то задание записать поздравление Алле ото всех уехавших, хотя я-то никуда не уезжал, — рассказал в одном из своих интервью Илья Резник. - Получилось, что патриота включили в компанию покинувших Россию. Наши бойцы начали писать комментарии, звонить моей жене Ире. Они говорили: «Вы двадцать тысяч сборников молитв для фронта отправили и поздравляете жену иноагента с праздником?», — рассказывает Резник.

Поэту пришлось давать объяснения перед бойцами. Садальский же, по словам Резника, язвительно прокомментировал ситуацию: «Илюша испугался».

Однако Илья Рахмиэлевич признался, что никого не боится — он просто разъяснил свою позицию.

На следующий день певица, как утверждает Резник, прислала ему сообщение с обвинениями в трусости и предательстве. Он увидел это СМС только спустя долгое время в телефоне у жены, которая, по его словам, не говорила ему о нем более года.