История рода Киркоровых: как Филипп перевез прах близких из Болгарии в Россию

Это дело народный артист считал важным для своей семьи, и теперь его сердце спокойно - все родные захоронены в одном месте.

59-летний артист перезахоронил прах родных без камер и журналистов. Он решил это сделать после похорон отца Бедроса Киркорова весной прошлого года. Пришлось потратить много времени, и теперь на Троекуровском кладбище Москвы стоят три памятные таблички: Бедрос Киркоров (1932 - 2025), Виктория Киркорова (1937 - 1994), Лидия Лихачева (1910 - 1987). В ближайших планах - установка памятника на семейном захоронении.

Мама артиста Виктория и бабушка по материнской линии Лидия были похоронены в Болгарии. Филипп Киркоров рассказывал, как действовал до перезахоронения: «Для начала я перевез из Софии в Москву прах моей мамы Виктории Марковны и бабушки, которая тоже там была похоронена.

В Болгарии трудно все это было организовать. Но мне помогли в МИД России. Большое спасибо им за это. Прах мамы и бабушки достали и привезли в Москву. Прохожу много бюрократических моментов. Надеюсь, что в ближайшее время урны с прахом похороним в могилу на Троекуровском кладбище, туда заложим урны...»

Когда документы были оформлены, тогда урны с прахом родных Филиппа Киркорова захоронили на Троекуровском кладбище в присутствии певца и нескольких членов семьи.

Сейчас Киркоров надеется, что ему удастся захоронить в эту могилу прах дедушки по материнской линии, его звали Марк. «Много лет мы не могли найти прах дедушки, покоившегося на Донском кладбище Москвы. Но, слава богу, в итоге получилось - пришлось обращаться к старым архивным книгам, документам.

Я доказал родство, доказал, что являюсь его внуком. Теперь надо урну с прахом изъять. Но для этой процедуры надо собрать очень много подписей. Надеюсь, у меня получится решить вопрос и собрать всех дорогих и любимых людей в одном месте», - объясняет Филипп Бедросович.

Почему мама артиста была похоронена в Софии? Когда случилась беда, Филиппу было всего 27 лет, и он был шокирован, раздавлен новостью, поэтому говорил, что решение о месте похорон было принято «почти спонтанно».

Киркоров рассказал: «Знаете, как-то так получилось само собой тогда… Бабушка, мамина мама, умерла в Болгарии, там ее похоронили - в Софии. Не знаю, почему так Бедрос захотел, я не помню, это было такое спонтанное решение. Я еще тогда ничего не понимал про жизнь, вообще почему взяли урну, повезли в Болгарию, почему решили в Софию...» В ближайшее время Филипп Киркоров похоронит дедушку в семейной могиле, и тогда все его родные будут похоронены в одном месте, в Москве.