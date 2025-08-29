История любви Родиона Щедрина и Майи Плисецкой: знакомство благодаря Лиле Брик, бездетный брак, слухи о любовнице

Ушел в вечность всемирно известный композитор Родион Щедрин. Он является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов, а также множества произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, включая саундтреки к фильмам и театральным постановкам.

Среди самых известных работ Маэстро — песня "Марш монтажников" ("Не кочегары мы, не плотники") из кинофильма "Высота" и легендарная "Кармен-сюита", написанная всего за 20 дней.

Несмотря на его столь солидный творческий багаж, не слишком сведущие в искусстве люди воспринимали композитора больше как мужа балерины Майи Плисецкой. Родион Константинович на это не обижался и лишь пересказывал шутки о себе. Например, как в кулуарах его называли Салтыков-Плисецкий. Но любовь была сильнее любых насмешек и предрассудков.

Как Родион Щедрин и Майя Плисецкая встретились в гостях у Лили Брик

Родион Щедрин и Майя Плисецкая впервые встретились в доме музы Владимира Маяковского Лили Брик. Тогда эта роковая женщина жила с режиссером Василием Катаняном.

А Майя Плисецкая меж тем находилась под наблюдением КГБ и подозревалась в шпионаже. Ходили слухи, что у балерины роман с сотрудником британского посольства. Поэтому, по версии силовиков, она могла в любой момент сбежать за границу. Туда Майю Михайловну не выпускали на протяжении шести лет.

Союз с композитором помог развеять подозрения спецслужб и, по сути, спас карьеру балерины. И 2 октября 1958 года они подали заявление в районный ЗАГС Сочи. Увидев артистку балета, сотрудница даже спросила: "Это вы балерина Майя Плисецкая? А как на вас попасть?" Когда Плисецкая пообещала помочь с контрамаркой, женщина пожелала влюбленным состариться на одной подушке.

Однако их отношения нельзя назвать лишь браком по расчету: Родион искренне влюбился в Майю и готов был на многое ради нее. В том числе и однажды разрешил ей не становиться матерью…