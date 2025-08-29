История любви Родиона Щедрина и Майи Плисецкой: знакомство благодаря Лиле Брик, бездетный брак, слухи о любовнице
Родион Щедрин и Майя Плисецкая. Фото: Виктор Чернов / Global Look Press
Как познакомились композитор и балерина. Почему Майю Плисецкую взяло в разработку КГБ. По какой причине у знаменитых супругов не было детей. По слухам, Родион Щедрин встречался и с другой женщиной. На что пошла предполагаемая соперница Майи Плисецкой.
Содержание
Ушел в вечность всемирно известный композитор Родион Щедрин. Он является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов, а также множества произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, включая саундтреки к фильмам и театральным постановкам.
Среди самых известных работ Маэстро — песня "Марш монтажников" ("Не кочегары мы, не плотники") из кинофильма "Высота" и легендарная "Кармен-сюита", написанная всего за 20 дней.
Несмотря на его столь солидный творческий багаж, не слишком сведущие в искусстве люди воспринимали композитора больше как мужа балерины Майи Плисецкой. Родион Константинович на это не обижался и лишь пересказывал шутки о себе. Например, как в кулуарах его называли Салтыков-Плисецкий. Но любовь была сильнее любых насмешек и предрассудков.
Как Родион Щедрин и Майя Плисецкая встретились в гостях у Лили Брик
Родион Щедрин и Майя Плисецкая впервые встретились в доме музы Владимира Маяковского Лили Брик. Тогда эта роковая женщина жила с режиссером Василием Катаняном.
А Майя Плисецкая меж тем находилась под наблюдением КГБ и подозревалась в шпионаже. Ходили слухи, что у балерины роман с сотрудником британского посольства. Поэтому, по версии силовиков, она могла в любой момент сбежать за границу. Туда Майю Михайловну не выпускали на протяжении шести лет.
Союз с композитором помог развеять подозрения спецслужб и, по сути, спас карьеру балерины. И 2 октября 1958 года они подали заявление в районный ЗАГС Сочи. Увидев артистку балета, сотрудница даже спросила: "Это вы балерина Майя Плисецкая? А как на вас попасть?" Когда Плисецкая пообещала помочь с контрамаркой, женщина пожелала влюбленным состариться на одной подушке.
Однако их отношения нельзя назвать лишь браком по расчету: Родион искренне влюбился в Майю и готов был на многое ради нее. В том числе и однажды разрешил ей не становиться матерью…
Родион Щедрин и Майя Плисецкая. Фото: Геннадий Сергеев / Global Look Press
Как Майя Плисецкая не рискнула ради рождения ребенка
Еще до женитьбы, во время их совместной поездки в Сочи, Плисецкая узнала, что беременна. Эта новость не вызвала у нее особого восторга. Майя Плисецкая не хотела жертвовать сценой ради рождения ребенка.
"После 'Спартака' и чешского турне я в хорошей форме. Худая. Повременю маленько. Срок еще есть. Танцевать или детей нянчить — выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился", — писала балерина в мемуарах.
Впоследствии Родион Щедрин ждал, что супруга передумает. Но она слишком боялась потерять то, к чему так долго шла.
"Несколько раз мы обсуждали этот вопрос. И каждый раз Майя обещала: вот станцую это, вот отрепетирую то", — вспоминал Родион Щедрин.
Сама Майя Михайловна впоследствии объясняла, что если бы у них родился ребенок, то семья бы жила только ради него. А она оказалась не готова к такой жертвенности. Даже пропущенный из-за декрета год карьеры мог стать для нее роковым. Плисецкая очень боялась, что больше никогда не будет танцевать.
"Я была не уверена в том, что, испортив фигуру и пропустив год, смогла бы вернуться на сцену. Риск был огромен. И я не рискнула", — признавалась легендарная балерина.
Щедрин и Плисецкая полностью посвятили себя искусству и друг другу. Они практически постоянно были вместе. А когда приходилось разлучаться из-за гастролей, перезванивались по пять-шесть раз в день.
Родион Щедрин создавал для своей музы балеты, а она, в свою очередь, вдохновенно танцевала в его постановках. Плисецкая всегда высоко ценила своего мужа, с удовольствием отзываясь на прозвище Мадам Щедрина и называя его ангелом и гением.
Майя Михайловна отмечала, что, несмотря на то, что Щедрин всегда оставался в тени ее славы, это не причиняло ему дискомфорта. Она утверждала, что он не страдал от этого, иначе бы они не прожили так долго. Просто композитор не представлял своей жизни без любимой женщины.
Родион Щедрин и Майя Плисецкая с поэтом Андреем Вознесенским. Фото: Виктор Чернов / Global Look Press
Слухи о романе Родиона Щедрина с Марией Шелл
Одно время ходили слухи, что у Родиона Щедрина был роман с европейской актрисой Марией Шелл, кстати, сестрой бывшего мужа Натальи Андрейченко Максимилиана Шелла. Якобы она дружила и с Майей Плисецкой и помогла супругам обосноваться в Мюнхене.
Говорят, что после большого срока отношений Родион Константинович обещал Марии, что в течение пяти дней решит вопрос с разводом. Но вместо этого исчез… навсегда. В отчаянии актриса наглоталась таблеток снотворного, но ее вовремя спасли. Однако женщина провела в коме десять дней и еще долго восстанавливалась после своей разрушающей страсти.
Впоследствии брат Майи Михайловны Азарий Плисецкий говорил в интервью, что слышал об этой истории и пару раз видел предполагаемую соперницу сестры.
"Мария была красавицей, звездой мирового кинематографа и привыкла получать то, что хотела. И тех, кто ей нравился. Братишка Максимилиан Шелл был ей под стать, иначе не увез бы за границу нашу Наташу Андрейченко", — говорил Азарий Плисецкий в интервью изданию "Караван историй".
Кстати, сама Наталья сетовала на то, что если бы узнала бы обо всем раньше, то дала бы родственнице полезный совет — не привязываться к Родиону Щедрину. Ведь он по-настоящему любил свою жену и никогда бы ее не оставил.
Родион Щедрин и Майя Плисецкая. Фото: Виктор Чернов / Global Look Press
Желание Родиона Щедрина — быть со своей женой
"Ходить надутой, затаившей злобу, с перекошенной 'ведьминой' физиономией ей совсем несвойственно. Тут уж позавидуйте мне, господа мужчины, сполна! — говорил Родион Щедрин о своей супруге.
— Это редкое для женской половины человечества достоинство так облегчает совместную супружескую жизнь. Должна быть Любовь. И все! Только обязательно с большой буквы. Без всяких "но" и "если бы".
Однажды в интервью Владимир Познер спросил Родиона Щедрина: "Назовите три ваших заветных желания". И он ответил: "Быть со своей женой. Быть со своей женой. Быть со своей женой".
И если есть жизнь после жизни, то его желание исполнилось…