Испортил квартирный вопрос: как Анастасия Волочкова завещание составляла

49-летняя балерина Анастасия Волочкова начала эту осень с нового скандала. Оказалось, что виной всему ссора с самыми близкими людьми. Что же случилось?
Испортил квартирный вопрос
Волочкова - дама обеспеченная. Большая часть ее недвижимого имущества была ей подарена еще в молодости любовником-олигархом. Часть она купила сама, но на средства «состоятельного поклонника». Из самых дорогих активов Волочковой: квартира площадью 165 кв. м в центре Москвы в Петровском переулке (стоимость более 100 млн руб.), загородный дом в элитном поселке Николо-Урюпино на Новорижском шоссе площадью 850 кв. м (балерина хвастается, что он стоит более 1 млрд руб., но дома такой же площади сейчас продаются по максимальной цене 500 млн руб.).
Вид на дом с улицы. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Также балерина владеет нежилым помещением в центре Москвы, которое может стоить несколько десятков миллионов рублей. Минувшей весной Волочкова избавилась от квартиры в центре Санкт-Петербурга. Это жилье ежемесячно "сжирало" много денег на содержание. Балерина выручила за продажу 165 млн руб., которые инвестировала и будет получать приличные проценты. Волочкова не переживает:
"Продала и продала. Я не от нужды продавала эту квартиру. Мне ее подарили, в 2001 году Сулейман Керимов. 200 метров роскоши, такого музея. Эта квартира была пассивным активом, потому что каждый месяц - безумное количество "коммуналки". Ее нужно было содержать..."
Анастасия в своем подмосковном особняке. Фото: личная страница Анастасии Волочковой в социальной сети
Дочь и мать балерины обиделись на нее - они рассчитывали, что это жилье перейдет единственной наследнице звезды. Дочь Волочковой Ариадна в этом году вышла замуж, сейчас молодожены переехали в Санкт-Петербург, где снимают квартиру. А этой осенью родные артистки опять не согласились с ней насчет заявления относительно другой квартиры в Петербурге.
"Мама уже спрашивает, что будет с папиной квартирой, если он уйдет. Но я позволю жить в этой квартире семье тех людей, которые шесть лет за папой ухаживали. Маме и дочери кажется, что все, что принадлежит мне, включая мою корону, должно принадлежать и им. Но это не так", - возмущается Анастасия.
Анастасия с дочерью Ариадной. Фото: Михаил Фролов/"КП"
Отец балерины Юрий Волочков - чемпион СССР по настольному теннису и заслуженный тренер сборной России. 18 лет назад у мужчины случился инсульт, после чего его парализовало. Волочкова много лет назад купила папе квартиру, оплачивает уход за ним. Недавно Юрию Волочкову стало хуже, и единственная дочь Анастасия навещала его. После чего у матери балерины Тамары Владимировны и возникли вопросы о судьбе квартиры. Отец и мать балерины развелись много лет назад.
С матерью Волочкова давно разорвала близкие и доверительные отношения - после чего Тамара Владимировна перестала приезжать и жить у дочери в доме, не лезет с советами, а наблюдает со стороны. До недавнего нового конфликта Анастасия с матерью общалась по телефону и иногда навещала.
И с родителями -Тамарой Владимировной и Юрием Федоровичем. Фото: личная страница Анастасии Волочковой в социальной сети
О давних претензиях к маме балерина писала в своих книгах и рассказывала в интервью. Волочкова публично упрекала Тамару Владимировну в том, что та разводила ее с мужчинами, а однажды даже записала на себя, а потом тайно продала одну из подаренных балерине квартир. По мнению Волочковой, причина такого поведения Тамары Владимировны банальна:
"Я хорошо понимаю, что у очень большого количества дочерей и матерей бывают конфликты в тот момент, когда мама начинает завидовать своим молодым дочерям: успешным, красивым, интересным, пользующимся вниманием мужчин и создавшим свою карьеру. Моя мама разводила меня со всеми мужчинами. И ведь дело не в том, что ее кто-то не устроил, просто она позавидовала мне. Мамина жизнь не сложилась, она не стала балериной, хотя хотела этого. У них с папой не было любви, поэтому он и оставил ее. Мама не реализовалась в профессии, за нее это сделала я…"
Всех заблокировала
Анастасия Волочкова незадолго до свадьбы дочери отказалась переписать на нее квартиру в Москве - говорит, что еще не пришло время. А дочка рассчитывала именно на такой свадебный подарок. А получила "лишь" организацию шикарной свадьбы от мамы. На днях балерина сообщила о похоронах своей мечты:
"Я хочу, чтобы у меня гроб был белого цвета, золотой патиной было написано - Анастасия Волочкова, был лебедь - логотип мой. Белые розы. Похороните меня в пуантах. Не трогайте мое тело!"
При этом Настя заметила, что планирует жить долго. И сообщила, что не переживает насчет того, что дочь Ариадна и мать Тамара Владимировна заблокировали ее номер телефона.
"Я всех послала и сказала - добрые люди, я никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!" - разоткровенничалась Волочкова. Балерина сообщила, что ее мать и дочь никогда не интересовались ее здоровьем и делами, а обращаются лишь за помощью.
Тем временем сплетники в соцсетях обсуждают, что новое интервью Волочкова давала, вероятно, подшофе. Однако это не мешает балерине ставить новые спектакли, где она танцует и поет, в том числе с 26-летним кавалером, танцором Марчелом Абаби.