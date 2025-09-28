Испортил квартирный вопрос: как Анастасия Волочкова завещание составляла

О давних претензиях к маме балерина писала в своих книгах и рассказывала в интервью. Волочкова публично упрекала Тамару Владимировну в том, что та разводила ее с мужчинами, а однажды даже записала на себя, а потом тайно продала одну из подаренных балерине квартир. По мнению Волочковой, причина такого поведения Тамары Владимировны банальна:

"Я хорошо понимаю, что у очень большого количества дочерей и матерей бывают конфликты в тот момент, когда мама начинает завидовать своим молодым дочерям: успешным, красивым, интересным, пользующимся вниманием мужчин и создавшим свою карьеру. Моя мама разводила меня со всеми мужчинами. И ведь дело не в том, что ее кто-то не устроил, просто она позавидовала мне. Мамина жизнь не сложилась, она не стала балериной, хотя хотела этого. У них с папой не было любви, поэтому он и оставил ее. Мама не реализовалась в профессии, за нее это сделала я…"

Всех заблокировала

Анастасия Волочкова незадолго до свадьбы дочери отказалась переписать на нее квартиру в Москве - говорит, что еще не пришло время. А дочка рассчитывала именно на такой свадебный подарок. А получила "лишь" организацию шикарной свадьбы от мамы. На днях балерина сообщила о похоронах своей мечты:

"Я хочу, чтобы у меня гроб был белого цвета, золотой патиной было написано - Анастасия Волочкова, был лебедь - логотип мой. Белые розы. Похороните меня в пуантах. Не трогайте мое тело!"

При этом Настя заметила, что планирует жить долго. И сообщила, что не переживает насчет того, что дочь Ариадна и мать Тамара Владимировна заблокировали ее номер телефона.

"Я всех послала и сказала - добрые люди, я никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!" - разоткровенничалась Волочкова. Балерина сообщила, что ее мать и дочь никогда не интересовались ее здоровьем и делами, а обращаются лишь за помощью.

Тем временем сплетники в соцсетях обсуждают, что новое интервью Волочкова давала, вероятно, подшофе. Однако это не мешает балерине ставить новые спектакли, где она танцует и поет, в том числе с 26-летним кавалером, танцором Марчелом Абаби.