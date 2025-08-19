Иракли о драке с Михаилом Гребенщиковым: "На его месте я бы постеснялся говорить о том, что меня побили"

Выпускник проекта "Фабрика звезд" Ираклий Пирцхалава (певец Иракли) мог бы ударить Михаила Гребенщикова еще раз. Настолько он был в ярости в день, когда подрался с оппонентом. Об этом сам Иракли рассказал журналистам во время традиционной регаты радио Monte Carlo.

В это воскресенье на реке Сетунь проходили соревнования по одному из самых зрелищных и эффектных видов спорта. Участники выходили на воду на яхтах класса J/70. Всего в регате приняло участие 12 команд.

И, конечно, гостями яркого светского события стали и звезды. Один из них — певец Ираклий Пирцхалава, который в разговоре с журналистами прокомментировал свою недавнюю драку с Михаилом Гребенщиковым.

Что случилось между Ираклием и Михаилом Гребенщиковым

Недавно пресса шумела о том, как Михаил пострадал на фестивале "Арт-футбол". Инцидент произошел 13 июня у отеля "Альфа", где Ираклий, по утверждению Гребенщикова, нанес ему удар по голове. Михаил зафиксировал побои и обратился в полицию.

Впоследствии Мировой суд района Измайлово признал Ираклия Пирцхалаву виновным в нанесении побоев по статье и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей. Позднее Иракли и сам прокомментировал произошедшее.

Он рассказал, что почувствовал от Гребенщикова запах запрещенных веществ и сделал коллеге замечание. А в ответ услышал оскорбление, связанное с национальным вопросом. В общем, не стерпел…

Кстати, сам Михаил Гребенщиков отрицал, и что употреблял запрещенные вещества, и что оскорблял оппонента по национальному вопросу.