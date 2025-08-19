Иракли о драке с Михаилом Гребенщиковым: "На его месте я бы постеснялся говорить о том, что меня побили"

Выпускник проекта "Фабрика звезд" Ираклий Пирцхалава (певец Иракли) мог бы ударить Михаила Гребенщикова еще раз. Настолько он был в ярости в день, когда подрался с оппонентом. Об этом сам Иракли рассказал журналистам во время традиционной регаты радио Monte Carlo.
В это воскресенье на реке Сетунь проходили соревнования по одному из самых зрелищных и эффектных видов спорта. Участники выходили на воду на яхтах класса J/70. Всего в регате приняло участие 12 команд.
И, конечно, гостями яркого светского события стали и звезды. Один из них — певец Ираклий Пирцхалава, который в разговоре с журналистами прокомментировал свою недавнюю драку с Михаилом Гребенщиковым.
Что случилось между Ираклием и Михаилом Гребенщиковым
Недавно пресса шумела о том, как Михаил пострадал на фестивале "Арт-футбол". Инцидент произошел 13 июня у отеля "Альфа", где Ираклий, по утверждению Гребенщикова, нанес ему удар по голове. Михаил зафиксировал побои и обратился в полицию.
Впоследствии Мировой суд района Измайлово признал Ираклия Пирцхалаву виновным в нанесении побоев по статье и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей. Позднее Иракли и сам прокомментировал произошедшее.
Он рассказал, что почувствовал от Гребенщикова запах запрещенных веществ и сделал коллеге замечание. А в ответ услышал оскорбление, связанное с национальным вопросом. В общем, не стерпел…
Кстати, сам Михаил Гребенщиков отрицал, и что употреблял запрещенные вещества, и что оскорблял оппонента по национальному вопросу.
Ираклий на регате радио Monte Carlo. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Если бы с ним что-то случилось, я бы себя грыз"
"Господь ему судья! Михаила на самом деле защитила грузинская сборная. Потому что когда он уже бил меня ногой, я сделал ему подсечку, и он лежал, — прокомментировал в разговоре с журналистами Ираклий. — А я уже был в таком неуравновешенном психоэмоциональном состоянии, что, скорее всего, ударил бы его еще. Но меня убрал оттуда вратарь сборной Грузии".
— Что вы думаете о своем поступке и наказании за него?
— Все случилось по закону. Это действительно административное нарушение. Я заплатил штраф. Действительно, есть о чем задуматься. Никому не рекомендую решать вопросы кулаками.
Допустим, в этот раз Господь меня уберег. А если бы с ним что-то случилось? Я бы себя грыз. Прекратите уже это комментировать. На его месте я лично бы постеснялся говорить о том, что меня побили. Но он побежал в прессу, в полицию.
