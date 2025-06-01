"Интервидение": SHAMAN ответил на самые злобные вопросы читателей

В эфире шоу "Пусть говорят" вся страна узнала, кто представит Россию на "Интервидении-2025" - возрожденном международном вокальном конкурсе, в котором в свое время соревновались и Алла Пугачева, и Лев Лещенко, и Роза Рымбаева, и другие звезды советской эстрады. Как и предполагала "Телепрограмма", 20 сентября в Москве на Live-арене в песенном шоу Россию представит SHAMAN (Ярослав Дронов), который узнал о предложении, от которого нельзя отказаться, сразу после возвращения с гастролей.
Кто, если не он?
Олег Газманов свое отконкурсил, Филипп Киркоров тем более, юных новомодных рэперов или попсовиков (Macan, OG Buda, Ваня Дмитриенко и др.) на мероприятии государственного масштаба, который без шуток готовят МИД РФ и правительство РФ, никто всерьез, конечно, воспринимать не будет. Сергей Шнуров и Баста вряд ли согласятся. Сергей Лазарев и Полина Гагарина уже мечены "Евровидением", от шлейфа которого так хочется избавиться при помощи "Интервидения". Да и опросы ВЦИОМа запрос публики на харизматичного блондина из Новомосковска подтверждают.
По горячим следам "Телепрограмма" задала SHAMAN несколько важных вопросов, которые так волнуют аудиторию.
- Ярослав, с какой песней выступите? Регламент конкурса подразумевает создание свежей композиции. Проверенные хиты не подойдут.
- Пока неизвестно. Надо изучать правила конкурса: должна ли песня быть совсем новой и еще нигде не звучавшей, или там какие-то другие условия (в эфире «Пусть говорят» креативный директор "Интервидения-2025" Андрей Разыграев упомянул, что композиция может быть создана не позже конца 2024 года. - Авт.).
- У вас уже есть опыт успешного участия в телешоу: в "Голосе" добрались до финала под руководством Пелагеи, в "Х-факторе" заслужили похвалу и приз Аллы Пугачевой. Но что это дает? Вот выиграете вы (скорее всего) "Интервидение" - и что дальше?
- Опыт есть, да, и благодаря этим телешоу мне удалось поработать с мэтрами нашего шоу-бизнеса. И с каждым конкурсом я делал шаг вперед в своем развитии. Знаете, есть такое выражение, что каждому человеку испытания даются по силам. Значит, сейчас пришло время в моей жизни и для такого испытания или задачи, как международный конкурс "Интервидение". Уверен, там я тоже чему-то научусь и стану еще чуточку лучше.
Таким будущий артист был в детстве. Фото: кадр из передачи "Пусть говорят"/Первый канал
- Зачем это вам, самодостаточному и состоявшемуся артисту?
- Страна так решила, а я ответил: "Да!" Служу России!
- А ваша девушка, Екатерина Мизулина - глава Лиги безопасного интернета, на сцену выйти может?
- Думаю, что Екатерина будет просто меня поддерживать морально.
- Можно ли считать "Интервидение" альтернативой "Евровидению"?
- Очень не хочется сравнивать и использовать слово "альтернатива". Россия создает свой музыкальный конкурс "Интервидение", у него нет географических и политических границ - насколько я знаю, на участие заявились и Китай, и Индия, и страны Латинской Америки, и много кто еще. Нас совершенно точно ожидает феерия музыкальных ритмов и мелодий!
Другие участники
Кроме SHAMAN, выступить на конкурсе приедут музыканты из стран СНГ, ШОС и БРИКС: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Кыргызстан (трио NOMAD), Китай (идею обсуждали с Си Цзиньпином!), Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан и ЮАР уже подтвердились. Могут принять участие, но пока не прислали песни Боливия, Венгрия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Сербия, Словакия и Эфиопия.
А в это время
Йоханнес Питч представлял на «Евровидении» Австрию, но его мать - филиппинка. Фото: Jens BATTNER/Global Look Press
В швейцарском Базеле завершилось "Евровидение-2025". И в этом году, впервые за долгое время, без особо громких фрик-скандалов или фирменных манипуляций при подсчете голосов. Мало того что организаторы запретили вытаскивать на сцену политические призывы и флаги, так еще и розово-голубое сообщество попросили особенно не выступать. А победителем конкурса стал парень, который умеет петь (да, и такое бывает!) - 24-летний Йоханнес Питч из Австрии.
Он выступал под творческим псевдонимом JJ с романтической балладой Wasted Love («Напрасная любовь») и набрал 436 баллов, показав публике широкий диапазон вокала, поставленного в оперной школе при Венской государственной опере и Венском университете музыки и искусства. Более того, артист - открытый представитель запрещенного в Европе сообщества тех, кто любит Россию: он признался, что вдохновлялся творчеством русской оперной дивы Анны Нетребко.
И все равно выиграл! Кажется, "Евровидение" начинает плавно выздоравливать. Но поздно - Россия уже запускает собственный мощный конкурс вокала.