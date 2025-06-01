"Интервидение": SHAMAN ответил на самые злобные вопросы читателей

В эфире шоу "Пусть говорят" вся страна узнала, кто представит Россию на "Интервидении-2025" - возрожденном международном вокальном конкурсе, в котором в свое время соревновались и Алла Пугачева, и Лев Лещенко, и Роза Рымбаева, и другие звезды советской эстрады. Как и предполагала "Телепрограмма", 20 сентября в Москве на Live-арене в песенном шоу Россию представит SHAMAN (Ярослав Дронов), который узнал о предложении, от которого нельзя отказаться, сразу после возвращения с гастролей.

Кто, если не он?

Олег Газманов свое отконкурсил, Филипп Киркоров тем более, юных новомодных рэперов или попсовиков (Macan, OG Buda, Ваня Дмитриенко и др.) на мероприятии государственного масштаба, который без шуток готовят МИД РФ и правительство РФ, никто всерьез, конечно, воспринимать не будет. Сергей Шнуров и Баста вряд ли согласятся. Сергей Лазарев и Полина Гагарина уже мечены "Евровидением", от шлейфа которого так хочется избавиться при помощи "Интервидения". Да и опросы ВЦИОМа запрос публики на харизматичного блондина из Новомосковска подтверждают.

По горячим следам "Телепрограмма" задала SHAMAN несколько важных вопросов, которые так волнуют аудиторию.

- Ярослав, с какой песней выступите? Регламент конкурса подразумевает создание свежей композиции. Проверенные хиты не подойдут.

- Пока неизвестно. Надо изучать правила конкурса: должна ли песня быть совсем новой и еще нигде не звучавшей, или там какие-то другие условия (в эфире «Пусть говорят» креативный директор "Интервидения-2025" Андрей Разыграев упомянул, что композиция может быть создана не позже конца 2024 года. - Авт.).

- У вас уже есть опыт успешного участия в телешоу: в "Голосе" добрались до финала под руководством Пелагеи, в "Х-факторе" заслужили похвалу и приз Аллы Пугачевой. Но что это дает? Вот выиграете вы (скорее всего) "Интервидение" - и что дальше?

- Опыт есть, да, и благодаря этим телешоу мне удалось поработать с мэтрами нашего шоу-бизнеса. И с каждым конкурсом я делал шаг вперед в своем развитии. Знаете, есть такое выражение, что каждому человеку испытания даются по силам. Значит, сейчас пришло время в моей жизни и для такого испытания или задачи, как международный конкурс "Интервидение". Уверен, там я тоже чему-то научусь и стану еще чуточку лучше.