Ида Галич заступилась за Аглаю Тарасову после инцидента в аэропорту: "Заслужила маленький праздник"

Блогерша Ида Галич заступилась за актрису Аглаю Тарасову, которую раскритиковали за появление на вечеринке после скандала из-за контрабанды наркотиков. Пост в поддержку артистки она выложила в своем Telegram-канале.

Корпоратив в стиле нулевых и звездная гостья

В соцсетях Галич подтвердила информацию, что пригласила Тарасову на корпоратив своей компании в стиле нулевых. По словам блогерши, она была рада, что актриса посетила ее мероприятие.

Оно прошло в тематическом формате: все гости были в соответствующих костюмах. Музыкальную программу обеспечили легенды нулевых, включая Никиту Малинина и группу "Премьер-министр". Когда же зазвучала культовая песня "Черный бумер", публика оживилась, пустившись в пляс и дружно подхватив знакомые слова.

На праздник в стиле нулевых Аглая надела типичный для той эпохи набор: обтягивающая розовая футболка, сверкающий топ, ультракороткая юбка и гламурное меховое пальто. Образ дополнили прическа в виде двух пучков.

Сама Аглая по-настоящему зажгла на этом вечере. Кстати, на мероприятие актриса пришла не одна, а со своим возлюбленным Олегом Ледвичем.

Публике удалось увидеть влюбленных в разных образах: сначала в ритме страстного танца, а затем — в нежном медленном танго. Видео с парой тронуло сердца многих.

В своем Telegram-канале Ида отметила, что у Аглаи выдался непростой год. И она могла танцевать и веселиться без зазрения совести. Это артистка и делала.