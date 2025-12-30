Ида Галич заступилась за Аглаю Тарасову после инцидента в аэропорту: "Заслужила маленький праздник"

Блогерша Ида Галич заступилась за актрису Аглаю Тарасову, которую раскритиковали за появление на вечеринке после скандала из-за контрабанды наркотиков. Пост в поддержку артистки она выложила в своем Telegram-канале.
Корпоратив в стиле нулевых и звездная гостья
В соцсетях Галич подтвердила информацию, что пригласила Тарасову на корпоратив своей компании в стиле нулевых. По словам блогерши, она была рада, что актриса посетила ее мероприятие.
Оно прошло в тематическом формате: все гости были в соответствующих костюмах. Музыкальную программу обеспечили легенды нулевых, включая Никиту Малинина и группу "Премьер-министр". Когда же зазвучала культовая песня "Черный бумер", публика оживилась, пустившись в пляс и дружно подхватив знакомые слова.
На праздник в стиле нулевых Аглая надела типичный для той эпохи набор: обтягивающая розовая футболка, сверкающий топ, ультракороткая юбка и гламурное меховое пальто. Образ дополнили прическа в виде двух пучков.
Сама Аглая по-настоящему зажгла на этом вечере. Кстати, на мероприятие актриса пришла не одна, а со своим возлюбленным Олегом Ледвичем.
Публике удалось увидеть влюбленных в разных образах: сначала в ритме страстного танца, а затем — в нежном медленном танго. Видео с парой тронуло сердца многих.
В своем Telegram-канале Ида отметила, что у Аглаи выдался непростой год. И она могла танцевать и веселиться без зазрения совести. Это артистка и делала.
"И я была рада видеть ее как человека, с которым мы тесно общались. У Аглаи был сложный год. И она заслужила маленький праздник", — заявила Ида Галич.
Аглая Тарасова. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Что случилось с Аглаей Тарасовой в августе прошлого года
Напомним, 28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. В ее багаже нашли вейп с наркотиком.
Летом актриса прилетела в Россию из Израиля. С собой она привезла электронную сигарету с запрещенным веществом. Позже Аглая объяснила, что вейп ей подарили и она не знала, что он был с наркотиком.
Домодедовский суд Подмосковья 26 ноября приговорил звезду комедии Клима Шипенко "Холоп-2" к трем годам условно. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Свою вину она полностью признала.
А вы на месте Иды Галич пригласили бы Аглаю Тарасову на свой праздник? Делитесь в комментариях!