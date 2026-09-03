«И снова 3 сентября»: как песня о костре рябин превратилась в мем, и что в этот день произошло у Михаила Шуфутинского

А вы уже перевернули лист календаря? Сегодня же 3 сентября. А значит, повсюду на вас будет смотреть интригующее лицо Михаила Шуфутинского и слышаться его бархатный голос. И он будет вопрошать: «Ну, почему, ну почему, расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез – 2 сентября».
Рассказываем историю знаменитого хита, превратившегося в мем и начавшего новую музыкальную жизнь ровно 15 лет назад.
Как появился хит «3 сентября»
Песня «3 сентября» впервые прозвучала в исполнении Михаила Шуфутинского в 1993 году: музыку для нее написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев.
На следующий год трек попал в сольный альбом артиста «Гуляй, душа!». А еще через год композиция стала для шансонье особенно дорогой. 3 сентября 1995 года на свет появился его внук Ной.
Сам Шуфутинский неоднократно отмечал, что песня слишком протяжная и насыщена драматизмом, но при этом признавал, что она обладает невероятной притягательностью.
Со временем трек исчез из постоянной ротации радиостанций, но в начале осени ведущие всегда считали своим долгом включить его снова. Это стало ежегодной традицией.
Хотя в тексте композиции идет речь о разрыве романтических отношений, в День прощания с летом, который отмечают 3 сентября, пользователи соцсетей не вспоминают печальные расставания.
Они прощаются с теплым временем года, вспоминая самые радостные моменты лета. Под видеозаписями выступлений Шуфутинского с песней «Третье сентября» часто можно увидеть трогательные истории любви и искренние поздравления с праздником.
Что случилось 3 сентября
В тексте песни упоминание определенной даты вызвало у слушателей предположения о том, что она несет какое-то скрытое значение. Автор композиции Игорь Николаев заявляет, что сам по себе этот день не имеет никакого смысла, не отражает реальных событий и не включает в себя биографические факты. Просто, по его словам, она подошла под мелодию его друга Игоря Крутого, а уж потом вокруг композиции сложились сюжет и драма.
Эту же информацию подтвердил и Михаил Шуфутинский.
«Не произошло ничего такого страшного, трагического или, наоборот, уникального, фантастически веселого», - сказал певец.
Однако не забываем, что у Михаила Захаровича 3 сентября родился внук.
Михаил Шуфутинский. Фото: Наталья Шатохина/ Global Look Press
Как хит превратился в мем
В 2011 году песня «Третье сентября» обрела шуточный оттенок: неизвестный Интернет-пользователь опубликовал в соцсетях картинку афроамериканского рэпера Рика Росса с цитатой из припева композиции Шуфутинского. Так что в этом году мем отмечает 15-летие.
С того момента волна юмористических контентов по этой песне только набирает обороты. Фанаты также отметили внешнее сходство российского шансонье и зарубежного хип-хоп-исполнителя.
В роли героев мемов выступают сам Шуфутинский, листы календаря и «костры рябин». С конца лета многие пользователи уже начинают шутить, будто слышат шаги артиста, подплывающего к календарю, и его образ появляется во всех уголках Интернета.
К слову, на российских маркетплейсах можно даже купить ростовую фигурку Михаила Шуфутинского.
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