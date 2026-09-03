«И снова 3 сентября»: как песня о костре рябин превратилась в мем, и что в этот день произошло у Михаила Шуфутинского

А вы уже перевернули лист календаря? Сегодня же 3 сентября. А значит, повсюду на вас будет смотреть интригующее лицо Михаила Шуфутинского и слышаться его бархатный голос. И он будет вопрошать: «Ну, почему, ну почему, расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез – 2 сентября».

Рассказываем историю знаменитого хита, превратившегося в мем и начавшего новую музыкальную жизнь ровно 15 лет назад.

Как появился хит «3 сентября»

Песня «3 сентября» впервые прозвучала в исполнении Михаила Шуфутинского в 1993 году: музыку для нее написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев.

На следующий год трек попал в сольный альбом артиста «Гуляй, душа!». А еще через год композиция стала для шансонье особенно дорогой. 3 сентября 1995 года на свет появился его внук Ной.

Сам Шуфутинский неоднократно отмечал, что песня слишком протяжная и насыщена драматизмом, но при этом признавал, что она обладает невероятной притягательностью.

Со временем трек исчез из постоянной ротации радиостанций, но в начале осени ведущие всегда считали своим долгом включить его снова. Это стало ежегодной традицией.

Хотя в тексте композиции идет речь о разрыве романтических отношений, в День прощания с летом, который отмечают 3 сентября, пользователи соцсетей не вспоминают печальные расставания.

Они прощаются с теплым временем года, вспоминая самые радостные моменты лета. Под видеозаписями выступлений Шуфутинского с песней «Третье сентября» часто можно увидеть трогательные истории любви и искренние поздравления с праздником.

Что случилось 3 сентября

В тексте песни упоминание определенной даты вызвало у слушателей предположения о том, что она несет какое-то скрытое значение. Автор композиции Игорь Николаев заявляет, что сам по себе этот день не имеет никакого смысла, не отражает реальных событий и не включает в себя биографические факты. Просто, по его словам, она подошла под мелодию его друга Игоря Крутого, а уж потом вокруг композиции сложились сюжет и драма.

Эту же информацию подтвердил и Михаил Шуфутинский.

«Не произошло ничего такого страшного, трагического или, наоборот, уникального, фантастически веселого», - сказал певец.

Однако не забываем, что у Михаила Захаровича 3 сентября родился внук.