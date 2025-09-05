Гураму Баблишвили – 45: как актера покорила Анфиса Чехова, почему он с ней расстался и с кем живет теперь

5 сентября свое 45-летие отмечает актер Гурам Баблишвили. В творческом портфолио этого артиста десятки ролей в фильмах и сериалах, в том числе в таких знаковых популярных проектах как "Отель 'Элеон", "Кухня", "Подольские курсанты". А в сериале "Атом" Гурам вообще сыграл знаменитого наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берию.
Однако широкой общественности Гурам Баблишвили известен, прежде всего, как экс-муж ведущей Анфисы Чеховой. Новая волна популярности у Гурама началась, когда он пришел на линейку сына Соломона вместе с ее нынешним избранником Александром Златопольским. Оба мужчины даже обнялись на радостях.
А в Сети как всегда шутят, что это высокие отношения. Впрочем, удивляться тут нечему. Ведь Анфиса Чехова в хороших отношениях и с нынешней женой Гурама — блогером Юлией Томилиной. Как же случилось, что бывшие супруги теперь дружат новыми семьями?
Анфиса Чехова с Гурамом Баблишвили, Александром Златопольским и сыном Соломоном. Фото: Global Look Press
Путь к сердцу Гурама Баблишвили лежит через его желудок
Отношения между Гурамом и Анфисой начались в 2009 году во время совместной работы над спектаклем "Однажды знойной ночью". Поначалу актеру казалось, что его коллега по цеху — задавака. Но постепенно он изменил свое мнение о ней.
Позже телеведущая признавалась, что именно она проявила инициативу в их сближении. Путь к сердцу Гурама лежал через его желудок. Когда артист пришел к Анфисе Чеховой в гости и попробовал ее борщ, он сразу влюбился.
Так Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили начали встречаться. А в 2012 году у пары родился сын Соломон.
В 2015 году влюбленные расписались. Причем предложение руки и сердца Гурам сделал, когда спрятал под елкой новогоднюю открытку с подписью: "Выходи за меня".
Почему Анфиса Чехова рассталась с мужем
Свадьба состоялась на Сейшельских островах. Однако брак продлился лишь два года.
В программе "Судьба человека" Бориса Корчевникова Анфиса рассказала, что они с Гурамом имели совершенно разные взгляды на будущее и стремились к различным целям.
Так, Гурам Баблишвили хотел остаться в Грузии, а ее тянуло в Индию или на Бали для духовных практик и медитаций. Это привело к тому, что супруги стали проводить все меньше времени вместе.
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили. Фото: Global Look Press
С кем Гурам Баблишвили живет теперь
В итоге в 2017 году они развелись. А уже в мае 2021 года Гурам Баблишвили вновь познал радость отцовства. 26-летняя актриса и блогер Юлия Томилина родила ему сына.
Анфиса положительно отзывается о новой супруге своего бывшего мужа, отмечая, что Юлия прекрасно ладит с ее сыном Соломоном.
"У Гурама хорошая девушка, она часто занимается моим сыном. Иногда она забирает его со школы, делает с ним уроки. У Соломона теперь есть маленький братик. Это же здорово!
Если у Гурама объявятся внебрачные дети, я всех их буду любить и принимать, потому что они братья и сестры моего сына", — однажды призналась Анфиса.