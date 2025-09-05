Гураму Баблишвили – 45: как актера покорила Анфиса Чехова, почему он с ней расстался и с кем живет теперь

Путь к сердцу Гурама Баблишвили лежит через его желудок

Отношения между Гурамом и Анфисой начались в 2009 году во время совместной работы над спектаклем "Однажды знойной ночью". Поначалу актеру казалось, что его коллега по цеху — задавака. Но постепенно он изменил свое мнение о ней.

Позже телеведущая признавалась, что именно она проявила инициативу в их сближении. Путь к сердцу Гурама лежал через его желудок. Когда артист пришел к Анфисе Чеховой в гости и попробовал ее борщ, он сразу влюбился.

Так Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили начали встречаться. А в 2012 году у пары родился сын Соломон.

В 2015 году влюбленные расписались. Причем предложение руки и сердца Гурам сделал, когда спрятал под елкой новогоднюю открытку с подписью: "Выходи за меня".

Почему Анфиса Чехова рассталась с мужем

Свадьба состоялась на Сейшельских островах. Однако брак продлился лишь два года.

В программе "Судьба человека" Бориса Корчевникова Анфиса рассказала, что они с Гурамом имели совершенно разные взгляды на будущее и стремились к различным целям.

Так, Гурам Баблишвили хотел остаться в Грузии, а ее тянуло в Индию или на Бали для духовных практик и медитаций. Это привело к тому, что супруги стали проводить все меньше времени вместе.