"Горит отель "Парус", взрывы": Заворотнюк, Ханна, Нюша рассказали о ситуации в Дубае

Вечером 28 февраля иранские военные нанесли массированный удар по территории ОАЭ, в ответ на атаки США и Израиля.

В небе над Дубаем гремели взрывы, системы ПВО сбивали ракеты и беспилотники, а туристы в панике искали укрытия. Всего за сутки силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 137 баллистических ракет и 209 дронов, выпущенных по территории страны.

Анна Заворотнюк: взрыв у дома и ночевка на парковке

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, живет в Дубае с мужем и маленьким сыном. Еще накануне она уверяла, что их семью беда обходит стороной, но вечером ситуация резко изменилась. Анна опубликовала снимок, на котором видно зарево от взрыва недалеко от ее дома.

"Докладываю обстановку, где-то в час ночи начались такие оповещения тревоги с ужасно громким звуком сирены. Здесь нет бомбоубежищ. Куда прятаться, не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома", — поделилась молодая мама.

Несмотря на ужасную ночь, Анна старается держаться ради сына, у которого режим — просыпаться в 6:30 утра. К счастью, новых ударов она не слышала, такси и доставка продолжают работать.

Ханна и Пашу медитируют

Певица Ханна отправилась на отдых вместе с мужем Павлом (Пашу) и дочерями. Пока гремели взрывы, Пашу отнесся к ситуации философски.

"Пока гремело, чуть помедитировал", — сообщил он.

Сама Ханна вышла на связь, чтобы поблагодарить поклонников за поддержку и рассказала последние новости:

"Сегодня всю ночь и все утро работало ПВО, ночью горел отель "Парус", сигнализация ракетной опасности ночью тоже срабатывала, сейчас, вроде, успокоилось немного, собираем вещи. Надеюсь, к нашему отлету все наладится. Конечно, все на кипише страшном, кто-то уехал, кто-то пытается улететь через Саудовскую Аравию, мы пока думаем, что делать, но сейчас все стало спокойней, только истребители летают", — сообщила певица.

Анна Линникова: "Три ракеты обезвредили прямо надо мной"

"Мисс Россия-2022" Анна Линникова, которая родом из Оренбуржья, оказалась в Дубае в самый разгар событий. Модель не скрывала ужаса.

"Только что при мне на пляже ПВО обезвредили три ракеты. Это очень страшно... Моя мама была в аэропорту, но все рейсы отменили. Я сижу в отеле и не решаюсь на улицу выйти", — призналась звезда подиума.

Позднее она все же решилась выйти в ресторан, но паника не отпускала.

"Все спокойно, только 3 сбитые ракеты надо мной и увидела. У ОАЭ лучшие ПВО, и я чувствую себя отлично", — постаралась успокоить подписчиков Линникова, хотя ее слова звучали не слишком уверенно.

Нюша: "Мы в порядке"

Певица Нюша, которая также находится в Дубае с детьми, ограничилась коротким сообщением. Она вышла на связь, чтобы успокоить родных и поклонников: с ней и ее семьей все в порядке.

Ольга Бузова сдала билеты

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что происходящее заставило ее кардинально изменить планы.