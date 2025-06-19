Гордон о Седоковой: "Тяжело не скатиться в травлю"

Певица Анна Седокова намерена вступить в наследство покойного экс-мужа Яниса Тиммы. Сразу после истечения шестимесячного срока со дня смерти баскетболиста она подала необходимые документы.
Зачем Анна Седокова подала документы на наследство
Адвокат Маргарита Гаврилова объяснила, что действия Седоковой связаны с возможной отменой брачного договора. Певица таким образом пытается обезопасить себя и сохранить хотя бы часть имущества.
Предполагается, что артистка стремится сохранить контроль над активами.
Адвокаты семьи баскетболиста намерены добиться выплаты не менее 60 миллионов рублей в качестве доли совместно нажитого имущества.
Спешка Седоковой в оформлении наследства, по мнению экспертов, неслучайна. Она расценивается как попытка закрепить за собой право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.
Екатерина Гордон: "Я пас!"
Прокомментировать ситуацию мы попросили звездного юриста Екатерину Гордон. У Екатерины личные счеты с Анной.
В одном из интервью Гордон рассказывала, что Седокова была любовницей ее экс-мужа — адвоката Сергея Жорина.
"Конечно, он не был мне верен. Я беременная лежала на сохранении, мы еще были женаты, а Седокова выкладывает фотографию. Смотрю, а на снимке наши обои и плинтуса!
Я пишу: "Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?»" — вспоминала Екатерина в YouTube-шоу 'Алена, блин!'.
Но, похоже, теперь топор войны окончательно зарыт. Екатерина больше не хочет вспоминать эту историю и говорить о бывшей сопернице.
"Я, как юрист, отказалась от участия в этой истории. Тяжело не скатиться в травлю. Очень сложно соблюсти грань между здравым смыслом, юридическим делом и травлей, — отметила Екатерина.
— Мне это не очень интересно комментировать. Там очень активная адвокат, которая с удовольствием обо всем расскажет. Но я пас!"
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Global Look Press
Справка:
Анна Седокова и Янис Тимма познакомилась летом 2019 года на открытии бара Седоковой в Москве. Тимма был младше возлюбленной на 10 лет.
В сентябре 2020 года влюбленные поженились. Но идиллия не продлилась долго.
Анна сетовала на разный образ жизни супругов. Янис хотел каждый день тренироваться, а она предпочитала провести время дома с детьми.
В последнее время супруги жили в разных странах. Анна строила карьеру в России, а Янис играл за рубежом.
В октябре 2024 года Анна Седокова подала заявление на развод. В декабре того же года супруги официально разошлись.
Спустя неделю Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в одном из московских хостелов.
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