Гордон о Седоковой: "Тяжело не скатиться в травлю"

Певица Анна Седокова намерена вступить в наследство покойного экс-мужа Яниса Тиммы. Сразу после истечения шестимесячного срока со дня смерти баскетболиста она подала необходимые документы.

Зачем Анна Седокова подала документы на наследство

Адвокат Маргарита Гаврилова объяснила, что действия Седоковой связаны с возможной отменой брачного договора. Певица таким образом пытается обезопасить себя и сохранить хотя бы часть имущества.

Предполагается, что артистка стремится сохранить контроль над активами.

Телеграм-канал Mash ранее сообщал о продаже Седоковой недвижимости на сумму не менее 150 миллионов рублей в 2024 году. После этого последовал иск о разводе.

Адвокаты семьи баскетболиста намерены добиться выплаты не менее 60 миллионов рублей в качестве доли совместно нажитого имущества.

Спешка Седоковой в оформлении наследства, по мнению экспертов, неслучайна. Она расценивается как попытка закрепить за собой право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Екатерина Гордон: "Я пас!"

Прокомментировать ситуацию мы попросили звездного юриста Екатерину Гордон. У Екатерины личные счеты с Анной.

В одном из интервью Гордон рассказывала, что Седокова была любовницей ее экс-мужа — адвоката Сергея Жорина.

"Конечно, он не был мне верен. Я беременная лежала на сохранении, мы еще были женаты, а Седокова выкладывает фотографию. Смотрю, а на снимке наши обои и плинтуса! Я пишу: "Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?»" — вспоминала Екатерина в YouTube-шоу 'Алена, блин!'.

Но, похоже, теперь топор войны окончательно зарыт. Екатерина больше не хочет вспоминать эту историю и говорить о бывшей сопернице.