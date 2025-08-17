"Голый пистолет" выстрелил через 37 лет: Памела Андерсон и Лиам Нисон стали парой

Иногда они возвращаются. Чувства! 73-летний Лиам Нисон приударил за 58-летней спасательницей Малибу Памелой Андерсон. Циники скажут, что это пиар-роман, ведь парочка снялась в ремейке пародийного боевика 1988 года "Голый пистолет" 16+, который прославил седовласого Лесли Нильсона. Но нет. Все больше свидетельств тому, что любовь действительно нагрянула.
В ремейке Лиам и Пэм играют любовников. И еще в конце прошлого года, когда только шли съемки перезагруженного "Голого пистолета", от артиста стали поступать недвусмысленные сигналы о том, что с Андерсон на площадке он чувствует себя чуть больше чем просто партнером по проекту.
- Что касается Памелы, то я в нее просто влюблен, с ней потрясающе работать! - говорил вроде бы о профессионализме Нисон. - Никакого завышенного эго. Она забавная, и с ней очень легко.
Она отвечала взаимностью - отмечала галантность звезды "Списка Шиндлера" 16+ и "Звездных войн" 16+, который и пальто вовремя подаст, и рассмешит, и заботу проявит.
В мае уже текущего года Памела снова упомянула коллегу в интервью. Оказалось, что совместная работа так увлекла артистов, что она подкармливала Лиама... печеньками, которые пекла сама. Какие еще нужны доказательства?!
...но им хорошо вдвоем и в жизни. Фото: Stephen/Global Look Press
- Наша "химия" была очевидна с первого кадра, - признала бывшая модель. - Готовка помогала мне не скучать. Кроме того, мы часто ужинали в ресторане с другими актерами. Я приглашала Лиама и его ассистента на романтические ужины со мной и моим ассистентом, чтобы наши отношения оставались "профессионально романтичными" во время съемок.
Летом Андерсон назвала Нисона другом, но с одним нюансом: навсегда.
- Лиам - мой друг навеки, и у нас определенно есть очень искренняя, очень любящая связь, - подчеркнула звезда. - Он отличный парень.
22 июля пара пришла на лондонскую премьеру "Голого пистолета", держась за ручки, и трогательно обнималась, подогревая слухи о романе. Целоваться взасос на красной дорожке заслуженные и в общем-то немолодые люди позволить себе не смогли - но тем не менее Пэм нежно приложилась к щеке Лиама, пока он бережно обнимал ее за талию. 28 июля они, точно так же трепетно держась друг за друга, позировали на премьере в Нью-Йорке. Она прильнула - он обнимал.
29 июля произошло главное - артисты в эфире телешоу не стали опровергать роман. После прямого вопроса ведущих Андерсон сыграла удивленный вид, а Нисон ответил: "Я никогда раньше не встречался с Памелой. Мы встретились на съемочной площадке и обнаружили, что между нами, двумя актерами, возникла прекрасная "химия".
Полезное садоводство
Казалось бы, налицо типичные «рабочие отношения» и прогрев премьеры. Но именно косвенные признаки и свидетельства близких пары говорят как раз об обратном.
"Между ними всегда была "химия" на съемках, а дружба естественным образом переросла в нечто большее, - сообщают инсайдеры через американские таблоиды. - Их роман только начался, пара пытается понять, как себя вести во время пресс-тура. Оба застенчивы и стараются не привлекать к себе внимания, но искра между актерами очевидна. Пэм готовит и занимается садоводством. Это полезно для здоровья, привлекательно и совсем не по-голливудски. И Лиаму очень нравится".
В молодости Пэм играла секси-оторв. Да и в жизни ею была. Фото: кадр из фильма
И в это всё хочется верить. Ведь он, пережив болезненный отказ от Хелен Миррен, мимолетные интрижки с Джулией Робертс, Дженнифер Грей и Брук Шилдс, увел из семьи Наташу Ричардсон, с которой снимался в бродвейском спектакле «Агата Кристи» и в итоге сошелся на счастливых 15 лет брака. Только вот в 2009 году актриса получила практически несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму после страшнейшего удара во время катания на горных лыжах на курорте Мон-Тремблан в Квебеке. Наташа впала в кому - и именно Нисону пришлось принимать решение об отключении любимой от аппарата жизнеобеспечения. После той трагедии он, само собой, надолго закрылся для каких бы то ни было отношений.
Памела, позажигав и покутив с отвязными отморозками (съемки домашнего видео с Томми Ли, четырехмесячный брак с Кидом Роком), к счастью, ушла от образа гиперсексуальной блондинки - символа девяностых. Теперь она приверженка ЗОЖ, практически не пользуется косметикой и носит скрывающие по-прежнему внушительный бюст платья. При этом выглядит исключительно стильно и достойно.
Очевидно, что блондинка и сейчас хотела бы находиться под надежным крылом любимого мужчины - и поэтому в 2020 году вышла за голливудского продюсера Джона Питерса, который якобы 35 лет ждал этого момента. Только вот опять не задалось: отношения продержались пару недель. Тогда Андерсон доверилась собственному телохранителю Дэну Хейхерсту, с которым расписалась в 2021 году. Брак продлился год, потому что мужчина, как выяснилось, был недобрым, «не оказывал ей поддержку, да и вообще вел себя по отношению к ней как мудак».
И вот теперь вроде бы все складывается как надо. Она претерпела боль и унижения, насмотрелась разного и хочет покоя в любви. Он до сих пор живет с разбитым сердцем и бессознательно жаждет утешения. Так чего зря время терять? Тем более что даже близкие Наташи Ричардсон понимают все это. В комментариях к посту Памелы Андерсон о выходе "Голого пистолета" в прокат младшая сестра Наташи Ричардсон Джоли Ричардсон запостила эмодзи с двумя красными сердцами.
А в это время
"Искусственный" Юра Борисов пересадил волосы
А в это время в Голливуде стартовали съемки картины Artificial ("Искусственный") Луки Гуаданьино, посвященной разработке главного бича современности - нейросетей. К актерскому составу присоединился и наш Юра Борисов - звезда сериалов "Мир! Дружба! Жвачка!", "Ольга" и оскароносной картины "Анора".
Актер исполняет роль Ильи Суцкевера - нижегородского сооснователя компании OpenAI, открывшей миру ChatGPT. Борисова загримировали под ученого, который похож на остриженного Григория Перельмана. У Юры на фото со съемок появились темные волосы по бокам головы и залысины на лбу. "Искусственный2 - не байопик про техногениев, это комедийная драма, которая рассказывает о скандальном увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI в 2023-м. Проект выйдет на платформе Amazon в 2026 году.
Мировая премьера "Голого пистолета" 18+ состоялась 1 августа.
