Иногда они возвращаются. Чувства! 73-летний Лиам Нисон приударил за 58-летней спасательницей Малибу Памелой Андерсон. Циники скажут, что это пиар-роман, ведь парочка снялась в ремейке пародийного боевика 1988 года "Голый пистолет" 16+, который прославил седовласого Лесли Нильсона. Но нет. Все больше свидетельств тому, что любовь действительно нагрянула.

То пальто

В ремейке Лиам и Пэм играют любовников. И еще в конце прошлого года, когда только шли съемки перезагруженного "Голого пистолета", от артиста стали поступать недвусмысленные сигналы о том, что с Андерсон на площадке он чувствует себя чуть больше чем просто партнером по проекту.

- Что касается Памелы, то я в нее просто влюблен, с ней потрясающе работать! - говорил вроде бы о профессионализме Нисон. - Никакого завышенного эго. Она забавная, и с ней очень легко.

Она отвечала взаимностью - отмечала галантность звезды "Списка Шиндлера" 16+ и "Звездных войн" 16+, который и пальто вовремя подаст, и рассмешит, и заботу проявит.

В мае уже текущего года Памела снова упомянула коллегу в интервью. Оказалось, что совместная работа так увлекла артистов, что она подкармливала Лиама... печеньками, которые пекла сама. Какие еще нужны доказательства?!