Где звезды проводят последние дни лета: Петросян в Турции, а Кудрявцева в Болгарии

Виктория Исакова сначала поехала с дочерью, 9-летней Варварой Мороз, в Санкт-Петербург и совместила работу с отдыхом. Актриса рассказала о путешествии: "Немного погуляли, дети мечтали попасть в пышечную, я честно отстояла в очереди почти до конца, перефотографировалась со всеми желающими, пышки не ела, но носом водила. Кофе со сгущенкой из огромного чана. Еще в программе было несколько антикварных. В одном обнаружила сервиз, который мы с Юрой (мужем, режиссером Юрием Морозом, он умер этим летом. - Ред.) приглядели два года назад, но пожалели денег и ушли. Он меня дождался и после нещадной торговли был-таки куплен". Пока актриса снималась, ее дочь с друзьями семьи посещала экскурсии. На прошлой неделе актриса отвезла дочь на море в Краснодарский край, побыла с ней денек, оставила с родней и уехала сниматься во Владимир - во втором сезоне сериала "Дети перемен" 18+.

