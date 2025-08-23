Где звезды проводят последние дни лета: Петросян в Турции, а Кудрявцева в Болгарии

Артисты устроили своим наследникам каникулы на курортах. Рассказываем, кто куда отправился.
Петросян в Турции
Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети
Евгений Петросян вывез семейство на турецкий курорт. Теперь жена и директор артиста Татьяна Брухунова каждый день хвастается обновками и публикует фото детей у бассейна и по дороге на пляж: 5-летний Ваган - копия папа, а 2-летняя Матильда похожа на маму. Семейство арендует шатер на пляже и принимает водные и солнечные ванны до 12 и после 16 дня.
Кудрявцева в Болгарии
Фото: личная страница Леры Кудрявцевой в социальной сети
Лера Кудрявцева отметила 7-й день рождения дочери Марии Макаровой на курорте в Болгарии, где проводит отпуск с семьей сестры. Телеведущая устроила детский праздник для своей Маши - с аниматорами, детскими конкурсами и угощениями. Были и гости - дети отдыхающих на море соотчественников. У Кудрявцевой собственные апартаменты в курортном поселке Равда, в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» на курорте Солнечный Берег, что в 15 км от аэропорта города Бургас. В комплексе - бассейны, спа-центр, кафе и другие удобства. Лера сводила дочку в местный зоопарк. Но главное - рядом Черное море. Папа шлет Маше поздравления из Москвы - хоккеист Игорь Макаров пока в ссоре с женой. Говорят, что он пролечился от алкогольной зависимости и тренируется - надеется на контракт в новом сезоне.
Петровы в Европе
Фото: личная страница Виктории Петровой в социальной сети
Саша Петров с женой Викторией в июле путешествовал по Европе - были в Барселоне (Испания), в Милане и на озере Комо (в Италии). В августе вернулись в Москву, где у актера был спектакль, - забрали сына и укатили на море в Турцию. 4-месячный Федор уже проверил температуру морской воды: +29 градусов.
Исакова в Санкт-Петербурге
Фото: личная страница Виктории Исаковой в социальной сети
Виктория Исакова сначала поехала с дочерью, 9-летней Варварой Мороз, в Санкт-Петербург и совместила работу с отдыхом. Актриса рассказала о путешествии: "Немного погуляли, дети мечтали попасть в пышечную, я честно отстояла в очереди почти до конца, перефотографировалась со всеми желающими, пышки не ела, но носом водила. Кофе со сгущенкой из огромного чана. Еще в программе было несколько антикварных. В одном обнаружила сервиз, который мы с Юрой (мужем, режиссером Юрием Морозом, он умер этим летом. - Ред.) приглядели два года назад, но пожалели денег и ушли. Он меня дождался и после нещадной торговли был-таки куплен". Пока актриса снималась, ее дочь с друзьями семьи посещала экскурсии. На прошлой неделе актриса отвезла дочь на море в Краснодарский край, побыла с ней денек, оставила с родней и уехала сниматься во Владимир - во втором сезоне сериала "Дети перемен" 18+.
Барановская на Камчатке
Фото: личная страница Юлии Барановской в социальной сети
Юлия Барановская и ее дети (19-летний Артем, 17-летняя Яна, 12-летний Арсений) в восторге от круиза на Камчатке. Барановская рассказала:
"Главная особенность круиза на Камчатке - это возможность встретить всех морских животных в естественной среде. Плавание с косатками, снорклинг (плавание с маской. - Ред.) с сивучами - где еще такое увидишь? А еще: киты, нерпы, каланы, дельфины. На берегах - птичьи базары, медведи. И, конечно, нельзя не сказать про рыбалку: кроме того, что летом отличный клев, так еще вкус у рыбы совсем другой".
Путешественники на воде застали и землетрясение:
"Падающие со скал камни и пыль были видны даже сквозь сильный туман, вокруг грохот, а мы - без связи, в растерянности, не зная, ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле. Огромными стаями, низко над водой летели птицы…"
