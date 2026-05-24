Где сейчас Сергей Жуков: снимает сериалы с дочкой, озвучивает «Простоквашино» и управляет барами

Созданный в 1993 году коллектив - это тандем: певца Алексея Потехина и тогда еще димитровградского радиоведущего Сергея Жукова, который теперь стал успешным бизнесменом, композитором, певцом, сценаристом и многодетным отцом. 22 мая Жуков празднует 50-летний юбилей, а «Телепрограмма» вспоминает, как все начиналось.

Из Димитровграда в столицу

Сергей родился 22 мая 1976 года в Димитровграде (Ульяновская область) в семье слесаря и учительницы музыки. У него есть брат Михаил. После школы Жуков перебрался в Самару, поступил в институт культуры, после чего начал подрабатывать диктором, зачитывая рекламу, в местном филиале радиостанции «Европа Плюс». Там и случилось судьбоносное знакомство с Алексеем Потехиным, определившее судьбу.

Поначалу Сергей пел в группе «Вася» Василия Кутлубаева - с ней в 1991 году выиграл конкурс «Восходящая звезда эстрады», а песни «Вернись», «Девчонка» и еще несколько прикопал для собственного коллектива. Но сначала Жуков с Потехиным переехали в Тольятти, основав группу «Дядюшка Рэй и компания». Пели на английском, вели дискотеки. В 1995 году перебрались в столицу - Сергей устроился на популярное тогда «Радио Рокс» диджеем.

Тольятти, английский язык и тайные песни

Прорыв случился в середине 90-х, когда ребята передали демку на радио «Максимум», пообещав, что запись вынудит слушателей поднимать руки вверх. После удачного дебюта дуэт начал продвигать продюсер Андрей Маликов. Так Жуков и Потехин получили ротацию на радио, а еще новые хиты - «Малыш», «Студент» и проч. - попсовые мотивы, которые быстро и легко усваивала аудитория. В начале нулевых Жуков решил, что пора уходить в сольное плавание: по его версии, с другими участниками они «не сошлись характерами».

Голос «Простоквашино» и роль в «Евгениче»

Теперь Жукова не остановить: он и сериалы снимает («Плакса» 18+ с дочкой в главной роли), и фильмы («Руки Вверх!» 18+), и сам играет («Евгенич» 16+), и мемуары выпускает («Плейлист наших воспоминаний»), и бизнес ведет (сеть баров, кондитерская, IT-компания и проч.), и даже героем культового мультика «Простоквашино» 6+ стал (озвучил его сын). Ну что еще нужно для счастья? Только любящая семья - а она у Сергея большая и крепкая: жена Регина, дочь Вероника (17 лет), сыновья Энджел (16 лет), Мирон (11 лет), Эван (2 года), а еще взрослая дочь Александра (25 лет) от первого брака.