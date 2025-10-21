Филипп Киркоров об уникальном подарке для дочери: "Перевернул всю планету, но нашел"

Филипп Киркоров не обижается на громкое интервью, которое недавно дала Алла Пугачева. Более того, он назвал его прекрасным. Об этом артист заявил в кулуарах дня рождения канала "Муз-ТВ" в Кремле.
Напомним, в беседе с иноагентом Катериной Гордеевой* артистка отметила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Этот союз она назвала фиктивным.
По словам Аллы Борисовны, ее настоящими браками можно назвать только браки с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным*. А все остальные, включая десятилетний союз с Филиппом Киркоровым, были своего рода прелюдиями к настоящим чувствам.
В кулуарах говорили, что Филипп Бедросович тяжело переживает эту ситуацию. Однако в разговоре с журналистами он очень тепло отозвался о бывшей жене.
"Прекрасное интервью. Ну что я могу сказать? Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни", — сказал Филипп Бедросович журналистам.
Филипп Киркоров об Алле Пугачевой: "У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще"
— Но тем не менее Алла Пугачева в своем интервью признала, что вы ей благодарны…
— Я благодарен. Она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Это счастливый период моей жизни.
Я благодарен ей за все, что она сделала для меня. Великая певица нашей современности. В этом году 50 лет песне "Арлекино". Это срок для большого артиста.
Филипп Киркоров о дочери: "Сейчас началась уже другая эпоха в жизни Аллы-Виктории"
— Поговорим о другой Алле — вашей дочери Алле-Виктории… Однажды вы сказали, что она не интересуется модой.
— Еще год назад я предлагал ей разные бренды одежды. Тогда дочь категорически отрицала хайпы высокой моды. Но сейчас началась уже другая эпоха в жизни Аллы-Виктории. Ей уже хочется fashion.
Алла-Виктория смотрит в соцсетях, что модно, а что трендово. У нее хороший вкус, она рисует. Алла-Виктория не пользуется моим положением, но пару месяцев назад заказала одну сумку. Я перевернул всю планету, но нашел.
Филипп Киркоров с детьми. Фото: Global Look Press
— Что же это за такая необычная сумка?
— Эта сумка из коллекции Мураками и Louis Vitton. Она уже вышла везде, но ее нигде не достать.
— А какой самый дорогой подарок вы дарили Алле-Виктории?
— Она бесценна.
— Вы что-то запрещаете дочке?
— Я ей ничего не запрещаю. Слава Богу, Алла-Виктория учится хорошо, у нее прекрасная школа, коллектив. У меня дети такие хорошие, понятливые. Они сами знают, что можно, а что нельзя, что такое хорошо, а что такое плохо.
— А кто с ними учит уроки?
— Сами.
— А вы помогаете?
— Я?! Какие уроки? Это все осталось в 1984 году.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Филипп Киркоров об искусственном интеллекте: "А потом пойди оправдывайся, а репутацию тебе уже запятнали"
— Недавно Ксения Собчак заявила, что Николаю Баскову следует отказаться от блестящих пиджаков и не повторяться за вами. Мол, ему такие вещи не идут…
— Коле, по-моему, все идет. Да он и сам по себе "золотой голос России". Это она в день рождения ему такой подарок сделала?
А может, это и не Ксения была, а искусственный интеллект? Сейчас же все меняют: лица, голоса. Коля может обидеться, а Ксения, может, и вообще этого не говорила.
У меня вот недавно вышел клип. И мы провели эксперимент с использованием искусственного интеллекта. С одной стороны, это хорошо.
Но с другой, ужас в том, что тебя могут заменить, вставить твое лицо, тело в какую-то экстремальную ситуацию. А потом пойди оправдывайся, а репутацию тебе уже запятнали. И самое главное, что нет закона, который защищает тебя от посягательств на твой имидж, образ.
— А вы сами уже подарили что-то Николаю Баскову на день рождения 15 октября?
— Я еще подарю. Он зажал день рождения, но сказал, что готовится к своему юбилею. Накопим денежку и что-то подарим.
* (Включен(а) в реестр иноагентов).
