Филипп Киркоров об уникальном подарке для дочери: "Перевернул всю планету, но нашел"

Филипп Киркоров не обижается на громкое интервью, которое недавно дала Алла Пугачева. Более того, он назвал его прекрасным. Об этом артист заявил в кулуарах дня рождения канала "Муз-ТВ" в Кремле.

Напомним, в беседе с иноагентом Катериной Гордеевой* артистка отметила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Этот союз она назвала фиктивным.

По словам Аллы Борисовны, ее настоящими браками можно назвать только браки с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным*. А все остальные, включая десятилетний союз с Филиппом Киркоровым, были своего рода прелюдиями к настоящим чувствам.

В кулуарах говорили, что Филипп Бедросович тяжело переживает эту ситуацию. Однако в разговоре с журналистами он очень тепло отозвался о бывшей жене.

"Прекрасное интервью. Ну что я могу сказать? Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни", — сказал Филипп Бедросович журналистам.

Филипп Киркоров об Алле Пугачевой: "У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще"

— Но тем не менее Алла Пугачева в своем интервью признала, что вы ей благодарны…

— Я благодарен. Она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Это счастливый период моей жизни.

Я благодарен ей за все, что она сделала для меня. Великая певица нашей современности. В этом году 50 лет песне "Арлекино". Это срок для большого артиста.

Филипп Киркоров о дочери: "Сейчас началась уже другая эпоха в жизни Аллы-Виктории"

— Поговорим о другой Алле — вашей дочери Алле-Виктории… Однажды вы сказали, что она не интересуется модой.

— Еще год назад я предлагал ей разные бренды одежды. Тогда дочь категорически отрицала хайпы высокой моды. Но сейчас началась уже другая эпоха в жизни Аллы-Виктории. Ей уже хочется fashion.

Алла-Виктория смотрит в соцсетях, что модно, а что трендово. У нее хороший вкус, она рисует. Алла-Виктория не пользуется моим положением, но пару месяцев назад заказала одну сумку. Я перевернул всю планету, но нашел.