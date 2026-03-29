Фэнтези, лошади и волшебство: как звезды устраивают детям сказочные дни рождения

В минувший месяц сразу в нескольких знаменитых семьях отмечали дни рождения детей. Рассказываем о самых интересных и модных сценариях праздников, которые звезды сейчас любят устраивать наследникам.
Праздник в стиле фэнтези и лошадей.
Актриса Агата Дранга несколько месяцев совместно с агентством по организации праздников готовила день рождения дочери Мии Прилучной. Но у нее особый подход, он в два раза дороже стандартного. Делали индивидуальный сценарий - с учетом интересов ребенка и юных гостей. Создавали все специально для 10-летия девочки. Стояла задача объединить два самых любимых дела Мии - конный спорт (недавно она заняла на соревнованиях призовое место) и сериалы в стиле фэнтези. Под мероприятие закрыли целый зал ресторана, украсили его декорациями из отрисованных кадров из сериала, создали модели лошадей. Мия пригласила всех своих подруг и друзей, кого хотела. Дети могли сами участвовать в проведении фокусов, попасть на шуточный сеанс к тарологу и предсказателю судьбы. Был даже мастер-класс - дети смастерили каждый для себя куклу из войлока. Торт, конечно же, тоже был тематический - с фигуркой лошади. Старший брат именинницы Тимофей уступал девочкам первое место для участия в интересных конкурсах.
Агата каждый год придумывает для дочери что-то новенькое:
"Я знаю, что будет время, когда ей уже не нужно будет от меня этих праздников, поэтому я так счастлива дарить их ей сейчас, разве это не чудо, что она все еще хочет шарики, фокусы, пиньяту, торт с лошадками и маму рядом".
Мии такой праздник очень понравился - она и все ее подружки остались в восторге.
Так как родители именинницы в разводе и у каждого уже своя семья, папы на празднике не было, и он поздравил дочь отдельно. Но важно, что на мероприятии самый главный человек в жизни каждого ребенка - мама была рядом. Агата неоднократно прослезилась на этом феерическом детском празднике - от умиления и от того, как быстро растут собственные дети.
Квест для Вагана
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Сын народного артиста РФ Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой получил в подарок от родителей собаку-робота и очень интересный праздник. Организовала все за два месяца мама Таня, ну а оплатил торжество папа Евгений Ваганович.
"Идея фикс пришла ко мне в первых числах января, а дальше началась реализация. И такой счастливый день был! А я не люблю свой день рождения, наверное, поэтому сын родился именно 13 марта, дав мне второй шанс полюбить этот день. Я не ждала 37-й день рождения, но он пришел. А Ваган ждал свой 6-й праздник, будто ему исполнилось 18", - поделилась мама мальчика.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
С утра именинник с младшей сестрой Матильдой и родителями посетил церковь, а потом малышку отправили к бабушке. А Ваган вместе с мамой и папой отправился в театр встречать гостей.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Для детей с 6 до 12 лет в Театре имени Маяковского совсем недавно стали проходить экскурсии. В рамках этого мероприятия актеры организуют игровой квест с заданиями, театральными масками, как наносят грим, идет знакомство с разными профессиями и закулисьем. Дети посещают различные помещения, играют с актерами на сцене. Вот в такой квест и отправились юные гости Петросяна во главе с именинником. Потом в буфете всех ждали праздничный перекус и пакеты с подарками - афишки детских спектаклей и т. п. Ваган был счастлив, ну а гости получили новые эмоции. Татьяна и Евгений Ваганович - большие театралы, не пропускают премьеры и детей приобщают к театру. А теперь - и друзей семьи.
Джиган и Человек-паук
Фото: личная страница Дениса Джигана в социальной сети
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган сейчас находятся в состоянии развода, но шестой день рождения своего сына Давида провели вместе. На праздник были приглашены родители и семья брата Оксаны, друзья Давида с родителями. С утра Давида зацеловали три старшие сестры, а в обед приехали аниматоры и декораторы.
День рождения мальчика прошел по самому востребованному сегодня сценарию праздников "богатых и знаменитых". Нанимают агентство по организации праздников, а у них есть все самые популярные у детей сценарии - там тематические костюмы, герои, конкурсы, квесты. Гостей было немного, поэтому поместились в холле и гостиной загородного дома, который был украшен шарами и декорациями.
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Аниматоры проводили конкурсы в костюмах супергероев, такой же была и тематика праздника. Малышню развлекали Халк, Человек-паук, Бэтмен, Железный человек. Оксана год назад ввела традицию - каждый ребенок получает от нее на день рождения путешествие в новую страну и может взять с собой еще одного члена семьи.