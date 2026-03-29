Фэнтези, лошади и волшебство: как звезды устраивают детям сказочные дни рождения

В минувший месяц сразу в нескольких знаменитых семьях отмечали дни рождения детей. Рассказываем о самых интересных и модных сценариях праздников, которые звезды сейчас любят устраивать наследникам.

Праздник в стиле фэнтези и лошадей.

Актриса Агата Дранга несколько месяцев совместно с агентством по организации праздников готовила день рождения дочери Мии Прилучной. Но у нее особый подход, он в два раза дороже стандартного. Делали индивидуальный сценарий - с учетом интересов ребенка и юных гостей. Создавали все специально для 10-летия девочки. Стояла задача объединить два самых любимых дела Мии - конный спорт (недавно она заняла на соревнованиях призовое место) и сериалы в стиле фэнтези. Под мероприятие закрыли целый зал ресторана, украсили его декорациями из отрисованных кадров из сериала, создали модели лошадей. Мия пригласила всех своих подруг и друзей, кого хотела. Дети могли сами участвовать в проведении фокусов, попасть на шуточный сеанс к тарологу и предсказателю судьбы. Был даже мастер-класс - дети смастерили каждый для себя куклу из войлока. Торт, конечно же, тоже был тематический - с фигуркой лошади. Старший брат именинницы Тимофей уступал девочкам первое место для участия в интересных конкурсах.

Агата каждый год придумывает для дочери что-то новенькое:

"Я знаю, что будет время, когда ей уже не нужно будет от меня этих праздников, поэтому я так счастлива дарить их ей сейчас, разве это не чудо, что она все еще хочет шарики, фокусы, пиньяту, торт с лошадками и маму рядом".

Мии такой праздник очень понравился - она и все ее подружки остались в восторге.

Так как родители именинницы в разводе и у каждого уже своя семья, папы на празднике не было, и он поздравил дочь отдельно. Но важно, что на мероприятии самый главный человек в жизни каждого ребенка - мама была рядом. Агата неоднократно прослезилась на этом феерическом детском празднике - от умиления и от того, как быстро растут собственные дети.

Квест для Вагана