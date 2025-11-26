Елизавета Боярская раскрыла семейную новогоднюю традицию: "Это и есть праздник"

Актриса Елизавета Боярская призналась, что встречает Новый год вместе с мужем, детьми и родителями. Когда же Елизавета и ее супруг Максим Матвеев уезжают из дома, ощущение праздника пропадает.
Об этом актриса рассказала на красной дорожке премьеры сериала "Тоннель", где она сыграла главную роль. Также артистка ответила на вопросы журналистов о предпочтениях в подарках, путешествиях и времени, проведенном с семьей.
Елизавета Боярская: "Я очень люблю путешествовать, дикий отдых"
— Елизавета, у вас уже есть предновогоднее настроение?
— Да, конечно, только немного снега не хватает. А так, уже есть новогоднее настроение. 5 декабря день рождения у нашего младшего сына Григория, потом у меня (20 декабря), затем у папы (Михаил Боярский родился 26 декабря). Декабрь у нас самый насыщенный месяц в плане праздников.
— А что бы вы хотели получить в подарок? Может быть, украшения?
— Я не очень материальный человек. И те вещи, которые можно подержать в руках или надеть на себя, мне не очень интересны. Я бы хотела поехать вместе с Максимом в какое-нибудь интересное путешествие: на Алтай, на Камчатку или на Байкал.
Я очень люблю путешествовать, дикий отдых. И если мы оказываемся в каком-то далеком, но красивом месте, на природе вдвоем, для меня это большое наслаждение.
— И вам нравится даже проводить время в палатках с комарами?
— Нравится. Это как раз очищает голову от какой-то повседневной рутины.
Елизавета Боярская на премьере сериала "Тоннель". Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Елизавета Боярская: "Самое главное, что нам удается много времени проводить с детьми"
— А что вы скажете о новогодней елке?
— У нас есть искусственная елка, но ей уже, наверное, лет 20. Она, кстати, классно выглядит. И я надеюсь, что еще будет служить нашим детям и внукам. Вот, пожалуйста, вам экоелка.
— Часто ли вам удается проводить время с мужем?
— Максим много работает, но какое-то время все равно есть. Самое главное, что нам удается много времени проводить с детьми.
— Есть ли у вас какие-то новогодние традиции?
— Мы стараемся встречать Новый год с родителями. Наверное, это самое главное. Несколько раз было так, что мы уезжали, но это совсем не то. Ощущения праздника по-настоящему нет. Так что важно проводить время со своими близкими.
Это и есть праздник. Мы меньше всего думаем про подарки. Это не так важно. А вот выбрать время, чтобы собраться всем вместе, это и есть самое ценное.
