Елизавета Боярская раскрыла семейную новогоднюю традицию: "Это и есть праздник"

Актриса Елизавета Боярская призналась, что встречает Новый год вместе с мужем, детьми и родителями. Когда же Елизавета и ее супруг Максим Матвеев уезжают из дома, ощущение праздника пропадает.

Об этом актриса рассказала на красной дорожке премьеры сериала "Тоннель", где она сыграла главную роль. Также артистка ответила на вопросы журналистов о предпочтениях в подарках, путешествиях и времени, проведенном с семьей.

Елизавета Боярская: "Я очень люблю путешествовать, дикий отдых"

— Елизавета, у вас уже есть предновогоднее настроение?

— Да, конечно, только немного снега не хватает. А так, уже есть новогоднее настроение. 5 декабря день рождения у нашего младшего сына Григория, потом у меня (20 декабря), затем у папы (Михаил Боярский родился 26 декабря). Декабрь у нас самый насыщенный месяц в плане праздников.

— А что бы вы хотели получить в подарок? Может быть, украшения?

— Я не очень материальный человек. И те вещи, которые можно подержать в руках или надеть на себя, мне не очень интересны. Я бы хотела поехать вместе с Максимом в какое-нибудь интересное путешествие: на Алтай, на Камчатку или на Байкал.

Я очень люблю путешествовать, дикий отдых. И если мы оказываемся в каком-то далеком, но красивом месте, на природе вдвоем, для меня это большое наслаждение.

— И вам нравится даже проводить время в палатках с комарами?

— Нравится. Это как раз очищает голову от какой-то повседневной рутины.