Елена Летучая начинала бухгалтером, а Меган Фокс - танцующим бананом

Водитель Брэд Питт, химик Андрей Мягков или сотрудница РЖД Елена Летучая - кажется, что это параллельная реальность, но нет. Сохранилось немало людей, которые могут вспомнить, как настоящие звезды сидели с ними в одном кабинете и выполняли рутинную работу от звонка до звонка. Потом, конечно, выпал счастливый билет - и вчерашние сотрудники компании стали супербогатыми суперзвездами. «Телепрограмма» приводит лишь несколько примеров подобных взлетов и словами Димы Билана напоминает: невозможное возможно!

Елена Летучая

Одна из самых ярких и харизматичных телеведущих Елена Летучая, которую прославил канал «Пятница!» и программа «Ревизорро», где кошмарили несчастные провинциальные рестораны, могла бы сейчас по-прежнему носить форму РЖД. После окончания Благовещенского финансово-экономического колледжа по специальности «Финансы предприятий» Елена поступила на работу в бухгалтерию дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги ОАО «РЖД».

- Пока сидела в кабинете «от звонка до звонка», мне казалось, что жизнь проходит мимо, - признавалась Летучая. - Случайно увидела объявление о приеме в Школу телевидения «Останкино». Сняв свой первый сюжет, поняла, что хочу заниматься журналистикой. Ушла в никуда, целый год не могла найти работу - на телевидение сложно устроиться без опыта и связей. Чем только не занималась: расшифровывала интервью, была редактором и автором программ. Зато теперь телевизионное производство знаю изнутри и могу заменить в нем любой винтик, если что.

Андрей Мягков