Елена Летучая начинала бухгалтером, а Меган Фокс - танцующим бананом

Водитель Брэд Питт, химик Андрей Мягков или сотрудница РЖД Елена Летучая - кажется, что это параллельная реальность, но нет. Сохранилось немало людей, которые могут вспомнить, как настоящие звезды сидели с ними в одном кабинете и выполняли рутинную работу от звонка до звонка. Потом, конечно, выпал счастливый билет - и вчерашние сотрудники компании стали супербогатыми суперзвездами. «Телепрограмма» приводит лишь несколько примеров подобных взлетов и словами Димы Билана напоминает: невозможное возможно!
Елена Летучая
Одна из самых ярких и харизматичных телеведущих Елена Летучая, которую прославил канал «Пятница!» и программа «Ревизорро», где кошмарили несчастные провинциальные рестораны, могла бы сейчас по-прежнему носить форму РЖД. После окончания Благовещенского финансово-экономического колледжа по специальности «Финансы предприятий» Елена поступила на работу в бухгалтерию дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги ОАО «РЖД».
- Пока сидела в кабинете «от звонка до звонка», мне казалось, что жизнь проходит мимо, - признавалась Летучая. - Случайно увидела объявление о приеме в Школу телевидения «Останкино». Сняв свой первый сюжет, поняла, что хочу заниматься журналистикой. Ушла в никуда, целый год не могла найти работу - на телевидение сложно устроиться без опыта и связей. Чем только не занималась: расшифровывала интервью, была редактором и автором программ. Зато теперь телевизионное производство знаю изнутри и могу заменить в нем любой винтик, если что.
Андрей Мягков
Фото: В Нисанов/РИА Новости
Пожалуй, не было в Советском Союзе другого артиста, умевшего так же тонко и точно передавать метания интеллигентного рохли. Да, его Лукашин, Карандышев и Новосельцев на линейке актерского диапазона находятся где-то очень близко друг от друга, но как виртуозно они сделаны! Будто сама фамилия подталкивает к таким работам.
А ведь этого всего могло и не быть. Мягков родился в семье ленинградских инженеров. По настоянию родителей окончил Ленинградский химико-технологический институт по специальности «химик-технолог». «Андрей, поступи в институт, получи профессию, а потом будешь заниматься этой глупостью!» - вспоминал актер слова родителей.
Окончил. И даже успел поработать в НИИ, но увлечение любительским театром распалило внутри инженера актерский дар. Влюбившийся в театр Андрей сорвался в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, который успешно окончил и отправился в труппу «Современника».
Юлия Зиверт (Сытник)
Фото: личная страница Юлии Zivert в социальной сети
Одна из самых востребованных и популярных певиц страны тему неба и полетов уже обыгрывала и в песнях, и в клипах. Все не случайно. Именно с работы стюардессы «Аэрофлота» и началась карьера будущей певицы.
- Девочки, сидя в офисах, зарабатывали в среднем 30 тыс. руб. в месяц, - рассказывала певица. - Я получала в небе по 80 тыс. Но в какой-то момент мне стали тяжело даваться перелеты, и путешествия перестали приносить радость. Пришло понимание, что у тебя совсем отсутствует земная жизнь, меня стало накрывать чувство одиночества. Каждый день ты с зализанным пучком, с бесцветным лаком для ногтей и в одной и той же форме. Душа требовала набить татуировки, покраситься в малиновый, вставить кольцо в нос. Когда я ушла с работы, то ощутила легкость.
В отличие от некоторых коллег, которые прямо с борта самолета удачно вышли замуж за олигархов, Юлия запела. И весьма успешно: ее хиты поет вся страна.
Брэд Питт
Фото: кадр из фильма
Судьба бывшего мужа Анджелины Джоли и до сих пор секс-символа Голливуда окутана домыслами и тайнами. И по поводу первой профессии актера в том числе. По одной популярной версии, артист зарабатывал первые деньги тем, что в костюме цыпленка зазывал клиентов в мексиканский общепит «Бешеная курица».
«Мне приходилось надевать костюм цыпленка, чтобы рекламировать закусочную в Лос-Анджелесе, - вспоминал он в мемуарах. - Я стоял на углу бульвара Сансет в 37-градусную жару и размахивал крыльями. Позор!»
По другой - работал чуть ли не сутенером. Или, скажем так, водителем девушек с пониженной социальной ответственностью.
«В мои обязанности входило доставлять девушек на различные вечеринки, - признавался Питт. - Я подвозил их, собирал деньги за выступления, включал музыку и ловил их одежду».
Меган Фокс
Фото: face tu face/Global Look Press
Будущая звезда «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя», пользуясь безоговорочной победой в генетической лотерее, до кинокарьеры успешно проявляла себя в модельном бизнесе. Но до этого молодая Меган работала в забегаловке Tropical Smoothie Cafe, где нужно было не только разносить еду посетителям, но и развлекать их.
- Я работала в кафе и иногда танцевала на улице в костюме банана, чтобы привлечь клиентов для покупки смузи-коктейлей, - вспоминала она. - Но хуже всего то, что в костюме был вырез для лица. Все знали, что это я, а друзья постоянно проезжали мимо и что-то выкрикивали. Никакой анонимности не было!
Заведение располагалось недалеко от школы. Веселые одноклассники стаями прибегали к Меган, чтобы от души поиздеваться: смеялись и тыкали пальцами. А она продолжала танцевать и зарабатывать деньги. А потом стала звездой Голливуда. По данным Celebrity Net Worth, в 2024 году состояние Меган Фокс оценивалось в $8 млн (644 млн руб.).