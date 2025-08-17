Екатерине Васильевой – 80: как попала в кино и почему ушла в монастырь

Удивительно деликатная, точная и тонкая в обращении с характерами персонажей Екатерина Васильева могла бы стать звездой уровня Инны Чуриковой или Алисы Фрейндлих. Но, отыграв ряд ролей, ставших всенародно любимыми ("Обыкновенное чудо", "Чародеи", "Мой нежно любимый детектив", "Приходи на меня посмотреть"), предпочла мирскому вечное - и ушла в монастырь, где и счастлива в послушании по сей день. 15 августа актрисе и инокине Василисе исполняется 80 лет.
Фото: личный архив Екатерины Васильевой
Катя Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. В семье советского поэта, военкора и ветерана Великой Отечественной Сергея Васильева. Мама будущей актрисы Олимпиада Макаренко была родственницей великого педагога Антона Макаренко. Через 12 лет после рождения дочери Васильев ушел из семьи, и воспитывала дочь только мама. Крестилась Екатерина уже во взрослом возрасте - в 33 года.
Фото: mхаt.ru
Начав с театральной студии (отметки в обычной школе были неважными), Васильева решила поступить в театральный вуз. И прошла отбор во ВГИК, который успешно окончила в 1967 году, после чего поступила в труппу Театра Ермоловой, откуда ушла в «Современник». А потом и в суперзвездный МХАТ им. Чехова.
Фото: кадр из фильма
Широкая публика больше любит, скажем так, опереточные роли Васильевой ("Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Чародеи"), где за нее поют то Лариса Долина, то Жанна Рождественская, тогда как поистине глубокие и серьезные ("Визит дамы" (на фото), "Спасатель", "Адам и Хева") работы, где явственно проявлен магнетический дар артистки, которая невероятно преображается в кадре, обычно остаются в сторонке. Как и она сама.
Фото: Игорь Александров/mхаt.ru
Блистала Екатерина Сергеевна и в театре - красивая и изысканная, с выдающимися коллегами Станиславом Любшиным и Сергеем Юрским разыгрывала спектакль "Обвал" Темура Чхеидзе - одну из жемчужин в МХАТ им. Чехова (на фото). А еще были "Дядюшкин сон", "Чайка", "Иванов" и другие постановки. До статуса легенды оставалось рукой подать.
- Я очень любила свою профессию, любила играть в театре, - всегда подчеркивала актриса. - А вот в кино сниматься не любила, делала это исключительно ради того, чтобы получить большую известность, заработать денег - одним словом, из чистого расчета. Без кинематографа актеру ну никак творческой карьеры не сделать и признания не добиться.
Фото: кадр из фильма
В 1993 году актриса ушла послушницей в Толгский монастырь. Откуда все же вернулась в мир и стала служить в храме Софии Премудрости Божией казначеем.
- Господь привел меня в церковь через подругу, - вспоминала она. - В то лето наша семья снимала дачу. Неожиданно у сына Мити, ему было тогда 2 года, поднялась температура. Ночью мы с мужем, Михаилом Рощиным, побежали в поселок. Нашли детский сад. Разбудили врача. И Митя на наших глазах воскрес. С тем врачом, Катей Трубецкой, мы очень подружились. Катя выросла в православной традиции и привела меня в храм.
Правда, позже Васильева вернулась в кино, выбирая роли по благословению батюшки. В 2000 году вышла нежная картина "Приходи на меня посмотреть" - режиссерский дебют Олега Янковского, где артистка виртуозно исполнила вместе с ним и Ириной Купченко трогательный вальс одиночества и угасающих надежд. Возможно, эта картина и стала отправной точкой в монастырь - как будто Васильева уже все сыграла.
Фото: кадр из передачи "Малахов"/канал "Россия 1"
Окончательный уход из светского мира случился пять лет назад. Когда в ковидные времена ролей не стало совсем, ездила по храмам, а потом стала послушницей в Зосимовой пустыни, после чего решила остаться там навсегда, хоть изначально и не планировала: приняла постриг и новое имя Василиса в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре. Бывшая актриса - последний проект "Гудбай, Америка!" вышел в 2020 году - отказалась от курения, вождения машины, телевизора и прочих отвлекающих от концентрации вещей. Теперь она беспрестанно молится.
- Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа бы не ушла, не предавала, не изменяла бы, водку не пила, матом не крыла, - каялась приехавшему на честный разговор Андрею Малахову. - В молодости трудно избежать соблазнов...
Матушка Василиса считает, что лицедейство и последующая за ним слава, деньги и почет - от лукавого. Вред для души. И иронично называет свое прошлое "дрыганием ногами".
- Быть актером - это не труд, а удовольствие, - считает инокиня. - Хорошо играете: зал аплодирует. Никто от такого отказаться не сможет. Так что не ходите в кино и театры, приезжайте в монастырь! Вас потом не оторвешь, вы будете снова и снова приезжать. А потом, наконец, поймете, что есть Бог, а все остальное - это при нем.
Добавить комментарий