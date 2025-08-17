Екатерине Васильевой – 80: как попала в кино и почему ушла в монастырь

В 1993 году актриса ушла послушницей в Толгский монастырь. Откуда все же вернулась в мир и стала служить в храме Софии Премудрости Божией казначеем.

- Господь привел меня в церковь через подругу, - вспоминала она. - В то лето наша семья снимала дачу. Неожиданно у сына Мити, ему было тогда 2 года, поднялась температура. Ночью мы с мужем, Михаилом Рощиным, побежали в поселок. Нашли детский сад. Разбудили врача. И Митя на наших глазах воскрес. С тем врачом, Катей Трубецкой, мы очень подружились. Катя выросла в православной традиции и привела меня в храм.

Правда, позже Васильева вернулась в кино, выбирая роли по благословению батюшки. В 2000 году вышла нежная картина "Приходи на меня посмотреть" - режиссерский дебют Олега Янковского, где артистка виртуозно исполнила вместе с ним и Ириной Купченко трогательный вальс одиночества и угасающих надежд. Возможно, эта картина и стала отправной точкой в монастырь - как будто Васильева уже все сыграла.